Legendás fapados légitársaság menekül a csőd elől: meglepő döntést hozott, megszabadul az Airbus-flottájától – nincs más megoldás

Tovább küzd a talpon maradásért az amerikai fapados légitársaság. A Spirit Airlines kedden az amerikai csődbíróságon nyilvánosságra hozott új terve szerint a túlélés érdekében a korábbi méretének töredékére fog zsugorodni.

Továbbra is komoly bajban van a Spirit Airlines fapados légitársaság / Fotó: Reginald Mathalone / AFP

A CNBC tudósítása szerint a vállalat azt tervezi, hogy még több Airbus repülőgépét fogja eladni, mivel kevesebb mint egy év alatt ki akar lépni a második csődjéből is. A légitársaság ügyvédje, Marshall Huebner egy meghallgatáson arról számolt be, hogy a társaság várhatóan késő tavasszal vagy kora nyáron fog kilábalni a csődből.

Az élénksárga festéséről ismert Spirit Airlines elvi megállapodásra jutott hitelezőivel a benyújtott tervekről. Huebner hozzátette, hogy a hitelezők jelentős többletlikviditást bocsátanak a társaság rendelkezésére készpénzbiztosítékok felszabadításával.

A második csődje során a Spirit Airlines tárgyalásokat folytatott a Frontier Airlinesszal és a Castlelake befektetési céggel, ám ezek nem zárultak sikerrel. A hírek szerint akár az is napirendre kerülhet, hogy egyesüljenek egy másik légitársasággal.

„Ez a fejlemény lehetővé teszi a Spirit számára, hogy számos dolgot erőteljes és stabil pozícióból hajtson végre, beleértve a lehetséges jövőbeli iparági tranzakciók megtárgyalását is” – mondta Huebner.

Ez maradna az egykor sikeres fapados légitársaságból

A repülőgép-eladások után a Spirit Airlines új flottája főként régebbi Airbus repülőgépekből állna, a modernebb, de magasabb költségű NEO repülőgépek kikerülhetnének a flottából – fejtette ki Huebner, hozzáfűzve, hogy a Spirit flottájának pontos mérete a repülőgép-lízingelőkkel folytatott tárgyalásoktól függ.

A fapados légitársaság flottaköltsége ezzel további 550 millió dollárral csökken, ami 65 százalékkal lenne alacsonyabb, mint a tavalyi csődbejelentés előtti állapotban. A flottacsökkentésen felül további 300 millió dolláros költségmegtakarítást is tervez a vállalat.

A Spirit Airlines már csökkentette Airbus-flottájának egy részét, valamint pilótákat és légiutas-kísérőket bocsátott el a hálózatának szűkítése miatt.