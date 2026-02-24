Legendás fapados légitársaság menekül a csőd elől: meglepő döntést hozott, megszabadul az Airbus-flottájától – nincs más megoldás
Tovább küzd a talpon maradásért az amerikai fapados légitársaság. A Spirit Airlines kedden az amerikai csődbíróságon nyilvánosságra hozott új terve szerint a túlélés érdekében a korábbi méretének töredékére fog zsugorodni.
A CNBC tudósítása szerint a vállalat azt tervezi, hogy még több Airbus repülőgépét fogja eladni, mivel kevesebb mint egy év alatt ki akar lépni a második csődjéből is. A légitársaság ügyvédje, Marshall Huebner egy meghallgatáson arról számolt be, hogy a társaság várhatóan késő tavasszal vagy kora nyáron fog kilábalni a csődből.
Az élénksárga festéséről ismert Spirit Airlines elvi megállapodásra jutott hitelezőivel a benyújtott tervekről. Huebner hozzátette, hogy a hitelezők jelentős többletlikviditást bocsátanak a társaság rendelkezésére készpénzbiztosítékok felszabadításával.
A második csődje során a Spirit Airlines tárgyalásokat folytatott a Frontier Airlinesszal és a Castlelake befektetési céggel, ám ezek nem zárultak sikerrel. A hírek szerint akár az is napirendre kerülhet, hogy egyesüljenek egy másik légitársasággal.
„Ez a fejlemény lehetővé teszi a Spirit számára, hogy számos dolgot erőteljes és stabil pozícióból hajtson végre, beleértve a lehetséges jövőbeli iparági tranzakciók megtárgyalását is” – mondta Huebner.
Ez maradna az egykor sikeres fapados légitársaságból
A repülőgép-eladások után a Spirit Airlines új flottája főként régebbi Airbus repülőgépekből állna, a modernebb, de magasabb költségű NEO repülőgépek kikerülhetnének a flottából – fejtette ki Huebner, hozzáfűzve, hogy a Spirit flottájának pontos mérete a repülőgép-lízingelőkkel folytatott tárgyalásoktól függ.
A fapados légitársaság flottaköltsége ezzel további 550 millió dollárral csökken, ami 65 százalékkal lenne alacsonyabb, mint a tavalyi csődbejelentés előtti állapotban. A flottacsökkentésen felül további 300 millió dolláros költségmegtakarítást is tervez a vállalat.
A Spirit Airlines már csökkentette Airbus-flottájának egy részét, valamint pilótákat és légiutas-kísérőket bocsátott el a hálózatának szűkítése miatt.
A Spirit komoly kihívásokkal szembesült a Pratt & Whitney által végrehajtott hatalmas motorvisszahívás és a JetBlue Airways által kezdeményezett, de végül kudarcba fulladt felvásárlás miatt.
A vállalat tavaly elkészített előrejelzése a 2025-ös üzleti évre 252 millió dollár nettó nyereséget prognosztizált. Azonban egy augusztusi jelentés szerint azt követően, hogy a Spirit Airlines márciusban kilépett az első csődből, június végéig néhány hónap alatt közel 257 millió dollár veszteséget könyvelt el. Alig egy hónappal később pedig már ismét csődvédelmet kért a cég.
Sikerektől a csődvédelemig
1964-ben kezdte meg működését távolsági teherfuvarozási vállalatként, majd 1983 körül tért át a légi közlekedésre, Charter One Airlines néven. Kezdetben turistautakat kínált népszerű célállomásokra. 1992-ben nevezték át Spirit Airlinesra. A diszkont-légitársaság hamar népszerűvé vált a költségtudatos ügyfelek körében, akik hajlandók voltak lemondani az olyan kényelmi szolgáltatásokról, mint a feladott poggyászok és az üléskiosztás.
A Spirit ezzel az egyik úttörőjévé vált a mai fapados légitársaságoknak. Kitűnt versenytársai közül azzal, hogy alacsonyan tudta tartani a költségeit, és megfizethető, sallangmentes utazást kínált. A Covid-világjárvány óta azonban több fapados is nehézségekkel küzd, mivel az utasok az élmények keresése közben inkább fizetnek többet a kényelmesebb utazásért, mint korábban.