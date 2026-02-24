Deviza
Hivatalos: Karácsony Gergely többé már nem egyedül vezeti Budapestet, kiválasztották a helyettesét – Vitézy Dávid nagyon nem fog örülni

Másfél éve tartó jogsértő állapot után bírósági ítélet született. A fővárosnak végre lehet főpolgármester-helyettese, és ennek Karácsony Gergely nagyon nem fog örülni.
VG
2026.02.24, 19:19
Frissítve: 2026.02.24, 19:59

A Fővárosi Törvényszék kimondta: a kormányhivatalnak pótolnia kell a főpolgármester-helyettes megválasztásáról szóló közgyűlési döntést Karácsony Gergely novemberi előterjesztése alapján. Tüttő Kata megbízása kötelező, kivéve, ha vele szemben törvényi kizáró ok merül fel.

KARÁCSONY Gergely
Jogerős döntés született a fővárosi vezetés egyik legkényesebb ügyében, Karácsony Gergelynek pedig el kell fogadnia a főpolgármester-helyettes kinevezését / Fotó: Bruzák Noémi

Budapest 2024 októbere óta főpolgármester-helyettes nélkül működött, ami az önkormányzati törvény szerint jogsértő állapot. A szabály egyértelmű: a közgyűlésnek legalább egy, saját tagjai közül választott főpolgármester-helyettest kell kijelölnie. 

Ez hosszú hónapokon keresztül nem történt meg, hiába volt több próbálkozás.

A helyzet végül jogi útra terelődött. A Sára Botond főispán vezette kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva bírósághoz fordult, hogy kikényszerítse a hiányzó döntést. Az ügy a Fővárosi Törvényszék elé került, amely most jogerősen határozott.

A bíróság kimondta: a kormányhivatal kizárólag azt teheti meg, hogy pótolja a Karácsony Gergely által 2025. november 26-án beterjesztett közgyűlési döntést. Ez az előterjesztés Tüttő Kata főpolgármester-helyettessé választására irányult. A törvényszék szerint nincs lehetőség új jelölt állítására vagy politikai mérlegelésre, a konkrét, korábbi döntést kell pótolni.

 

Tüttő Kata jelölése a közgyűlésben korábban nem kapta meg a szükséges többséget: 8 igen, 11 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett elutasították. A patthelyzet így fennmaradt, miközben a főváros vezetése formálisan hiányos maradt. A bíróság most lényegében azt mondta ki: a törvényességi hiányt meg kell szüntetni, mégpedig a főpolgármester által előterjesztett jelölttel.

Karácsony Gergelynek így is maradt mozgástere

A döntés egyetlen kivételt enged. A kormányhivatal akkor térhet el a kinevezés pótlásától, ha Tüttő Katával szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. Ilyen lehet például összeférhetetlenség vagy más, jogszabályban rögzített akadály. A bíróság megállapítása szerint jelenleg nincs ismert kizáró ok, de a kormányhivatal bejelentette: megkezdi az erre irányuló vizsgálatot.

A történet politikai háttere is fontos. A 2024-es önkormányzati választás után a Fővárosi Közgyűlésben töredezett erőviszonyok alakultak ki, és nem jött létre stabil többség a főpolgármester jelöltje mögött. Több név is felmerült az elmúlt időszakban, de egyik sem jutott át a szavazáson. A főpolgármester-helyettesi poszt így üres maradt, ami működési és jogi szempontból is kockázatos helyzetet teremtett.

Országszerte

Országszerte
1151 cikk

 

 

