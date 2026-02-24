Új döntést hozott Ukrajna a Barátság vezetékről, azonnal megszólalt a Mol: itt a pontos dátum, mikor indul meg az orosz olaj – csak senki nem hiszi el

Ukrajna kedden arról értesítette Szlovákia olajvezeték-rendszerének üzemeltetőjét, a Transpetrolt, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítások újraindítását újabb egy nappal, február 26-ig el kell halasztani – közölte kedden Szlovákia gazdasági minisztériuma. A tárca, amely február 25-e szerdára várta a vezeték újraindítását, közleményében jelezte, hogy nem kapott magyarázatot a legújabb késedelemre.

Még várni kell a Barátság kőolajvezeték újraindítására / Fotó: AFP

Szlovákia február 13-án jelentette be a Barátság kőolajvezeték (orosz nevén Druzsba) leállását, jóval azután, hogy a múlt hónapban megszakadt az orosz olaj szállítása Szlovákián és Magyarországon keresztül, miután egy orosz drón támadás eltalálta a vezeték fontos Ukrajnában – írta a Reuters. A hírügynökség szerint északi szomszédunk arra számított, hogy a közleménye után rövid időn belül újraindul az áramszállítás.

Hétfőn Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy Szlovákia villamosenergia-hálózatának üzemeltetője elutasítja Ukrajna sürgősségi áramellátási kérelmeit, ameddig a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az olajszállítás. Ukrajna alternatív tranzitútvonalakat javasolt az olaj Európába szállítására a vezeték javítási munkálatainak idejére.

Kijev azt állította, hogy az áramellátás megszakításával való szlovák fenyegetés zsarolásnak minősül, és Ukrajna álláspontja szerint Szlovákia vészhelyzeti ellátásának leállítása nem lenne hatással az ország áramellátására.

A fenti ábrán is látszik, hogy a Barátság kőolajvezeték még Ukrajnában kettéválik, az egyik része Szlovákiába, a másik része Magyarországra viszi az olajat. Vagyis tud úgy menni orosz olaj Szlovákiába, hogy közben hazánkba egy csepp sem érkezik. Igaz, ennek túl nagy jelentősége nem lenne, mivel a szlovák olajipari vállalat, a Slovnaft a Mol Csoport része, vagyis a pozsonyi finomítóból tud jönni olaj Százhalombattára.

„A Mol Csoport folyamatosan egyeztet a kőolajszállítás lehetséges ütemezéséről ukrán partnereivel, de hivatalos értesítés a szállítás újraindításáról nem érkezett” – reagált a legújabb fejleményekre a Mol.