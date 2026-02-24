Olyan áramot tiltott le Fico Ukrajnának, amilyet az alig kap

A feltételezettnél összetettebb helyzet alakult, illetve alakulhat ki azt követően, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök elrendelte az Ukrajnának történő áram-segítségnyújtás leállítását. Ezzel arra reagált, hogy országa január 27 óta nem kap orosz kőolajat Ukrajnán át. A Barátság-vezetéket kiszolgáló egyik létesítmény orosz támadásban sérült meg, de az, hogy a javítások után alkalmas-e már a tranzit újraindítására, egymásnak ellentmondó vélemények, viták tárgya. Az újraindítás a legújabb, a szlovák gázrendszer irányítójának küldött tájékoztatás szerint szerdára várható. Már voltak korábbi, de elhalasztott dátumok is.

Ukrajna ritkán kér szlovák áramsegítséget / Fotó: AFP

Az áramszállítás korlátozása azonnal hatályba lépett, ezt a TA3 szlovák tévécsatorna közölte Robert Fico nyilatkozatára hivatkozva. A kormányfő az áramstopot február 23-án rendelte el a SEPS-nek, az ország villamosenergia-rendszere irányítójának. Robert Fico hangsúlyozta, hogy mostantól elutasítják az ukrán partnerek minden, az energiahálózat kiegyensúlyozására irányuló segítségnyújtási kérelmét.

Csak a veszélyhelyzeti szállításnak kell leállnia

A hírekben azonban sajnálatosan azonos tevékenységként jelenik meg a kereskedelmi célú áramszállítás és a letiltott szlovák veszélyhelyzeti segítségnyújtás. Így sokan máris Szlovákia teljes ukrajnai kivitelének hatását mérlegelik. Pedig erről szó nincs, sőt, Szlovákia mellett Ukrajna más szomszédjai is buzgón exportálnak.

Ráadásul tegnap estig az ukrán rendszerirányítót, az Ukrenergót nem is tájékoztatta a veszélyhelyzeti áramszállításról kötött ukrán–szlovák megállapodás felmondásáról a SEPS. Erről azóta sincs újabb hír. Ezenfelül – nyilatkozott az Ukrenergo – e segítség valószínűsíthető leállítása nem is lesz jelentős hatással Ukrajna villamosenergia-rendszerének működésére, mivel az ilyen segítséget ritkán és korlátozott mennyiségben veszik igénybe. Ukrajna legutóbb több mint egy hónapja kért sürgősségi segélyt Szlovákiától, de csak kis mennyiséget. A Szlovákiából érkező, sürgősségi segély rövid távú, és nem szisztematikus forrása a villamosenergia-hiány fedezésének. Viszont kapott az Ukrenergo egy levelet a SEPS-től a fizetési feltételek felülvizsgálatáról. A javaslatot hamarosan elemzik.