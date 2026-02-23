Új korszak előtt áll Magyarország az atomenergia polgári célú felhasználásában – de mennyit adunk fel a magyar-orosz nukleáris kapcsolatokból?
A tavaly novemberi megállapodáshoz képest továbblépést történt a héten a magyar–amerikai nukleáris együttműködés terén, de nem tudni, pontosan milyen súlyúak az új kötelezettségvállalások. Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminiszterének február 15–16-i budapesti tárgyalásai után az atomenergia polgári célú felhasználása terén indítandó együttműködést jelentették be. A középpontban a kis moduláris atomreaktor (SMR) magyarországi eladása áll.
Lényegében azoknak a tavaly november 7-én útnak indított témáknak a kitárgyalása folytatódott, amelyekről Orbán Viktor miniszterelnök és küldöttsége egyeztetett Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel és csapatával. A kibontakozó együttműködés jelentőségét az adja, hogy a tét Magyarország energiafüggésének csökkentése és energiabiztonságának növelése. Ám nagyon nem mindegy, hogy az amerikai atomtechnológia melletti elköteleződés Magyarországnak meddig előny, és mikortól függés. Az sem mindegy, hogy mennyit érdemes feladni a magyar–orosz nukleáris kapcsolatokból – ha egyáltalán érdemes valamennyit –, illetve nincsenek-e a magyar–orosz atompartnerségnek a magyar függés növelése nélkül kiaknázandó területei. Ahhoz viszont nem fér kétség, hogy az amerikai és az orosz atomipar egyaránt szívesen ellenőrizné a magyarországi nukleáris ipar egészét.
SMR: a mézesmadzag már megvan
A magyar–amerikai atomipari partnerség egyik fókusza szerint Magyarország az amerikai fejlesztésű kis moduláris atomreaktorok (SMR) regionális fejlesztőközpontjává válhat. Ezt már a tavaly novemberi tárgyalások után is jelezték. Jól hangzik, de nem csak amerikaiak fejlesztenek SMR-t. Az amerikai csúcstalálkozó után Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt mondta a Világgazdaságnak, hogy az amerikaihoz hasonló együttműködési lehetőségeket kínálnak a korábban aláírt szerződések más, például kínai, brit, francia és japán partnerekkel. Többféle megoldás verseng, korai lenne egyetlen beszállító mellett kizárólagosan elköteleződni.
Az amerikaiaknak egyébként hat dizájnjuk is van, ebből négy versenyez igazából, mert a maradék kettő egyelőre elég egyedi megoldással próbálkozik. A hatból három olyan technológiájú – nyomottvizes – mint a paksi.
Az SMR-ek kapcsán az orosz gyártóval nincs Magyarországnak együttműködési megállapodása, de a Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov az ötödik paksi atomblokk betonöntése alkalmából tartott beszédében közölte: az a célunk, hogy Paks II. ne az utolsó legyen a magyar–orosz atomipari együttműködésben. Az orosz társaság belföldön már több kis atomerőművet telepített, és elkezdte begyűjteni a külföldi megbízásokat is. Elsőként
Üzbegisztán rendelt kis reaktort az orosz társaságtól,
- Mianmar a kormányközi megállapodásnál tart,
- Irán a szándéknyilatkozatnál,
- míg Brazília még mérlegeli az úszó SMR,
- India pedig a szárazföldi vásárlását.
A Roszatom a polgári célú kisreaktor-fejlesztéseket olyan régen – 1959-ben a Lenin atomjégtörő átadásával – kezdte, hogy az első néhány ilyen létesítményét már le is szerelte. A jégtörőreaktorok alapjain továbbfejlesztett, Csukcs-földi úszó atomerőmű már szárazföldi létesítményeket (településeket és bányákat) lát el energiával, akár 60 éven át.
Jön a nagy paksi kísérlet
A második fontos eleme a magyar–amerikai együttműködésnek az, hogy az orosz (szovjet) tervezésű és építésű Paksi Atomerőmű amerikai nukleáris üzemanyagot fog használni. A gyártó a Westinghouse, amelytől az MVM már tavaly megrendelte az üzemanyagot, 114 millió dollár értékben. Az új szállító bevonása csökkenti az atomerőmű kitettségét annak egyetlen jelenlegi, orosz szállítójának. Azonban nem tudjuk, hogy a Westinghouse olcsóbban szállít-e az orosz TVEL-nél, ami pedig jól jönne a beszerzés jól hangzó diverzifikációja mellett.
Ám itt is van egy kis csavar: az MVM 2024-ben a francia Framatome-tól is rendelt, mégpedig orosz technológián alapuló nukleáris üzemanyagot a Paksi Atomerőművének. A szállítás 2027-ben indulna. Ennek alapján a Világgazdaság korábban azt írta, hogy előbb a francia üzemanyag érkezhet, az amerikai csak utána, azt ugyanis 2028-ra ígérték az engedélyek beszerzésétől és más tényezőktől függően. Kapkodnia azonban egyik versenyzőnek sem kell: a Pakson tárolt üzemanyag kitart 2029-ig.
Magyarországon készülhetne az atomszemét-konténer
Harmadikként a szintén amerikai Holtec International részt vesz az atomerőmű telephelyén tárolt kiégett üzemanyag kezelésében és tárolásában. A múlt évi bejelentés szerint a Holtec majd konténeres tárolót telepít az újonnan keletkező atomerőművi hulladéknak. Ennek szükségességéről Lantos Csaba azt mondta lapunknak, hogy a meglévő tárolót folyamatosan bővíteni kell, de a beruházás drága, a hely pedig fogy. Az amerikaiak által kínált megoldás viszont az eddiginél sokkal gazdaságosabb és kisebb helyigényű. Emellett arról is folyik a tárgyalás, hogy az amerikaiak hozzanak ide valamilyen gyártási fázist is, például itt készülhetnének ezek a konténerek.
Az amerikaiak is kérnek Paks II. tortájából
Indul egy több évtizedes atomipari stratégiai együttműködés is. Ezzel kapcsolatban csak az a részletekkel nem bíbelődő, ám ígéretes közlés olvasható, hogy a cél az energiabiztonság növelése és az árak stabilitása.
Szó volt végül a meglévő energiainfrastruktúra támogatásáról, azaz arról, hogy a Paks II. beruházás építésébe és a munka során felmerülő digitalizálási feladatokba beszállnának magyar, nemzetközi, például amerikai partnerek is, nevesítve az IBM.
Ez utóbbi „támogatások” sem számítanak újdonságnak annak fényében, hogy a fővállalkozó Roszatom-leányvállalat eleve 40 százalékos uniós beszállítói arányra vállalt kötelezettséget. Már ismertek az IBM ambíciói is, ezeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly novemberben részletezte. Mindazonáltal ami a beszállítókat illeti, nem szabad elfelejteni, hogy azokat a fővállalkozó választja ki, mégpedig nyilvános pályázatokon.