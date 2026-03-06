Vége a pénzmosásnak: ukrán aranykonvojt kapcsolt le a Terrorelhárítási Központ

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat.

Kilenc kilogrammos aranytömböt is találtak az ukrán állampolgároknál, akik ellen büntetőeljárás indult / Fotó: AFP

Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.

Ukrajna már felszólalt az ukrán állampolgárok védelmében

Péntek hajnalban újabb diplomáciai feszültség alakult ki Magyarország és Ukrajna között. Az új botrány középpontjában hét ukrán állampolgár áll, akiket Kijev állítása szerint Budapesten vettek őrizetbe a magyar hatóságok. Ahogy korábban arról beszámoltunk, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi felületen azt állította, hogy a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt.

A miniszter szerint az érintettek az ukrán állami tulajdonú Oschadbank alkalmazottai, akik két járművel készpénzt szállítottak Ausztria és Ukrajna között, az állami bankok közötti rendszeres pénzszállítás részeként.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.



These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026

A tárcavezető bejegyzésében azt írta, hogy az érintettek holléte és állapota nem ismert, és jelenleg nem lehet velük kapcsolatba lépni.

Szibiha szerint az eset „lényegében túszul ejtés és pénzlopás” Magyarország részéről.

A miniszter a történteket állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette a bejegyzésében. Ez azért is érdekes, mert ilyen eszközökkel Ukrajna élt eddig Magyarországgal szemben, például a Barátság vezeték leállításával.