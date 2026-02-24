Megvan a megoldás, Magyarország kivédi az ukrán zsarolást a Barátság vezetékkel: új olajcsövet épít szupergyorsan – összeáll három állam

Szijjártó Péter kedden bejelentette, hogy újabb megállapodás született a magyar-szerb kőolajvezeték építéséről, amely jelentősen felgyorsítaná az előkészítő munkálatokat. Az új szállítási útvonal a kormány szerint jelentősen javítja majd a két ország olajellátásának biztonságát.

Villámtempóra kapcsolt a magyar-szerb kőolajvezeték építése, amely tovább fogja erősíteni hazánk energiabiztonságát / Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock

Újabb fokozatba kapcsol a magyar-szerb energetikai együttműködés. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon jelentette be, hogy

Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy a tárcavezető egyeztetett Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a felek megállapodtak abban, hogy az előkészítési folyamatot a korábbinál is intenzívebb tempóban viszik tovább.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát.” A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy a projekt nem pusztán infrastrukturális beruházás, hanem stratégiai lépés is. A kormány álláspontja szerint az alternatív útvonalak kiépítése kulcskérdés a jelenlegi geopolitikai környezetben, amikor az energiaellátás nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdéssé is vált.

Háromoldalú energiaszövetség a magyar-szerb kőolajvezeték körül

A miniszter egy másik fontos fejleményről is beszélt. Amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a térség három, tengeri kijárattal nem rendelkező állama szorosabb energetikai koordinációba kezd.

S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben

– fogalmazott Szijjártó Péter. A kijelentés erős politikai üzenet, a magyar kormány pedig következetesen azt képviseli, hogy az energiaellátás kérdését nem szabad politikai nyomásgyakorlás eszközévé tenni.