Von der Leyen végre észhez tért? A háború évfordulóján kérte számon Zelenszkijt – „ideje újraindítani a Barátság-vezetéket"
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Kijevben bejelentette: felgyorsítaná a Barátság kőolajvezeték javítását, miután (a szerinte) orosz támadások megrongálták az infrastruktúrát. Az ügy már az ukrán elnökkel is terítékre került, és napokon belül menetrendet vár Brüsszel a helyreállításról.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Kijevben bejelentette:
azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását.
Ez szinte totális pálfordulás a brüsszeli vezetőtől, aki az elmúlt napokban mindent megpróbált bevetni – a tagállamok energiaproblémáinak a lekicsinylésétől az alternatív útvonalak kereséséig – azért, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása ne feketítse be teljesen az európai–ukrán kapcsolatokat.
A sajtótájékoztatón az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa is megerősítette, hogy a Barátság vezeték ügye szóba került a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen. Külön kiemelte, hogy Ukrajna „a következő napokban” értékelést ad arról, milyen ütemezéssel lehet helyreállítani az infrastruktúrát.
Von der Leyen élesen elítélte az orosz támadásokat, amelyek az energiahálózatot is célba vették.
A Barátság kőolajvezeték sérülése azonban elsősorban nem Ukrajna, hanem a közép-európai tagállamok számára érzékeny kérdés, hiszen a rendszer hosszú ideje kulcsfontosságú szállítási útvonal.
Miután Ukrajna leállította a vezetéket, Magyarország és Szlovákia – a legsúlyosabban érintett országok – sorra jelentették be a válaszintézkedéseket Kijev ellen, az uniós hadikölcsön blokkolásától az energiaexport leállításig.
Az Európai Bizottság elnöke külön köszönetet mondott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnöknek, amiért Horvátország az Adria-vezetéken keresztül biztosítja és növeli az ellátást Magyarország, Szlovákia és Szerbia számára. Az alternatív útvonal felértékelődött, miután a Barátság-vezetéken fennakadások jelentkeztek.
Von der Leyen: Európa „rendíthetetlen”
A kijevi találkozó időzítése sem véletlen. Február 24-én, az orosz invázió negyedik évfordulóján európai vezetők sora érkezett az ukrán fővárosba, hogy demonstrálják a politikai és pénzügyi támogatás folytatását. A látogatás egybeesett a „tettre készek koalíciója” és az Ukrajna–északi–balti csúcstalálkozó üléseivel, ahol a háború ötödik évébe lépő konfliktus következményeit értékelték.
Von der Leyen elmondta, hogy immár tizedik alkalommal jár Kijevben a háború kezdete óta, és Európa továbbra is „rendíthetetlenül” Ukrajna mellett áll pénzügyi, katonai és politikai értelemben is.
A háború azonban nemcsak a frontvonalakon, hanem az energiahálózatokon keresztül is formálja Európa biztonsági környezetét
– tette hozzá a bizottság elnöke.
A Barátság kőolajvezeték most ennek a küzdelemnek egy újabb, kevésbé látványos, de annál fontosabb frontja lett. A brüsszeli vezető kérése azonban talán elég nyomást helyezhet Ukrajnára, hogy végre helyreállítsa a sérült szakaszt, az ideiglenes megoldások helyett pedig újra stabilizálódni fog a régió ellátása.
