Jól muzsikálnak most a nyersolajszállító hajók, sokan dörzsölhetik tenyerüket

Az olajszállító szuper­tankerek bérleti díjai az évtized legmagasabb szintje felé tarthatnak, miközben nő az esélye egy jelentős amerikai katonai csapásnak Irán ellen. Az olajárat főként az mozgatja, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőt csoportosít át a Közel-Keletre, és Donald Trump elnök szerint Iránnak legfeljebb 10-15 napja maradt megállapodásra jutni nukleáris programjáról. Egy komoly katonai támadás megzavarhatná a forgalmat a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros térségében, ami tovább növelné a hajóbérlés kockázati felárát. A piac szűkösségét pedig az is fokozza, hogy a dél-koreai, kínai-dél-koreai vonalhajózási szolgáltatást nyújtó Sinokor Merchant Marine intenzív VLCC-vásárlásba kezdett (az akár 200-300 ezer tonna nyersolaj szállítására is alkalmas olajtanker hajók tartoznak ide).

Az iráni fegyveres konfliktus esélyének növekedése miatt megemelkedtek az olajtankerek bérleti díjai (illusztráció) / Fotó: Pexels

Jól muzsikálnak most az olajtankerek

A lap arról ír: a helyzet mögött elsősorban az a körülmény húzódik, hogy mindenki szállítani akar, ameddig teheti. Ez meglátszik a nyersolajszállító hajók eredményein: a Közel-Kelet és Kína közötti útvonalon közlekedő VLCC-k napi bevétele idén eddig csaknem a háromszorosára emelkedett, elérve a 151 208 dollárt – ez a legmagasabb szint 2020 óta a Baltic Exchange adatai szerint.

Legutóbb 2020-ban voltak ilyen magasak a Közel-Kelet és Kína közötti útvonal fuvardíjai, amikor a járvány miatti lezárások

visszavetették a keresletet,

a szárazföldi tárolókapacitások megteltek, és

a termelők egyre több nyersolajat raktároztak a tengeren.

A nyersolajszállító hajók bérleti díjainak emelkedése (a biztosítási költségek növekedésével) az olajárak növekedésével együtt számos áttételen keresztül árfelhajtó hatást gyakorolhat a gazdaság egészében.

Az Irán elleni esetleges támadás miatti idegesség más útvonalakon is érezhető: az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti partvonala és a Kína közötti szállítási díjak a 2022 vége óta mért legmagasabb szintre emelkedtek.

A bérleti díjak emelkedése mögött az is húzódik, hogy Irán nemcsak jelentős nyersolaj-termelő ország, de a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés miatt – itt a világ olajforgalmának kb. 30 százaléka halad át – nyomást tud gyakorolni a globális olajpiacra. Ezt tetézheti a VLCC-k kapacitásaiért folyó verseny, egy olyan évkezdet után, amelyet amúgy is az olajpiaci túlkínálat jellemzett.