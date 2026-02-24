Erre várt Magyarország: közös nyilatkozatot tett Zelenszkij és Ursula von der Leyen a Barátság vezetékről – súlyos üzenetet küldtek Orbán Viktornak
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy gyorsítsa fel Ukrajnában a január 27-én orosz támadás során megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítási munkálatait. Ezt a bizottság vezetője mondta el azon a sajtótájékoztatón, amelyet António Costával, az Európai Tanács elnökével és az ukrán államfővel közösen tartottak kedden Kijevben.
Zelenszkij az Interfax-Ukrajina hírügynökség szerint rámutatott arra, hogy Ukrajna nem vállalhat felelősséget az Oroszország által okozott károkért.
„Többször is helyre kellett állítanunk, mégpedig nem egyszer. Nos, ezt a kőolajvezetéket egyszer. Amikor valamit helyreállítasz, Oroszország újra megtámadja” – tette hozzá. Az elnök kiemelte, hogy Ukrajnának műholdfelvételei és más bizonyítékai vannak, amelyek igazolják Oroszország felelősségét a károkért. Ezen túlmenően az agresszor ország más kőolajvezetékeket is megrongált. Ezért Zelenszkij szerint valaki blokkolni akarja a pénzügyi támogatást, blokkolja Oroszországot.
Az ukrán elnök azt is megjegyezte, hogy Magyarország tárgyalhatna Oroszországgal az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetéséről. Hozzátette, hogy véleménye szerint nem függ össze a Barátság kőolajvezeték újraindítása azzal, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós pénzügyi csomag folyósítását.
„Ez már nem az első alkalom, hogy a magyar miniszterelnök blokkol valamit. És nem vagyok biztos abban, hogy ez egyszerre történik: a 90 milliárd eurós kölcsön kérdése és a kőolajvezeték. Mert ezek különböző dolgok” – fejtette ki.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Kijevben bejelentette: azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását. Ez szinte totális pálfordulás a brüsszeli vezetőtől, aki az elmúlt napokban mindent megpróbált bevetni – a tagállamok energiaproblémáinak a lekicsinylésétől az alternatív útvonalak kereséséig – azért, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása ne feketítse be teljesen az európai–ukrán kapcsolatokat.
Von der Leyen kijelentette, hogy az Európai Unió minden lehetséges módon biztosítani fogja Ukrajna számára a 2026–2027-re szóló, 90 milliárd eurós kölcsönt – számolt be az Ukrinform ukrán állami hírügynökség.
„Hadd mondjam egyértelműen: a kölcsönről szóló döntés már megszületett. A tagállamok hozzájárultak. Ezt az ígéretet nem lehet megszegni, ezért a kölcsönt minden lehetséges módon biztosítani fogjuk. Több lehetőségünk is van, és élni fogunk velük” – mondta az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette, hogy az Európai Unió segíteni fogja Ukrajnát a 2026–2027-es télre való felkészülésben is a már kidolgozott, 920 millió eurós terv keretében.
Zelenszkij közölte, Kijev számít arra, hogy az Európai Unió Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagja hatékony lesz, és hogy azt a lehető leghamarabb elfogadják. Elmondta, hogy az uniós vezetőkkel tárgyalt az uniós jogszabályok olyan módosításairól, amelyek megállíthatják az orosz olajszállító hajókat.
Orbán Viktor is megszólalt az orosz olajról
„A matematika makacs dolog, különösen akkor, ha a magyar családok rezsijéről van szó. Az Oroszországból érkező kőolaj hordónként 13 dollárral olcsóbb, mint a Nyugat-Európából beszerezhető alternatívák” – emelte ki Orbán Viktor a HírTV-nek adott interjújában.
A kormányfő szerint nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy belássuk: a nemzeti érdek az olcsóbb forrás fenntartása, minden ideológiai nyomás ellenére.