Az aranykonvojon nincsen fék: a Tisza-ügyvéd feljelentette nem az ukránokat, hanem a hatóságot – elképesztő váddal

Tovább gyűrűzik az ukrán aranykonvojt övező botrány. Eddig nem tisztázott pontosan milyen célból szállított 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat nyolc ukrán állampolgár Bécsből Kijev irányába, Magyarország területén keresztül. Az ügy most fordulatot vett, miután Laczó Adrienn, a Tisza Párthoz kötődő ügyvéd, az Oscsadbank megbízásából feljelentést tett az eljáró magyar hatóságok ellen.
2026.03.17, 14:19
Frissítve: 2026.03.17, 14:20

A feljelentés tényére Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hívta fel a figyelmet. A politikus arra is rámutatott, hogy nem tudni, honnan van a rengeteg készpénz és befektetési arany, elhagyta-e az egész Magyarországot, vagy csak egy része, és miféle bankok közötti művelet lehet az, amelyet ukrán titkosszolgálati vezetők kísérnek.

Az aranykonvojon nincsen fék: feljelentették a munkájukat végző magyar hatóságokat
Fotó: Kocsis Máté / Facebook

Kocsis Máté cáfolja Laczó Adrienn aranykonvojjal kapcsolatos állításait 

Laczó Adrienn szerint a Magyarországon lekapcsolt pénzszállítók esete egyáltalán nem kirívó, valamint a lefoglalt összeg nem számottevő. 

Tiszás tempó. Azt is írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában. Á, nincs. Semmi. Minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig. Hogyne

 − reagált a felvetésre Kocsis Máté, majd hozzátette, hogy véleménye szerint Tisza-ukrán együttműködés zajlik a szemünk előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon. 

De az a tükör el fog törni. Szóval amíg a magyar hatóságok ki nem vizsgálják, mi történt pontosan, addig semmilyen nyomásnak, külföldinek-belföldinek nem engedhetünk

 − jelentette ki határozottan a politikus. 

A frakcióvezető szerint a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta támadja a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat, ma pedig már odáig fajult az ügy, hogy vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmilliárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok. 

Amíg a magyar hatóságok ki nem vizsgálják, mi történt pontosan, addig semmilyen nyomásnak, külföldinek-belföldinek nem engedhetünk

 − zárja bejegyzését Kocsis Máté.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu