Új időszámítás kezdődik a magyar ipar történetében – ezt hozhatja a BMW és a BYD óriásberuházása

A BMW és a BYD magyarországi gyárainak gazdasági jelentősége kettős: egyrészt a hazai ipari termelést és a GDP növekedését is jelentősen élénkíthetik, másrészt pedig a magyarországi autóipar és ezen belül az elektromos járművek szegmensének fejlődését szolgálják. A BYD az első olyan kínai autógyártó lesz, amely teljes gyártási kapacitással rendelkezik kontinensünkön, ami az európai piacra lépésének fontos mérföldköve, ugyanakkor az európai elektromobilitási piacra is hatással lehet – emeli ki az Origo.

Új fejezet a magyarországi autóipar történetében: átadták a BMW debreceni gyárát / Forrás: Mediaworks

Debrecenben már átadták a több mint 820 milliárd forintos beruházás eredményeként megvalósult BMW-gyárat, amelynek kapacitása éves szinten mintegy 150 ezer autó lesz. Innen kerülnek ki az iX3-as modellek, amelyekre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.

Az üzem Európa egyik legmodernebb gyára, és a BMW iFactory koncepciójának mintapéldája. Ráadásul a BMW Group 32 üzeme közül elsőként a debreceni gyár működik kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal.

Az üzem kapacitását és az autóipar tipikus értékláncarányait figyelembe véve az itt előállított hozzáadott érték elérheti az évi 650–700 milliárd forintot.

Ha pedig ehhez a multiplikátorhatást is hozzávesszük (vagyis a pozitív hatásokat a beszállítók, a logisztika, az éttermek, a lakáskiadók vagy a helyi fodrászok szintjén), azzal elérheti a magyar GDP 1-1,5 százalékát is.

A BYD szegedi beruházásának költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon. A cég azt tervezi, hogy 2025 végén elindítja a gyártást az üzemben, bár várhatóan nem minden üzemegység fog időben elkészülni, lesznek, amelyek csak egy későbbi fázisban fognak bekapcsolódni a termelésbe. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg.

A Magyar Nemzeti Bank prognózisa szerint a BMW és a BYD gyáraiban – kiegészülve a szintén Debrecenben hatalmas akkumulátorgyárat építő kínai CATL-lel – a foglalkoztatottak száma 2029-re éri el a maximumát, mintegy 24 ezer főt.