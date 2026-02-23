Új korszak előtt áll Magyarország az atomenergia polgári célú felhasználásában – de mennyit adunk fel a magyar-orosz nukleáris kapcsolatokból?

A tavaly novemberi megállapodáshoz képest továbblépést történt a héten a magyar–amerikai nukleáris együttműködés terén, de nem tudni, pontosan milyen súlyúak az új kötelezettségvállalások. Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminiszterének február 15–16-i budapesti tárgyalásai után az atomenergia polgári célú felhasználása terén indítandó együttműködést jelentették be. A középpontban a kis moduláris atomreaktor (SMR) magyarországi eladása áll.

Az SMR ígérkezik a magyar–amerikai partnerség legzsírosabb falatjának / Fotó: Máthé Zoltán

Lényegében azoknak a tavaly november 7-én útnak indított témáknak a kitárgyalása folytatódott, amelyekről Orbán Viktor miniszterelnök és küldöttsége egyeztetett Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel és csapatával. A kibontakozó együttműködés jelentőségét az adja, hogy a tét Magyarország energiafüggésének csökkentése és energiabiztonságának növelése. Ám nagyon nem mindegy, hogy az amerikai atomtechnológia melletti elköteleződés Magyarországnak meddig előny, és mikortól függés. Az sem mindegy, hogy mennyit érdemes feladni a magyar–orosz nukleáris kapcsolatokból – ha egyáltalán érdemes valamennyit –, illetve nincsenek-e a magyar–orosz atompartnerségnek a magyar függés növelése nélkül kiaknázandó területei. Ahhoz viszont nem fér kétség, hogy az amerikai és az orosz atomipar egyaránt szívesen ellenőrizné a magyarországi nukleáris ipar egészét.

SMR: a mézesmadzag már megvan

A magyar–amerikai atomipari partnerség egyik fókusza szerint Magyarország az amerikai fejlesztésű kis moduláris atomreaktorok (SMR) regionális fejlesztőközpontjává válhat. Ezt már a tavaly novemberi tárgyalások után is jelezték. Jól hangzik, de nem csak amerikaiak fejlesztenek SMR-t. Az amerikai csúcstalálkozó után Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt mondta a Világgazdaságnak, hogy az amerikaihoz hasonló együttműködési lehetőségeket kínálnak a korábban aláírt szerződések más, például kínai, brit, francia és japán partnerekkel. Többféle megoldás verseng, korai lenne egyetlen beszállító mellett kizárólagosan elköteleződni.

Az amerikaiaknak egyébként hat dizájnjuk is van, ebből négy versenyez igazából, mert a maradék kettő egyelőre elég egyedi megoldással próbálkozik. A hatból három olyan technológiájú – nyomottvizes – mint a paksi.

Az SMR-ek kapcsán az orosz gyártóval nincs Magyarországnak együttműködési megállapodása, de a Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov az ötödik paksi atomblokk betonöntése alkalmából tartott beszédében közölte: az a célunk, hogy Paks II. ne az utolsó legyen a magyar–orosz atomipari együttműködésben. Az orosz társaság belföldön már több kis atomerőművet telepített, és elkezdte begyűjteni a külföldi megbízásokat is. Elsőként