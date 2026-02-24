Irán kínai szuperszonikus rakétákat vásárolhat – ami tovább bonyolítja a térségben zajló geopolitikai játszmákat

Irán közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön Kínával hajóelhárítók vásárlásáról. A kínai gyártmányú CM-302 rakétákra vonatkozó megállapodás a végéhez közeledik, bár a szállítás időpontjáról még nem egyeztek meg – közölte hat, a tárgyalásokat ismerő forrás a Reutersszel.

Kína CM-302 típusú, szuperszonikus hajóelhárító rakétákat adhat el Iránnak / Fotó: Bangkok Post via AFP

Kína a CM-302 típusú, szuperszonikus hajóelhárító rakétákkal erős katonai képességet adna Irán kezébe

A szuperszonikus rakéták hatótávolsága mintegy 290 kilométer, és úgy tervezték őket, hogy alacsonyan és nagy sebességgel repülve kijátsszák a hajók fedélzeti védelmi rendszereit. Telepítésük jócskán megnövelné Irán csapásmérő képességeit, és fenyegetést jelentene az amerikai haditengerészeti erőkre a térségben – magyarázta két fegyverszakértő a hírügynökségnek.

A kínai állami tulajdonú China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)

a CM-302-t a világ legjobb hajóelhárító rakétájaként hirdeti, amely képes elsüllyeszteni repülőgép-hordozót vagy rombolót is. A rendszert hajókra, repülőgépekre és mobil szárazföldi járművekre is lehet telepíteni, és szárazföldi célpontok ellen is bevethető.

A CM-302 beszerzése jókora erősítés lenne az iráni fegyverarzenál számára, amely a tavalyi háború következtében meggyengült – mondta Pieter Wezeman, a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet vezető kutatója.

Átírná a játékszabályokat, ha Irán szuperszonikus fegyvert vethetne be a térségben állomásozó hajók ellen. Ezeket a rakétákat ugyanis nagyon nehéz elfogni – mondta Danny Citrinowicz, az izraeli hírszerzés egykori tisztje, jelenleg az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének vezető Irán-kutatója.

Teherán légvédelmét olyan erősen meggyengítette Izrael 2025 nyarán, hogy légicsapásai a lakosságot is elérték / Fotó: Anadolu via AFP

Az iráni kormányhoz közel álló források szerint a rakétarendszerek megvásárlásáról szóló tárgyalások legalább két éve tartanak, és jelentősen felgyorsultak a júniusi, 12 napos izraeli–iráni háborút követően. A katonai bennfentesek pedig arról számoltak be, hogy tavaly nyáron magas rangú iráni katonai és kormányzati tisztségviselők utaztak Kínába, köztük Masszúd Oraei védelmi miniszterhelyettes.

Azt egyelőre nem tudni, hogy hány rakétáról van szó, és mennyit fizetne érte Irán. Mindenesetre

a rakéták az egyik legfejlettebb kínai haditechnikai eszközök lennének, amelyeket Irán megkaphat tőlük, és sértenék az ENSZ 2006-ban bevezetett fegyverembargóját.

A szankciókat 2015-ben, az amerikaiakkal és szövetségeseikkel kötött nukleáris megállapodás részeként felfüggesztették, majd tavaly szeptemberben ismét életbe léptették.