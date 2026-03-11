Elkészült a tízmilliomodik négyhengeres Audi benzinmotor Győrben

Az Audi Hungaria újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett: a győri gyárban legyártották a 10 milliomodik négyhengeres EA888 R4 Otto 2.0L TFSi motort. A jubileumi motort egy harmadik generációs Audi Q3 modellbe szerelik majd be a vállalat járműgyárának szakemberei – közölte a cég.

Mérföldkövet értek el Győrben / Fotó: audi.hu

„A 10 millió legyártott négyhengeres benzinmotor nem pusztán csak egy szám, hanem egyben a győri csapat szakértelmének és elkötelezettségének bizonyítéka. Büszkék vagyunk arra, hogy az Audi Hungaria meghatározó szerepet tölt be a Volkswagen Konszern globális hajtásgyártásában.” – mondta Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja.

A győri motorgyár 2005-ben indította el ennek a típusnak a gyártását, mára pedig mintegy ezer szakember gondoskodik a termelés folyamatosságáról. A gyártás több mint 30.000 m²-en, 14 gyártósoron zajlik – ebből 12 komponenseket készítő mechanikus megmunkáló berendezés sor és egy szerelde, ahol a vállalat munkatársai felépítik a motorokat.

Házon belül készül többek között a forgattyúsház, a hengerfej, a főtengely, a vezérműtengely és a hajtókar is.

Az erőforrás generációkon átívelő technológiai fejlődést, a gyártási mélység okán nagy hozzáadott értéket és kitűnő minőséget képvisel. A négyhengeres benzinmotorcsalád öt generációja 1,8 és 2,0 literes változatokban, 110 és 245 kW közötti teljesítménnyel készül immáron 21 éve. Jelenleg a harmadik, negyedik és ötödik generáció 2,0 liter hengerűrtartalmú aggregátjai készülnek a gyártósorokon.

A Győrben gyártott motorok több mint 120 motorvariációt fednek le, amelyek a Volkswagen Konszern több márkájában is megjelennek: Európától Mexikón és Indián át egészen Dél-Afrikáig és Kínáig szerelik be a motorokat az Audi- és VW konszern gépjárműgyáraiban, az Audi, Volkswagen, ŠKODA, Porsche és CUPRA márkák modellekbe, köztük olyan típusokba, mint a Porsche Macan, a ŠKODA Octavia, a VW Golf és a Győrben gyártott Audi Q3 és a CUPRA Terramar.

A négyhengeres benzinmotor az egyik legnagyobb sorozatban gyártott erőforrás

A több generáción át fejlesztett négyhengeres benzinmotor folyamatosan megújuló technológiája, hatékonysága és megbízhatósága miatt a Volkswagen Konszern egyik legismertebb és legnagyobb sorozatban gyártott erőforrása. A győri szakértői csapat hozzájárulása meghatározó abban, hogy a motor számos piacon sikeres.