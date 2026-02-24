Olyan áramot tiltott le Fico Ukrajnának, amilyet az alig kap
A feltételezettnél összetettebb helyzet alakult, illetve alakulhat ki azt követően, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök elrendelte az Ukrajnának történő áram-segítségnyújtás leállítását. Ezzel arra reagált, hogy országa január 27 óta nem kap orosz kőolajat Ukrajnán át. A Barátság-vezetéket kiszolgáló egyik létesítmény orosz támadásban sérült meg, de az, hogy a javítások után alkalmas-e már a tranzit újraindítására, egymásnak ellentmondó vélemények, viták tárgya. Az újraindítás a legújabb, a szlovák gázrendszer irányítójának küldött tájékoztatás szerint szerdára várható. Már voltak korábbi, de elhalasztott dátumok is.
Az áramszállítás korlátozása azonnal hatályba lépett, ezt a TA3 szlovák tévécsatorna közölte Robert Fico nyilatkozatára hivatkozva. A kormányfő az áramstopot február 23-án rendelte el a SEPS-nek, az ország villamosenergia-rendszere irányítójának. Robert Fico hangsúlyozta, hogy mostantól elutasítják az ukrán partnerek minden, az energiahálózat kiegyensúlyozására irányuló segítségnyújtási kérelmét.
Csak a veszélyhelyzeti szállításnak kell leállnia
A hírekben azonban sajnálatosan azonos tevékenységként jelenik meg a kereskedelmi célú áramszállítás és a letiltott szlovák veszélyhelyzeti segítségnyújtás. Így sokan máris Szlovákia teljes ukrajnai kivitelének hatását mérlegelik. Pedig erről szó nincs, sőt, Szlovákia mellett Ukrajna más szomszédjai is buzgón exportálnak.
Ráadásul tegnap estig az ukrán rendszerirányítót, az Ukrenergót nem is tájékoztatta a veszélyhelyzeti áramszállításról kötött ukrán–szlovák megállapodás felmondásáról a SEPS. Erről azóta sincs újabb hír. Ezenfelül – nyilatkozott az Ukrenergo – e segítség valószínűsíthető leállítása nem is lesz jelentős hatással Ukrajna villamosenergia-rendszerének működésére, mivel az ilyen segítséget ritkán és korlátozott mennyiségben veszik igénybe. Ukrajna legutóbb több mint egy hónapja kért sürgősségi segélyt Szlovákiától, de csak kis mennyiséget. A Szlovákiából érkező, sürgősségi segély rövid távú, és nem szisztematikus forrása a villamosenergia-hiány fedezésének. Viszont kapott az Ukrenergo egy levelet a SEPS-től a fizetési feltételek felülvizsgálatáról. A javaslatot hamarosan elemzik.
A szabályokat be kell tartani
Kiemelendő, hogy az Ukrenergo és a SEPS is teljes jogú tagja az ENTSO-E Európai Átviteli Rendszerirányítók Hálózatának. Együttműködésük alapja a szervezet szabályzata. Jelenleg a felek között kölcsönös vészhelyzeti segítségnyújtási megállapodás van érvényben, amely vészhelyzet esetén biztosítja a villamos energia fogadásának vagy biztosításának lehetőségét.
Az Ukrenergo hangsúlyozta, hogy a Szlovákiából származó kereskedelmi villamosenergia-import korlátozásának kérdését viszont nem vizsgálják. E szállítások a szokásos módon, az államközi csomópontok kapacitáselosztására vonatkozó aukciók eredményeivel összhangban zajlanak.
Másnak lesz a feladata az áramsegély nyújtása
Mindazonáltal lehet hatása Magyarországra és Lengyelországra is a szlovák fenyegetés beváltásának. Ez összefügg azzal – ahogyan az Ukrenergo is említette –, hogy a kereskedelmi szállítások viszont zajlanak, de emiatt szűkösek az esetleges segítségnyújtáshoz szükséges határkapacitások. Jelenleg Magyarországról is nagy mennyiségű áram – piaci forrásunk szerint jó eséllyel elsősorban tranzit – távozik Magyarországról Ukrajnába. Márpedig ha Ukrajna Szlovákiából nem kap áramot az 50 hertzes hálózati frekvencia fenntartásához, akkor más szomszédainak kell beugraniuk.
Magyarország – éppen az ukrán lakosság árambiztonságát szem előtt tartva – nem tervezi a veszélyhelyzeti megállapodás felszámolását.
Miért olyan fontos az 50 hertz?
Ha a frekvencia 50 hertznél kisebb, akkor például a váltóáramú motorok
- lassabban forognak,
- túlmelegszenek,
- emiatt leéghetnek.
Ha magasabb, akkor túl gyorsan pörögnek, ami mechanikai sérülésekhez vezethet. Ha a frekvencia ingadozik, akkor az időt a hálózat alapján mérő órák (például a sütőké) sietnek, vagy késnek. Túl alacsony, 47,5 Hz alatt az erőművek lekapcsolhatnak a hálózatról, hogy megvédjék magukat, ami lavinaszerűen teljes hálózati összeomláshoz (blackout) vezethet. Romlik továbbá a transzformátorok és a generátorok működése, eltérés esetén megnőnek a veszteségek, csökken a berendezések élettartama. Alacsonyabb frekvencia esetén a fénycsövek és hagyományos izzók látható villogása zavaróvá válhat.