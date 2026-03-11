Elkészült a tízmilliomodik négyhengeres Audi benzinmotor Győrben
Az Audi Hungaria újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett: a győri gyárban legyártották a 10 milliomodik négyhengeres EA888 R4 Otto 2.0L TFSi motort. A jubileumi motort egy harmadik generációs Audi Q3 modellbe szerelik majd be a vállalat járműgyárának szakemberei – közölte a cég.
„A 10 millió legyártott négyhengeres benzinmotor nem pusztán csak egy szám, hanem egyben a győri csapat szakértelmének és elkötelezettségének bizonyítéka. Büszkék vagyunk arra, hogy az Audi Hungaria meghatározó szerepet tölt be a Volkswagen Konszern globális hajtásgyártásában.” – mondta Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja.
A győri motorgyár 2005-ben indította el ennek a típusnak a gyártását, mára pedig mintegy ezer szakember gondoskodik a termelés folyamatosságáról. A gyártás több mint 30.000 m²-en, 14 gyártósoron zajlik – ebből 12 komponenseket készítő mechanikus megmunkáló berendezés sor és egy szerelde, ahol a vállalat munkatársai felépítik a motorokat.
Házon belül készül többek között a forgattyúsház, a hengerfej, a főtengely, a vezérműtengely és a hajtókar is.
Az erőforrás generációkon átívelő technológiai fejlődést, a gyártási mélység okán nagy hozzáadott értéket és kitűnő minőséget képvisel. A négyhengeres benzinmotorcsalád öt generációja 1,8 és 2,0 literes változatokban, 110 és 245 kW közötti teljesítménnyel készül immáron 21 éve. Jelenleg a harmadik, negyedik és ötödik generáció 2,0 liter hengerűrtartalmú aggregátjai készülnek a gyártósorokon.
A Győrben gyártott motorok több mint 120 motorvariációt fednek le, amelyek a Volkswagen Konszern több márkájában is megjelennek: Európától Mexikón és Indián át egészen Dél-Afrikáig és Kínáig szerelik be a motorokat az Audi- és VW konszern gépjárműgyáraiban, az Audi, Volkswagen, ŠKODA, Porsche és CUPRA márkák modellekbe, köztük olyan típusokba, mint a Porsche Macan, a ŠKODA Octavia, a VW Golf és a Győrben gyártott Audi Q3 és a CUPRA Terramar.
A négyhengeres benzinmotor az egyik legnagyobb sorozatban gyártott erőforrás
A több generáción át fejlesztett négyhengeres benzinmotor folyamatosan megújuló technológiája, hatékonysága és megbízhatósága miatt a Volkswagen Konszern egyik legismertebb és legnagyobb sorozatban gyártott erőforrása. A győri szakértői csapat hozzájárulása meghatározó abban, hogy a motor számos piacon sikeres.
A nagyságrend érzékeltetésére: a tízmillió motor tömege nagyjából 150 Eiffel-torony tömegének felel meg – egy szám, amely jól mutatja a győri motorgyártás méretét és jelentőségét. A motorgyár ma is az Audi Hungaria egyik legfontosabb pillére, amely hatékony hajtásrendszerekkel lát el világszerte 35 VW konszern gyártóüzemet, így meghatározó szerepet tölt be az európai autógyártó globális értékláncában.
Idén új elektromos motortípus gyártását is megkezdik
Az Audi győri gyára nagyon sikeres, folyamatosan növeli a termelését, és idén új elektromos motortípus gyártását is megkezdik – jelentette ki korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető az Audi Hungaria vezetőivel folytatott januári egyeztetését követően üdvözölte, hogy a német vállalat győri üzeme egyre magasabb számokat produkál mind az autók, mind a motorok gyártása terén.
Rámutatott, hogy a győri gyár versenyképessége a ma ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít. Majd hozzátette, hogy az Audi már készül arra, hogy az idei év közepén megindítják az újabb elektromos motorszéria gyártását.