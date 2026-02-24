A nagy AI-sztori: az AI lesz az új maestro? – így alakul át az építőipar

A mesterséges intelligencia körüli lelkesedés sokáig a látványról szólt: képek, látványtervek, gyorsan vizualizált épületek. Csakhogy az építőiparban a legdrágább hibák nem a látványtervnél történnek, hanem a kivitelezés közben, amikor kiderül, hogy valaki a rossz tervverzióból dolgozott, vagy két szakág modellje egyszerűen nem fér össze egymással. A nagy AI-sztori új epizódjában Kovács Ádám, a Brick+Data alapítója és BIM-kutatója arról beszélt, miért ott kellene kezdeni a mesterséges intelligencia (AI) használatát, ahol most még mindig a legnagyobb a káosz: az információk szervezésénél és a szereplők közti együttműködésnél.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Kovács Ádám szerint az építészek régóta számítógéppel terveznek, de a folyamat vége sokszor mégis az, hogy PDF-ek mennek körbe, e-mailben pirossal bekarikázott javítások érkeznek, és „bogarászni kell”, mit is kéne módosítani. A Brick+Data erre a mindennapi problémára hoz felhős platformokat: a tervek egy helyen, verziókövethetően elérhetők, nem a konténer falán lógó, két héttel ezelőtti nyomtatvány dönt egy épület sorsáról.

Az AI látványtervezésben gyors, de nem elég pontos

Kovács Ádám szerint az építészetben az első AI-megoldás a látványtervezés volt, de ez sokszor inkább kirakat: gyorsan ad valamit kevés bemenetből, viszont nehéz vele elérni a valódi precizitást, például konkrét termékekkel, konkrét márkákkal, valós műszaki paraméterekkel. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy ebben az elmúlt fél évben látványos előrelépés történt: a modellek egyre alkalmasabbak finomabb, specifikusabb kérések kezelésére.

Aczél Petra emellett felvetette a homogenizáció kockázatát:

ha az AI főként globális adatbázisokból tanul, könnyen kozmopolita látványokat adhat, és ugyanúgy tervezhet New Yorkra, mint Budapestre vagy Kiskunhalasra.

Vagyis nemcsak technológiai, hanem kulturális kérdés is, mi kerül a tanító adatokba, és ki „neveli fel” a cégen belül használt rendszereket.

Az építőipar egyik legnagyobb problémája, hogy nincs közös platform / Fotó: Gorodenkoff

Az építőipar nagy lemaradása: a közös platform hiánya

Kovács Ádám elmondta: Magyarországon sokszor még ott sem tartunk, hogy a szereplők közös platformra töltsenek fel, és onnan töltsenek le – márpedig AI-t integráltan használni addig nehéz, amíg az adat szigetszerűen, céges gépeken, külön mappákban él. Szerinte a top nemzetközi irodák a gigaprojekteken már évek óta komolyan használják ezeket a módszereket, de a kisebb léptékben és itthon ez jóval kevésbé elterjedt.

Ma egy épületnél 10-20-30-40 szakág is lehet, mind saját követelményrendszerrel és jogszabályokkal.

A régi generalista építész szerepe már nem fenntartható ugyanúgy, mint korábban – ezért a döntéstámogatás, az információ-összerendezés és a szabálykövetés automatizált ellenőrzése kulcskérdéssé vált.