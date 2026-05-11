Itt vannak Vitézy Dávid első bejelentései: több gigaberuházásnál vizsgálatot indít, felkészül a Budapest–Belgrád vasútvonal és a mohácsi Duna-híd – "Vasútfejlesztés korába lépünk"
Ezekben a percekben tartja miniszterjelölti meghallgatását Vitézy Dávid az országgyűlés szakbizottsága előtt.
A leendő közlekedési és beruházási miniszter felszólalásában ismertette, milyen keretek között áll fel az általa vezetett Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
Azzal kezdte, hogy rég nem volt a közlekedési és építési területnek országgyűlési fókusza, ez pedig szerinte bizonyítja a kormányzat szándékát az infrastrukturális fejlesztésekért. Felidézte, hogy annak idején civilként kezdett el foglalkozni közlekedés- és várostervezéssel és kért számon politikusokat, most pedig azt kérte, hogy
őt kérje mindenki számon ugyanezért.
Bemutatta parlamenti államtitkárát, volt televíziós riportert, Tárkányi Zsoltot. Közigazgatási államtitkárát ugyanakkor egyelőre nem mutatta be.
Szerinte a minisztérium sok kihívással szembesül, ugyanis jelentős feladatok tornyosulnak előtte. Magyar Péter arra kérte fel, hogy "széleskörű megvalósítást" kezdjen el a Tisza programja alapján, beleértve a közi, vasúti infrastuktúrát és az építési szabályokat is.
Vitézy Dávid bejelentette az első intézkedéseit: azonnali ellenőrzés kezdődik a beruházásoknál
Úgy fogalmazott, hogy a jövőre is fognak koncentrálni, de először meg kell nyitni a múlt aktáit, a munkát igazságtétellel kell kezdeni. Szerinte sok olyan kérdés van, amelyekben nem látni tisztán és szabálytalanságok merültek fel. Ezek között külön nevesítette
- a Budapest–Belgrád vasútvonalat,
- a mohácsi Duna-híd építését, amelynél szerinte ennek túlméretezettsége a probléma,
- a szolnoki járműjavító privatizálását,
- a dunakeszi járműjavító csődjét, ami miatt nyáron nem lesz elég IC-kocsi, mert elmaradnak a szükséges fővizsgák,
- az autópálya-koncessziót, hogy ezért mennyit fizetett ki eddig az állam. Ennek ellenőrzése "az új kormány hivatalba lépését követően már másnap megkezdődik",
- és az útdíjak körüli informatikai beszerzéseket.
Külön beszélt az uniós pénzek hazahozataláról. Szerinte ezen a téren "óriási károkozás történt", Magyarország pénzektől esett el. Az elmúlt két évben összességében 800 milliárd forintról van szó, amelyből a HÉV-et rendbe lehetett volna tenni, több főutat felújítani és IC-kocsikat vásárolni.
Ennek kapcsán azt jelölte meg a legfontosabbanka, hogy még nagyobb nagyságrendben ne történjen meg uniós pénzek elvesztése. De szerinte ez nem lesz könnyű. "Nem csak az a feladatunk, hogy hazahozzák a pénzeket, hanem az, hogy szabályosan és határidőre el tudjuk költeni". Három forrás áll rendelkezésre:
- Helyreállítási alap, ezt nyár végéig lehet felhasználni. Új projekteket javasolnak beemelni a közlekedésben, energetikában, lakhatásban.
- CEF, transzeurópai vasúti fejlesztésekre szolgáló alap. Ha nem használják fel a pénzt, más uniós tagállam költheti el. Itt olyan projektről van szó, mint a Nyíregyháza-Debrecen vasútvonal fejlesztése.
- Operatív programok, kohéziós források, ezek 2029-ig használhatók fel. Itt van pénz a HÉV-re.
2028-tól pedig az új uniós ciklusra is fel kell készülni új tervekkel.
Az előző minisztériumi vezetést "semmittevéssel" vádolta, illetve felrótta a szakértői gárda leépítését. Erre később Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, most a bizottság alelnöke és tagja reagált. Felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket a mandátuma alatt a minisztérium tett, így például a vármegyebérletek bevezetése, több száz új busz beszerzése, vagy éppen az útépítések. Szerinte 2500 milliárd forintnyi közbeszerzést készítettek elő 140 projektben.
Vitézy Dávid kijelentette: az országbérlet és a vármegyebérlet meg fog maradni, mert ez jó dolog.
Dicsérte a GySEV integrációját, amelyet megtartandó átalakításnak nevezett. Ahhoz azonban ragaszkodott, hogy vidéki vonalakat bezártak, itt nem csak módváltás történt, ezért ezen nincs mit megtartani. A buszhálózat viszont szerinte is érték, hiszen minden települést elér. A minimális szolgáltatás pedig nem fog csökkenni.
Első feladatának Vitézy Dávid azt tekinti, hogy újra megteremtse a tárca képességét a közbeszerzések lebonyolítására. Hangsúlyozta, hogy
a vasútfejlesztés korába kell átlépni.
Magyar Péter ezt neki szabta feladatul, amelynek nagy örömmel tesz eleget. Említést tett arról, hogy az új KRESZ-nek lesz társadalmi konzultációja, illetve némiképp részletesebben beszélt a magyarországi repterek jövőjéről.
Ebben különbséget tett a vidéki és a budapesti légikökötő helyzete között. Ferihegy kapcsán azt mondta, hogy készen vannak az ide vezető gyorsvasút tervei, amelynek megépítése meg fog történni.
Az útépítések témájában tett nyilatkozatából úgy tűnt, az autópálya-infrastuktúrát elégségesnek tartja, sokkal inkább az alacsonyabb rendő utak fejlesztésére kíván koncentrálni. A kötött pályát illetően pozitív példának hozta a hódmezővásárhelyi tram-treint és kilátásba helyezte más városoknál is elővárosi vasutak létrehozását.
A bizottság végezetül támogatta Vitézy Dávid miniszteri jelöltségét hat igen szavazattal és egy tartozkodás mellett. Ezzel a meghallgatás mintegy két órát követően a végéhez ért.