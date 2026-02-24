Akár görcsbe rándulunk tőle, akár arra gondolunk hogy a háború kirobbanásának évfordulóján nagy dolgokat kell mondani, mindenki számára csak azt üzenheti a Kreml keddi bejelentése, hogy egyre veszélyesebbé válik a környékünk. Oroszország tájékoztatni fogja az Egyesült Államokat Ukrajna esetleges nukleáris fegyverszerzésével kapcsolatos információkról – közölte Jurij Usakov Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója a Ria Novosztyi jelentése szerint.

Atomfegyver Ukrajnának – az oroszok szerint a francia M51 tengeralattjárók ballisztikus rakétája is szóba került / Fotó: AFP

Ukrajna részéről az elmúlt hetekben Magyarországot is sorozatos fenyegetés érte, a bennünket és Szlovákiát orosz olajjal ellátó Barátság vezetéket pedig az ukránok Brüsszel hallgatása mellett blokkolták.

Az amerikaiakat természetesen minderről tájékoztatni fogjuk. De ők már tudnak róla; most minden csatornán kommentálják az ügyet. Remélem, az amerikaiak megkapják (az információt)... Ezt külön is meg fogjuk vitatni

– mondta Usakov a Rosszija 1 televíziós csatornán.

Atomfegyver Ukrajnának: azt mondanák, hogy Kijev maga fejlesztette ki – állítják az oroszok

Az SZVR (Külső Hírszerző Szolgálat) szerint a NATO-ban kialakult súlyos helyzetre tekintettel London és Párizs azt tervezi, hogy atomfegyvert, vagy legalább egy „piszkos bombát” juttat el Kijevnek – írja az orosz állam ellenőrzése alatt álló hírügynökség.

Felmerült egy változatként, hogy a francia TN75 kis méretű robbanófejet adják át: ez az M51 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta része.

Mivel a nyugati országok tervei súlyosan sértik a nemzetközi jogot, azt a látszatot kívánják kelteni, mintha Ukrajna maga fejlesztette volna ki a fegyvereket. „Az orosz hírszerzés szerint azonban hiábavaló a felelősség elkerülésébe vetett reményük, mivel minden titok elkerülhetetlenül napvilágra kerül” – írja a Ria.

Az oroszok úgy látják, katasztrófa fenyeget

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint a megszerzett adatokat a konfliktus rendezéséről szóló tárgyalásokon is figyelembe veszik.

Az orosz Szövetségi Tanács a maga részéről arra figyelmeztetett, hogy London és Párizs terveinek megvalósítását Moszkva elleni közös támadásként értékelnék.

A szenátorok parlamenti szintű vizsgálatokat sürgettek, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának, a NAÜ-nek (Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) és az atomsorompó-szerződés (NPT) felülvizsgálati konferenciájának bevonását. Úgy vélik, a két ország vezetésének felelőtlen összejátszása – a demokratikus intézményeket megkerülve – katasztrófát idézhet elő.