Váratlan bejelentés: vége a bértárgyalásnak a győri Audi-gyárban, megállapodtak a 2026-os fizetésekről a dolgozókkal

Elfogadta a bércsomagot a Bizalmi Értekezlet, ezzel lezárult a bértárgyalási folyamat az Audi Hungáriánál. Az Audi Hungária Független Szakszervezet szerint a megállapodás fontos mérföldkő a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartásában.
Zováthi Domokos
2026.03.16, 12:35
Frissítve: 2026.03.16, 12:52

Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) közlése szerint megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt. és a szakszervezet között. A szervezet tájékoztatása alapján a Bizalmi Értekezlet elfogadta a felek által közösen kidolgozott bércsomagot, így a bértárgyalási folyamat hivatalosan is lezárult.

Megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungáriánál / Fotó: imago images/Jochen Eckel / Reuters

A szakszervezet közösségi oldalán arról írt, hogy a megállapodás az egyeztetések eredményeként jött létre, amelyben a munkáltató és a munkavállalói oldal közösen dolgozott ki megoldást.

Az AHFSZ a bejelentésben köszönetet mondott minden résztvevőnek az együttműködésért, a konstruktív párbeszédért és a közös megoldáskeresésért. A szervezet szerint a most elfogadott bércsomag fontos mérföldkő, amely hozzájárul ahhoz, hogy az Audi győri gyárában továbbra is stabil, kiszámítható és támogató munkakörnyezet működjön.

Így változtak a bérek az elmúlt években az Audinál

2024 áprilisától az Audi Hungaria munkatársainak így változott a bére:

  • 8 százalék alapbéremelés (ebből 2 százalék alapbéresítés a mozgóbérből),
  • 650 ezer forint egyszeri kifizetés,
  • 500 ezer forint VBK 2025-ös évre.

2025 januártól az Audi Hungaria munkatársainak így változott a bére:

  • 6 százalék alapbéremelés (ebből 2 százalék alapbéresítés mozgóbérből),
  • 650 ezer forint egyszeri kifizetés,
  • 500 ezer forint VBK a 2026-os évre.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
