Itt vannak Vitézy Dávid első bejelentései: több gigaberuházásnál vizsgálatot indít, felkészül a Budapest–Belgrád vasútvonal és a mohácsi Duna-híd – "Vasútfejlesztés korába lépünk"

Ezekben a percekben tartja miniszterjelölti meghallgatását Vitézy Dávid az országgyűlés szakbizottsága előtt.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A leendő közlekedési és beruházási miniszter felszólalásában ismertette, milyen keretek között áll fel az általa vezetett Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

Azzal kezdte, hogy rég nem volt a közlekedési és építési területnek országgyűlési fókusza, ez pedig szerinte bizonyítja a kormányzat szándékát az infrastrukturális fejlesztésekért. Felidézte, hogy annak idején civilként kezdett el foglalkozni közlekedés- és várostervezéssel és kért számon politikusokat, most pedig azt kérte, hogy

őt kérje mindenki számon ugyanezért.

Bemutatta parlamenti államtitkárát, volt televíziós riportert, Tárkányi Zsoltot. Közigazgatási államtitkárát ugyanakkor egyelőre nem mutatta be.

Szerinte a minisztérium sok kihívással szembesül, ugyanis jelentős feladatok tornyosulnak előtte. Magyar Péter arra kérte fel, hogy "széleskörű megvalósítást" kezdjen el a Tisza programja alapján, beleértve a közi, vasúti infrastuktúrát és az építési szabályokat is.

Úgy fogalmazott, hogy a jövőre is fognak koncentrálni, de először meg kell nyitni a múlt aktáit, a munkát igazságtétellel kell kezdeni. Szerinte sok olyan kérdés van, amelyekben nem látni tisztán és szabálytalanságok merültek fel. Ezek között külön nevesítette

a Budapest–Belgrád vasútvonalat,

a mohácsi Duna-híd építését, amelynél szerinte ennek túlméretezettsége a probléma,

a szolnoki járműjavító privatizálását,

a dunakeszi járműjavító csődjét, ami miatt nyáron nem lesz elég IC-kocsi, mert elmaradnak a szükséges fővizsgák,

az autópálya-koncessziót, hogy ezért mennyit fizetett ki eddig az állam. Ennek ellenőrzése "az új kormány hivatalba lépését követően már másnap megkezdődik",

és az útdíjak körüli informatikai beszerzéseket.

Külön beszélt az uniós pénzek hazahozataláról. Szerinte ezen a téren "óriási károkozás történt", Magyarország pénzektől esett el. Az elmúlt két évben összességében 800 milliárd forintról van szó, amelyből a HÉV-et rendbe lehetett volna tenni, több főutat felújítani és IC-kocsikat vásárolni.