Váratlanul kitálalt a Roszatom vezére Paks 2-ről: új ország akar beszállni a magyar atomerőmű megépítésébe – győzködi az oroszokat, hogy engedjék oda

Megkezdődött a Paksi Atomerőmű új blokkjainak építése. A beruházás már most túlmutat Magyarországon: szerb vállalatok is csatlakoznának, hogy itt szerezzék meg a nukleáris iparhoz szükséges tapasztalatot.

Alexej Lihacsov szerint a 21. század a nukleáris energia évszázada lesz, és Paks ennek az egyik európai bástyája / Fotó: Anadolu via AFP

A Roszatom vezérigazgatója, Alexej Lihacsov a szerb RTS-nek adott interjújában megerősítette: megkezdődött a Paksi Atomerőmű új blokkjainak építése.

A projekt különlegessége, hogy ez az első olyan európai atomerőmű, amely új generációs orosz nukleáris technológiával valósul meg.

Február 5-én ünnepélyes alapkőletételt tartottak, amelyen részt vett Szijjártó Péter is. A vállalatvezető szerint ezzel új szakaszba lépett a beruházás, és az építkezés „teljes gőzzel” folytatódik.

A paksi projekt ezzel nem csupán magyar energetikai fejlesztés, hanem európai szinten is referenciaberuházás lett az orosz VVER-technológia számára.

Pakson nyílik meg a regionális atomkapu

Néhány hónappal ezelőtt a szerb vezetés hivatalosan kérte a Roszatomot, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy szerb vállalatok részt vehessenek a magyarországi projektben.

A válasz egyértelműen pozitív volt, hiszen már hat szerb vállalat képviselője is Magyarországon járt, hogy felmérjék a részvétel konkrét feltételeit. Lihacsov szerint ennek két kézzelfogható előnye van:

Egyrészt Magyarország számára hasznos a képzett építőipari munkaerő bevonása. A kulturális és logisztikai hasonlóságok megkönnyítik az együttműködést, ami gyorsabb és hatékonyabb kivitelezést eredményezhet.

Másrészt Szerbia számára ez nem pusztán üzleti lehetőség. A nukleáris iparba való belépéshez gyakorlati tapasztalat szükséges – olyan tudás, amelyet csak éles projektben lehet megszerezni.

Szerbiában 1989-től egészen a közelmúltig tilalom volt érvényben nemcsak az atomerőmű-építésre, hanem még az atomenergiáról szóló tárgyalásokra is.

Ez azt jelenti, hogy az engedélyezési rendszert, a szakemberképzést és az ipari hátteret gyakorlatilag újra kell építeni.

A Roszatom vezérigazgatója szerint logikus lépés, ha a szerb vállalatok előbb Magyarországon – vagy más harmadik országban – szereznek tapasztalatot, mielőtt saját nukleáris projektbe kezdenének. Ehhez engedélyekre, képzett szakemberekre és megfelelő intézményi háttérre van szükség.