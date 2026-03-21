Döbbenetes kijelentéseket tett Bóna Szabolcs, a Tisza Párt agrárszakértője, aki Magyar Péter pártelnök társaságában mondott beszédet Csornán.

Botrányos beszéd Csornán: beszántaná a magyar gazdák legnagyobb szervezetét a Tisza Párt agrárszakértője

Bóna az eseményen végig fenyegető hangnemben beszélt a magyar gazdatársadalom legnagyobb érdekvédelmi szervezetével szemben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK) pedig konkrétan meg is fenyegette.

Ha az agrárkamara nem változtat a magatártásán, működésén, akkor nekünk felül kell azt vizsgálni. Április 12. után ezt meg fogjuk tenni

– mondta Tisza agrárszakértője, aki azt is felvetette, hogy felülvizsgálják a kötelező kamarai tagságot is.

"Nagy kérdés a számomra, hogy fenn kell-e tartani a kötelező kamarai tagságot. Nem vagyok róla meggyőződve"

– tette hozzá, majd úgy folytatta, hogy a falugazdászi hálózatot kiszabadítják a politikai csapdából és tisztán szakmai feladatokat lát el.

A NAK a magyar agrár- és élelmiszerszektor legnagyobb képviseletét látja el Magyarországon. Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz

Bóna Szabols, akinek az apja tsz-elnök volt

A Tisza agrárszakértőjéről tavaly szeptemberben azt írta a Magyar Nemzet, elsősorban családi hátterének köszönheti kivételezett helyzetét.

Édesapja ugyanis befolyásos tsz-elnök, majd országgyűlési képviselő volt a szocializmusban, jelentős hatalmukat pedig a politikai fordulat után sikeresen átmentették.

– Én azért kérném, hogy így hívjanak, mert szeretnék paraszt lenni. Szeretnék azokra az ősökre is büszke lenni, akik a paraszti életet élték és parasztként tevékenykedtek – ezekkel a szavakkal, paraszti mivoltára hivatkozva mutatkozott be Bóna Szabolcs a Tisza Párt februári kongresszusán.

A mezőgazdasági vállalkozó ekkor bukkant fel először az ellenzéki párt háza táján, egy szakmai kerekasztal-beszélgetésen vett részt. Politikai pályája ezt követően gyorsan ívelt felfelé, hiszen pár hónappal később, júniusban Magyar Péter már a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetőjeként hivatkozott rá.