Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Fontos figyelmeztetést küldött az E.ON: ekkor várhatók áramkimaradások

Elhalasztja áramszünettel járó fejlesztései legtöbbjét az E.ON a tavaszi szünet idején. A Dunántúl, Budapest és Pest vármegye áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint a húsvétra és a tavaszi szünetre, ezért a halasztható fejlesztéseit átütemezte, április 2–12. között csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el.
VG
2026.03.25, 11:42
Frissítve: 2026.03.25, 11:54

Az elvégzendő fejlesztéseket jellemzően sürgős javítás indokolja, vagy oktatási intézményt érint, ezért csak tanítási szünetben lehet elvégezni, máskülönben akadályozná az oktatást. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek kevesebb mint 0,1 százalékát érintik. A kikapcsolásokra azért van szükség, mert biztonsággal csak így végezhetők el az ügyfelek igényeiből eredő fejlesztések, új bekapcsolások, illetve a szükséges áramhálózati karbantartások – derül ki az Origo cikkéből.

Elhalasztja áramszünettel járó fejlesztései legtöbbjét az E.ON a tavaszi szünet idején. Fotó: JU.Stocker / Shutterstock (Képünk illusztráció)

E.ON: a tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON munkanapokon 8–16 óra közé hirdeti meg, de ezek legtöbbször nem tartanak 8 órán keresztül. Ha egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást azonnal visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb. 

A tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is gyorsabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését:

ilyenkor cserélik újra a tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek, vagy új fogyasztókat, intézményeket kapcsolnak a hálózatra.

A tervezett áramszünetek idején elvégzett munkák azonnali előnyökkel járnak az ügyfelek számára: a hálózat stabilabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik. Ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar, és megszűnnek a zavaró, pár másodperces áramkimaradások – írták az E.ON Hungária csoport a közleményében.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
