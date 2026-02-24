Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,3 -0,18% CZK/HUF15,63 -0,2% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,3 -0,18% CZK/HUF15,63 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92% BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
Szerbia
energiabiztonság
kőolajvezeték

Megvan a megoldás, Magyarország kivédi az ukrán zsarolást a Barátság vezetékkel: új olajcsövet épít szupergyorsan – összeáll három állam

Új lendületet kap a projekt, miután a felek a folyamat felgyorsításáról állapodtak meg. A magyar-szerb kőolajvezeték célja, hogy stabilabbá és kiszámíthatóbbá tegye a térség olajellátását.
VG/MTI
2026.02.24, 19:53
Frissítve: 2026.02.24, 20:24

Szijjártó Péter kedden bejelentette, hogy újabb megállapodás született a magyar-szerb kőolajvezeték építéséről, amely jelentősen felgyorsítaná az előkészítő munkálatokat. Az új szállítási útvonal a kormány szerint jelentősen javítja majd a két ország olajellátásának biztonságát.

Gas,Tap,With,Pipeline,System,At,Natural,Gas,Station.,Industry. magyar-szerb kőolajvezeték
Villámtempóra kapcsolt a magyar-szerb kőolajvezeték építése, amely tovább fogja erősíteni hazánk energiabiztonságát / Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock

Újabb fokozatba kapcsol a magyar-szerb energetikai együttműködés. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon jelentette be, hogy 

Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy a tárcavezető egyeztetett Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a felek megállapodtak abban, hogy az előkészítési folyamatot a korábbinál is intenzívebb tempóban viszik tovább.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát.” A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy a projekt nem pusztán infrastrukturális beruházás, hanem stratégiai lépés is. A kormány álláspontja szerint az alternatív útvonalak kiépítése kulcskérdés a jelenlegi geopolitikai környezetben, amikor az energiaellátás nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdéssé is vált.

Háromoldalú energiaszövetség a magyar-szerb kőolajvezeték körül

A miniszter egy másik fontos fejleményről is beszélt. Amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a térség három, tengeri kijárattal nem rendelkező állama szorosabb energetikai koordinációba kezd.

S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben 

– fogalmazott Szijjártó Péter. A kijelentés erős politikai üzenet, a magyar kormány pedig következetesen azt képviseli, hogy az energiaellátás kérdését nem szabad politikai nyomásgyakorlás eszközévé tenni.

A miniszter hozzátette: a Mol minden lehetséges támogatást megkap a kormánytól a szerb olajvállalat megvásárlásának lezárásához. A lépés a magyar energiavállalat regionális jelenlétét is tovább erősítheti, miközben a térségben egy szorosabb, összehangoltabb olajpiaci struktúra körvonalazódik.

A magyar-szerb kőolajvezeték terve nem új keletű, de a mostani gyorsítási szándék azt jelzi, hogy a felek a projektet kiemelt stratégiai ügyként kezelik. A szárazfölddel körülvett közép-európai országok számára az alternatív beszerzési útvonalak létfontosságúak, mivel tengeri kikötő hiányában különösen kitettek a tranzitországok és a geopolitikai konfliktusok hatásainak.

Átmennének a Duna túloldalára és építenék a következő olajfinomítójukat a szerbek – Kína is beléphet a projektbe

A korábbi bejelentése után még most is keveset tudni Szerbia új olajfinomítójáról, melynek keretét a szerb energiaügyi tárca és a China Energy International Group megállapodása adja. Ennek értelmében Smederevo (Szendrő) városánál nagyjából 900 milliárd forintnak megfelelő összegből valósulna meg egy gigantikus beruházás egy új olajfinomító építésével.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
102 cikk

 

 

  •  
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu