Új döntést hozott Ukrajna a Barátság vezetékről, azonnal megszólalt a Mol: itt a pontos dátum, mikor indul meg az orosz olaj – csak senki nem hiszi el
Ukrajna kedden arról értesítette Szlovákia olajvezeték-rendszerének üzemeltetőjét, a Transpetrolt, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítások újraindítását újabb egy nappal, február 26-ig el kell halasztani – közölte kedden Szlovákia gazdasági minisztériuma. A tárca, amely február 25-e szerdára várta a vezeték újraindítását, közleményében jelezte, hogy nem kapott magyarázatot a legújabb késedelemre.
Szlovákia február 13-án jelentette be a Barátság kőolajvezeték (orosz nevén Druzsba) leállását, jóval azután, hogy a múlt hónapban megszakadt az orosz olaj szállítása Szlovákián és Magyarországon keresztül, miután egy orosz drón támadás eltalálta a vezeték fontos Ukrajnában – írta a Reuters. A hírügynökség szerint északi szomszédunk arra számított, hogy a közleménye után rövid időn belül újraindul az áramszállítás.
Hétfőn Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy Szlovákia villamosenergia-hálózatának üzemeltetője elutasítja Ukrajna sürgősségi áramellátási kérelmeit, ameddig a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az olajszállítás. Ukrajna alternatív tranzitútvonalakat javasolt az olaj Európába szállítására a vezeték javítási munkálatainak idejére.
Kijev azt állította, hogy az áramellátás megszakításával való szlovák fenyegetés zsarolásnak minősül, és Ukrajna álláspontja szerint Szlovákia vészhelyzeti ellátásának leállítása nem lenne hatással az ország áramellátására.
A fenti ábrán is látszik, hogy a Barátság kőolajvezeték még Ukrajnában kettéválik, az egyik része Szlovákiába, a másik része Magyarországra viszi az olajat. Vagyis tud úgy menni orosz olaj Szlovákiába, hogy közben hazánkba egy csepp sem érkezik. Igaz, ennek túl nagy jelentősége nem lenne, mivel a szlovák olajipari vállalat, a Slovnaft a Mol Csoport része, vagyis a pozsonyi finomítóból tud jönni olaj Százhalombattára.
„A Mol Csoport folyamatosan egyeztet a kőolajszállítás lehetséges ütemezéséről ukrán partnereivel, de hivatalos értesítés a szállítás újraindításáról nem érkezett” – reagált a legújabb fejleményekre a Mol.
Az ukránok bejelentették, mikor indítják újra az orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken, egyelőre csak Szlovákia felé – máris összevissza beszélnek a dátumokról
Nem a mostani az első ukrán ígéret az újraindításra, ami nem valósult meg. Múlt héten csütörtökön a szlovák Gazdasági Minisztérium azt közölte, hogy Ukrajna ismét elhalasztotta a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákiába irányuló orosz nyersolajszállítások újraindítását. Az akkori tájékoztatás szerint a szállítások február 21-én, szombaton indultak volna újra, ami egy nappal későbbi időpont, mint az előzőleg jelzett pénteki határidő.
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre. A szlovák kormány a héten szükséghelyzetet hirdetett ki, és a stratégiai tartalékokból legfeljebb 250 ezer tonna kőolajat biztosít a Mol csoporthoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomítónak.
Rendkívüli figyelmeztetést kapott Magyarország Putyintól: az ukránok Barátság kőolajvezeték elleni támadásánál is durvább készülhet – az orosz titkosszolgálat már tudja
Adatok és információk állnak rendelkezésre a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantásának előkészületeiről – erről is beszélt váratlanul Vlagyimir Putyin kedden.
Az orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ülésén erről nyilvánosan tett nyilatkozatot a sajtónak. Az általa közölt információk horderejét jól mutatja, hogy az orosz média vezető anyagban számol be Putyin szavairól.nMindez az elmúlt napokban történt, a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásnál is súlyosabb akciót vetít előre, ugyanakkor konkrét bizonyítékok egyelőre nem ismertek.
A Ria tudósítása szerint az orosz elnök egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat.
A két csővezeték egyaránt a Fekete-tengeren fut keresztül Oroszországból Törökországba, de eltérő végpontokkal. Magyar szempontból a Török Áramlat kiemelt jelentőségű: ezen keresztül érkezik ugyanis hazánkba az orosz gáz.