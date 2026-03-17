Forintárfolyam kedden reggel: nagyon furcsa, ami történik – az euró és a dollár fellökte, a svájci frank kitért előle

Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Fotó: Vémi Zoltán

Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után,

a dollár jegyzése 341,13 forintra ment fel 340,22 forintról,

a svájci frank viszont 431,90 forinton állt 432,02 forint után.

A forint március eleje óta gyengült, az euró ellenében 3,8 százalékkal, a dollárral szemben 6,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 4,1 százalékkal.

Olaj ára, részvények, kripto

Közben emelkedett a részvénypiac a keddi korai ázsiai kereskedésben, így egy második nyereséges nap felé tartott. A befektetők idegesek, próbálják beárazni az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Irán elleni háborújának gazdasági következményeit és az esetleges gazdaságpolitikai reakciókat.

A Brent típusú kőolaj fogyasztói szempontból nagyon rosszul nyitott: 2,7 százalékkal, hordónként 102,89 dollárra emelkedett,

miután több amerikai szövetséges hétfőn elutasította Trump felhívását, hogy hadihajókat küldjön a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók kísérésére – ez az útvonal a globális energiaszállítások ötödének kulcsfontosságú artériája.

Az ausztrál jegybank lett az első jelentős központi bank, amely az iráni konfliktus kezdete óta kamatot emelt: az irányadó kamatlábat 25 bázisponttal 4,1 százalékra növelte, és figyelmeztetett arra, hogy

a jelentősen megugró üzemanyagárak tartós fennmaradása esetén tovább növelik az inflációt.

A kamatemelés ellenére a döntés után esett az ausztrál dollár árfolyama. A héten több nagy jegybank is ülésezik, köztük az amerikai Federal Reserve, az Európai Központi Bank, a Bank of England és a Bank of Japan. A várakozások szerint egyikőjük sem változtat irányadó kamatán.

A Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIS hétfőn arra figyelmeztette a döntéshozókat, hogy ne reagáljanak elhamarkodottan az iráni válság okozta globális energiaár-emelkedésre, és ezt tankönyvi példának nevezte arra, amikor egy kínálati sokkokon „át kell nézni”.