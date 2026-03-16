Váratlan bejelentés: vége a bértárgyalásnak a győri Audi-gyárban, megállapodtak a 2026-os fizetésekről a dolgozókkal

Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) közlése szerint megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt. és a szakszervezet között. A szervezet tájékoztatása alapján a Bizalmi Értekezlet elfogadta a felek által közösen kidolgozott bércsomagot, így a bértárgyalási folyamat hivatalosan is lezárult.

A szakszervezet közösségi oldalán arról írt, hogy a megállapodás az egyeztetések eredményeként jött létre, amelyben a munkáltató és a munkavállalói oldal közösen dolgozott ki megoldást.

Az AHFSZ a bejelentésben köszönetet mondott minden résztvevőnek az együttműködésért, a konstruktív párbeszédért és a közös megoldáskeresésért. A szervezet szerint a most elfogadott bércsomag fontos mérföldkő, amely hozzájárul ahhoz, hogy az Audi győri gyárában továbbra is stabil, kiszámítható és támogató munkakörnyezet működjön.

Így változtak a bérek az elmúlt években az Audinál

2024 áprilisától az Audi Hungaria munkatársainak így változott a bére:

8 százalék alapbéremelés (ebből 2 százalék alapbéresítés a mozgóbérből),

650 ezer forint egyszeri kifizetés,

500 ezer forint VBK 2025-ös évre.

2025 januártól az Audi Hungaria munkatársainak így változott a bére: