Fontos figyelmeztetést küldött az E.ON: ekkor várhatók áramkimaradások

Az elvégzendő fejlesztéseket jellemzően sürgős javítás indokolja, vagy oktatási intézményt érint, ezért csak tanítási szünetben lehet elvégezni, máskülönben akadályozná az oktatást. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek kevesebb mint 0,1 százalékát érintik. A kikapcsolásokra azért van szükség, mert biztonsággal csak így végezhetők el az ügyfelek igényeiből eredő fejlesztések, új bekapcsolások, illetve a szükséges áramhálózati karbantartások – derül ki az Origo cikkéből.

Elhalasztja áramszünettel járó fejlesztései legtöbbjét az E.ON a tavaszi szünet idején. Fotó: JU.Stocker / Shutterstock (Képünk illusztráció)

E.ON: a tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON munkanapokon 8–16 óra közé hirdeti meg, de ezek legtöbbször nem tartanak 8 órán keresztül. Ha egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást azonnal visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb.

A tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is gyorsabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését:

ilyenkor cserélik újra a tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek, vagy új fogyasztókat, intézményeket kapcsolnak a hálózatra.

A tervezett áramszünetek idején elvégzett munkák azonnali előnyökkel járnak az ügyfelek számára: a hálózat stabilabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik. Ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar, és megszűnnek a zavaró, pár másodperces áramkimaradások – írták az E.ON Hungária csoport a közleményében.