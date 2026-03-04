Jászai Gellért
Törökország
4iG

Nagyon figyel a Rába: kulcsfontosságú tárgyalás zajlik a 4iG és a NATO egyik legerősebb tagállama között – a Gidrán csak a kezdet

Jászai Gellért Ankarában tárgyalt a török védelmi ipar vezető szereplőivel. A 4iG újabb kulcsfontosságú megállapodásokat köthet.
VG
2026.03.24, 21:20
Frissítve: 2026.03.25, 08:46

Törökország fővárosában, Ankarában folytatott magas szintű egyeztetéseket Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezetőségével – köztük Sárhegyi István elnök-vezérigazgatóval – közösen, Haluk Görgün professzor, a török Védelmi Iparért Felelős Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására. Az SSB a török állam kulcsintézménye, amely a védelmi ipari fejlesztések stratégiai irányításáért, a beszerzési programok koordinációjáért és a nemzetközi ipari együttműködések előmozdításáért felel.

4iG
Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója (b) és Haluk Görgün, a török Védelmi Iparért Felelős Elnökség vezetője / Fotó: 4iG

Jászai Gellért keddi LinkedIN-bejegyzéséből kiderül, hogy a török fél szervezésében a magyar delegáció hat meghatározó védelmi ipari vállalat képviselőivel folytatott tárgyalásokat, amelyek célja a kétoldalú együttműködés további erősítése volt. Kiemelt jelentőséggel bírt a Nurol Makina vezetésével folytatott egyeztetés, amely a korábban bejelentett Gidrán-programhoz kapcsolódó együttműködésre, valamint a Rábával közös gyártásfejlesztési és ipari integrációs tervek előrehaladására fókuszált.

A delegáció emellett tárgyalt az Aselsan, az Alp Aviation, az MKE, az STM és a Baykar Technologies képviselőivel is. Ezek a vállalatok a török védelmi ipar meghatározó szereplői, többek között elektronikai és szenzortechnológiai rendszerek, repülőgépipari gyártás, haditechnikai eszközök és UAV-k fejlesztése területén. Az egyeztetések során a felek a harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a magyarországi gyártóbázis kialakítására és a kapacitások bővítésére, az európai piaci igények kiszolgálása érdekében.

„A 4iG csoport elkötelezett a magyar–török védelmi ipari partnerség további erősítése mellett, amely nemcsak a kétoldalú ipari együttműködést mélyíti, hanem hozzájárul az európai védelmi képességek és ipari kapacitások fejlesztéséhez, valamint a regionális ellátási láncok megerősítéséhez is” – hangsúlyozta Jászai Gellért a látogatás kapcsán.

Óriási gyárépítés kezdődik: Magyarországon jön létre Közép-Európa legnagyobb katonaijármű-gyártó központja – Győrben szerelik teherautókra az amerikai Himars rakétákat

A közép-európai régió védelmijármű-ipari gyártóközpontjává válik a Rába – jelentették be hétfő délelőtt a karmelita kolostorban. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az óriási gyárépítéssel járó fejlesztés részleteit Orbán Viktor ismertette. A magyar miniszterelnök mellett ott volt Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter, valamint a 4iG csoport vezetése.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Rába jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokat jelentett be.

