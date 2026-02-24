Megvan a megoldás, Magyarország kivédi az ukrán zsarolást a Barátság vezetékkel: új olajcsövet épít szupergyorsan – összeáll három állam
Szijjártó Péter kedden bejelentette, hogy újabb megállapodás született a magyar-szerb kőolajvezeték építéséről, amely jelentősen felgyorsítaná az előkészítő munkálatokat. Az új szállítási útvonal a kormány szerint jelentősen javítja majd a két ország olajellátásának biztonságát.
Újabb fokozatba kapcsol a magyar-szerb energetikai együttműködés. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon jelentette be, hogy
Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.
A bejelentésre azt követően került sor, hogy a tárcavezető egyeztetett Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a felek megállapodtak abban, hogy az előkészítési folyamatot a korábbinál is intenzívebb tempóban viszik tovább.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát.” A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy a projekt nem pusztán infrastrukturális beruházás, hanem stratégiai lépés is. A kormány álláspontja szerint az alternatív útvonalak kiépítése kulcskérdés a jelenlegi geopolitikai környezetben, amikor az energiaellátás nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdéssé is vált.
Háromoldalú energiaszövetség a magyar-szerb kőolajvezeték körül
A miniszter egy másik fontos fejleményről is beszélt. Amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a térség három, tengeri kijárattal nem rendelkező állama szorosabb energetikai koordinációba kezd.
S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben
– fogalmazott Szijjártó Péter. A kijelentés erős politikai üzenet, a magyar kormány pedig következetesen azt képviseli, hogy az energiaellátás kérdését nem szabad politikai nyomásgyakorlás eszközévé tenni.
A miniszter hozzátette: a Mol minden lehetséges támogatást megkap a kormánytól a szerb olajvállalat megvásárlásának lezárásához. A lépés a magyar energiavállalat regionális jelenlétét is tovább erősítheti, miközben a térségben egy szorosabb, összehangoltabb olajpiaci struktúra körvonalazódik.
A magyar-szerb kőolajvezeték terve nem új keletű, de a mostani gyorsítási szándék azt jelzi, hogy a felek a projektet kiemelt stratégiai ügyként kezelik. A szárazfölddel körülvett közép-európai országok számára az alternatív beszerzési útvonalak létfontosságúak, mivel tengeri kikötő hiányában különösen kitettek a tranzitországok és a geopolitikai konfliktusok hatásainak.
Átmennének a Duna túloldalára és építenék a következő olajfinomítójukat a szerbek – Kína is beléphet a projektbe
A korábbi bejelentése után még most is keveset tudni Szerbia új olajfinomítójáról, melynek keretét a szerb energiaügyi tárca és a China Energy International Group megállapodása adja. Ennek értelmében Smederevo (Szendrő) városánál nagyjából 900 milliárd forintnak megfelelő összegből valósulna meg egy gigantikus beruházás egy új olajfinomító építésével.