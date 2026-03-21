Nemzeti Agrárkamara
Bóna Szabolcs
mezőgazdaság

Botrányos beszéd Csornán: beszántaná a magyar gazdák legnagyobb szervezetét a Tisza Párt agrárszakértője

Tovább folytatja a fenyegetőzést a Tisza Párt. Ezúttal a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezetét fenyegette meg Bóna Szabolcs, a Tisza Párt agrárszakértője. A politikus szerint ha a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem változtat az álláspontján, akkor felülvizsgálják a működését április 12. után.
Járdi Roland
2026.03.21, 19:21
Frissítve: 2026.03.21, 19:38

Döbbenetes kijelentéseket tett Bóna Szabolcs, a Tisza Párt agrárszakértője, aki Magyar Péter pártelnök társaságában mondott beszédet Csornán.

Bóna az eseményen végig fenyegető hangnemben beszélt a magyar gazdatársadalom legnagyobb érdekvédelmi szervezetével szemben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK) pedig konkrétan meg is fenyegette.

Ha az agrárkamara nem változtat a magatártásán, működésén, akkor nekünk felül kell azt vizsgálni.  Április 12. után ezt meg fogjuk tenni

 – mondta Tisza agrárszakértője, aki azt is felvetette, hogy felülvizsgálják a kötelező kamarai tagságot is.

"Nagy kérdés a számomra, hogy fenn kell-e tartani a kötelező kamarai tagságot. Nem vagyok róla meggyőződve"

–  tette hozzá, majd úgy folytatta, hogy a falugazdászi hálózatot kiszabadítják a politikai csapdából és tisztán szakmai feladatokat lát el.

A NAK a magyar agrár- és élelmiszerszektor legnagyobb képviseletét látja el Magyarországon. Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz

Bóna Szabols, akinek az apja tsz-elnök volt

A Tisza agrárszakértőjéről tavaly szeptemberben azt írta a Magyar Nemzet, elsősorban családi hátterének köszönheti kivételezett helyzetét. 

Édesapja ugyanis befolyásos tsz-elnök, majd országgyűlési képviselő volt a szocializmusban, jelentős hatalmukat pedig a politikai fordulat után sikeresen átmentették.

– Én azért kérném, hogy így hívjanak, mert szeretnék paraszt lenni. Szeretnék azokra az ősökre is büszke lenni, akik a paraszti életet élték és parasztként tevékenykedtek – ezekkel a szavakkal, paraszti mivoltára hivatkozva mutatkozott be Bóna Szabolcs a Tisza Párt februári kongresszusán.

A mezőgazdasági vállalkozó ekkor bukkant fel először az ellenzéki párt háza táján, egy szakmai kerekasztal-beszélgetésen vett részt. Politikai pályája ezt követően gyorsan ívelt felfelé, hiszen pár hónappal később, júniusban Magyar Péter már a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetőjeként hivatkozott rá.

Bóna Szabolcs jelenleg a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke. Ez egy agráripari nagyvállalat, sok minden más mellett sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Központjuk a Győr-Moson-Sopron vármegyei községben, Rábapordányban van, és az elérhető adatok alapján mintegy kilencvenegy főt foglalkoztatnak.

Ugyanakkor Bóna felemelkedésének van egy erős árnyoldala, ami feltehetően nem véletlenül maradt ki a bemutatkozásából:

családja mindent a szocialista rendszernek és az állampárt iránti lojalitásának köszönhet.

Bónáék a kommunizmus éveiben alapozták meg a vagyonukat, amelyet aztán leleményes módon mentettek át a rendszerváltás utáni időkre. A tiszás üzletember így olyan előnyökkel indulhatott, amelyekről a legtöbben csak álmodhattak – írta róla a Magyar Nemzet.

A felvételen a 45. perctől látható Bóna eszmefuttatása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
