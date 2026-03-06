Deviza
EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22% EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 714 -0,48% OTP37 550 -1,09% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 567,2 -0,88% BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 714 -0,48% OTP37 550 -1,09% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 567,2 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
arany
pénzmosás
Ukrajna

Vége a pénzmosásnak: ukrán aranykonvojt kapcsolt le a Terrorelhárítási Központ

Több tízmilliárd forint értékű készpénzt és aranyat szállító konvojt állítottak meg a TEK egységei. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt fogott el, akik Ausztriából Ukrajnába tartottak páncélozott járművekkel.
Csókási Annamária
2026.03.06, 10:14
Frissítve: 2026.03.06, 11:23

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat. 

arany aranytartalék terror elhárítás ukrán
Kilenc kilogrammos aranytömböt is találtak az ukrán állampolgároknál, akik ellen büntetőeljárás indult / Fotó: AFP

Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.

Ukrajna már felszólalt az ukrán állampolgárok védelmében

Péntek hajnalban újabb diplomáciai feszültség alakult ki Magyarország és Ukrajna között. Az új botrány középpontjában hét ukrán állampolgár áll, akiket Kijev állítása szerint Budapesten vettek őrizetbe a magyar hatóságok. Ahogy korábban arról beszámoltunk, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi felületen azt állította, hogy a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt. 

A miniszter szerint az érintettek az ukrán állami tulajdonú Oschadbank alkalmazottai, akik két járművel készpénzt szállítottak Ausztria és Ukrajna között, az állami bankok közötti rendszeres pénzszállítás részeként.

A tárcavezető bejegyzésében azt írta, hogy az érintettek holléte és állapota nem ismert, és jelenleg nem lehet velük kapcsolatba lépni. 

Szibiha szerint az eset „lényegében túszul ejtés és pénzlopás” Magyarország részéről.

A miniszter a történteket állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette a bejegyzésében. Ez azért is érdekes, mert ilyen eszközökkel Ukrajna élt eddig Magyarországgal szemben, például a Barátság vezeték leállításával.

Mindenesetre az ukrán tárca közlése szerint Ukrajna hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak, amelyben az érintett állampolgárok azonnali szabadon bocsátását követeli. Emellett az ukrán fél az Európai Unióhoz is fordul, és azt kéri, hogy az uniós intézmények jogi szempontból értékeljék Magyarország lépéseit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu