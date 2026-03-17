Az aranykonvojon nincsen fék: a Tisza-ügyvéd feljelentette nem az ukránokat, hanem a hatóságot – elképesztő váddal

A feljelentés tényére Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hívta fel a figyelmet. A politikus arra is rámutatott, hogy nem tudni, honnan van a rengeteg készpénz és befektetési arany, elhagyta-e az egész Magyarországot, vagy csak egy része, és miféle bankok közötti művelet lehet az, amelyet ukrán titkosszolgálati vezetők kísérnek.

Laczó Adrienn szerint a Magyarországon lekapcsolt pénzszállítók esete egyáltalán nem kirívó, valamint a lefoglalt összeg nem számottevő.

Tiszás tempó. Azt is írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában. Á, nincs. Semmi. Minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig. Hogyne

− reagált a felvetésre Kocsis Máté, majd hozzátette, hogy véleménye szerint Tisza-ukrán együttműködés zajlik a szemünk előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon.

De az a tükör el fog törni. Szóval amíg a magyar hatóságok ki nem vizsgálják, mi történt pontosan, addig semmilyen nyomásnak, külföldinek-belföldinek nem engedhetünk

− jelentette ki határozottan a politikus.

A frakcióvezető szerint a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta támadja a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat, ma pedig már odáig fajult az ügy, hogy vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmilliárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok.

− zárja bejegyzését Kocsis Máté.