Váratlanul kitálalt a Roszatom vezére Paks 2-ről: új ország akar beszállni a magyar atomerőmű megépítésébe – győzködi az oroszokat, hogy engedjék oda
Megkezdődött a Paksi Atomerőmű új blokkjainak építése. A beruházás már most túlmutat Magyarországon: szerb vállalatok is csatlakoznának, hogy itt szerezzék meg a nukleáris iparhoz szükséges tapasztalatot.
A Roszatom vezérigazgatója, Alexej Lihacsov a szerb RTS-nek adott interjújában megerősítette: megkezdődött a Paksi Atomerőmű új blokkjainak építése.
A projekt különlegessége, hogy ez az első olyan európai atomerőmű, amely új generációs orosz nukleáris technológiával valósul meg.
Február 5-én ünnepélyes alapkőletételt tartottak, amelyen részt vett Szijjártó Péter is. A vállalatvezető szerint ezzel új szakaszba lépett a beruházás, és az építkezés „teljes gőzzel” folytatódik.
A paksi projekt ezzel nem csupán magyar energetikai fejlesztés, hanem európai szinten is referenciaberuházás lett az orosz VVER-technológia számára.
Pakson nyílik meg a regionális atomkapu
Néhány hónappal ezelőtt a szerb vezetés hivatalosan kérte a Roszatomot, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy szerb vállalatok részt vehessenek a magyarországi projektben.
A válasz egyértelműen pozitív volt, hiszen már hat szerb vállalat képviselője is Magyarországon járt, hogy felmérjék a részvétel konkrét feltételeit. Lihacsov szerint ennek két kézzelfogható előnye van:
- Egyrészt Magyarország számára hasznos a képzett építőipari munkaerő bevonása. A kulturális és logisztikai hasonlóságok megkönnyítik az együttműködést, ami gyorsabb és hatékonyabb kivitelezést eredményezhet.
- Másrészt Szerbia számára ez nem pusztán üzleti lehetőség. A nukleáris iparba való belépéshez gyakorlati tapasztalat szükséges – olyan tudás, amelyet csak éles projektben lehet megszerezni.
Szerbiában 1989-től egészen a közelmúltig tilalom volt érvényben nemcsak az atomerőmű-építésre, hanem még az atomenergiáról szóló tárgyalásokra is.
Ez azt jelenti, hogy az engedélyezési rendszert, a szakemberképzést és az ipari hátteret gyakorlatilag újra kell építeni.
A Roszatom vezérigazgatója szerint logikus lépés, ha a szerb vállalatok előbb Magyarországon – vagy más harmadik országban – szereznek tapasztalatot, mielőtt saját nukleáris projektbe kezdenének. Ehhez engedélyekre, képzett szakemberekre és megfelelő intézményi háttérre van szükség.
A paksi beruházás így tanulóterepként is működhet. A Roszatom szerint a következő években komoly építési őrület várható. Magyarország mellett Üzbegisztánban és Kazahsztánban is új projektek indulnak, Törökországban pedig várhatóan második atomerőmű épülhet. Egyiptomban szintén jelentős nukleáris fejlesztési potenciál mutatkozik.
Ez azt jelenti, hogy a paksi projekt nem elszigetelt beruházás, hanem egy szélesebb nemzetközi terjeszkedés része.
Aki most kapcsolódik be a beszállítói láncba, hosszú távon is pozíciót szerezhet a globális nukleáris piacon.
A magyarországi építkezés tehát túlmutat a hazai villamosenergia-termelésen. A projekt regionális ipari csomóponttá válhat, amely köré beszállítói és szakmai hálózat szerveződik.
Ha a szerb cégek valóban csatlakoznak, Paks nemcsak új blokkokat, hanem új együttműködési rendszert is épít a térségben. A kérdés már nem az, hogy halad-e a beruházás, hanem az, milyen széles körben formálja át a közép-európai nukleáris ipart.
Új korszak előtt áll Magyarország az atomenergia polgári célú felhasználásában – de mennyit adunk fel a magyar–orosz nukleáris kapcsolatokból?
Új korszak közeleg a nukleáris energia polgári célú magyarországi felhasználásában az amerikai atomipar tervezett előretörésével. Egyelőre nem láthatók át a változással járó előnyök és hátrányok, a várakozások az előnyök túlsúlyára voksolnak. A nagy kérdés továbbra is az, hogy mely ország cége épít Magyarországon kis moduláris reaktort, azaz SMR-t.