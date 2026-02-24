Erre várt Magyarország: közös nyilatkozatot tett Zelenszkij és Ursula von der Leyen a Barátság vezetékről – súlyos üzenetet küldtek Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy gyorsítsa fel Ukrajnában a január 27-én orosz támadás során megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítási munkálatait. Ezt a bizottság vezetője mondta el azon a sajtótájékoztatón, amelyet António Costával, az Európai Tanács elnökével és az ukrán államfővel közösen tartottak kedden Kijevben.

Váratlan helyről sürgették Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újraindítására / Fotó: AFP

Zelenszkij az Interfax-Ukrajina hírügynökség szerint rámutatott arra, hogy Ukrajna nem vállalhat felelősséget az Oroszország által okozott károkért.

„Többször is helyre kellett állítanunk, mégpedig nem egyszer. Nos, ezt a kőolajvezetéket egyszer. Amikor valamit helyreállítasz, Oroszország újra megtámadja” – tette hozzá. Az elnök kiemelte, hogy Ukrajnának műholdfelvételei és más bizonyítékai vannak, amelyek igazolják Oroszország felelősségét a károkért. Ezen túlmenően az agresszor ország más kőolajvezetékeket is megrongált. Ezért Zelenszkij szerint valaki blokkolni akarja a pénzügyi támogatást, blokkolja Oroszországot.

Az ukrán elnök azt is megjegyezte, hogy Magyarország tárgyalhatna Oroszországgal az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetéséről. Hozzátette, hogy véleménye szerint nem függ össze a Barátság kőolajvezeték újraindítása azzal, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós pénzügyi csomag folyósítását.

„Ez már nem az első alkalom, hogy a magyar miniszterelnök blokkol valamit. És nem vagyok biztos abban, hogy ez egyszerre történik: a 90 milliárd eurós kölcsön kérdése és a kőolajvezeték. Mert ezek különböző dolgok” – fejtette ki.

Von der Leyen végre észhez tért? A háború évfordulóján kérte számon Zelenszkijt – „ideje újraindítani a Barátság kőolajvezetéket”

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Kijevben bejelentette: azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását. Ez szinte totális pálfordulás a brüsszeli vezetőtől, aki az elmúlt napokban mindent megpróbált bevetni – a tagállamok energiaproblémáinak a lekicsinylésétől az alternatív útvonalak kereséséig – azért, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása ne feketítse be teljesen az európai–ukrán kapcsolatokat.