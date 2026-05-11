Radikális tervvel állt elő a leendő egészségügyi miniszter: ezekben a városokban lesznek a centrumkórházak, hubokkal vágnának a várólistákon

Hegedűs Zsolt parlamenti meghallgatásán átfogó reformokat ígért az egészségügyben. Az egészségügyi miniszterjelölt azt mondta: az ágazat jelenleg alulfinanszírozott, kórházközpontú, és egyre súlyosabb munkaerőhiánnyal küzd, ezért az új kormány egyik legfontosabb prioritása lesz az egészségügy megújítása.

Hegedűs Zsolt szerint az egészségügy jelenlegi rendszere túlzottan kórházközpontú / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A miniszterjelölt szerint emelni kell az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülését, rendezni kell a nem orvosi dolgozók béreit, valamint garantálni kell az orvosi bérek értékállóságát.

Több segédápolót alkalmaznának,

ösztöndíj- és mobilitási programokat indítanának fiatal orvosoknak,

emellett országos munkaerő-tervezést vezetnének be.

Bejelentette azt is, hogy visszaállítanák az orvosi kamarai tagság kötelező jellegét.

Hegedűs Zsolt közölte, hogy 2030-ra akár 1500-2000 háziorvosi praxis maradhat betöltetlen. Szerinte az alapellátást teljesen újra kell szervezni, ezért országos módszertani intézetet és 164 alapellátási centrumot hoznának létre.

A reform részeként öt államtitkárság működne az Egészségügyi Minisztériumban, külön terület foglalkozna például

a digitális egészségüggyel,

a járó- és fekvőbeteg-ellátással,

valamint az alapellátással.

Hegedűs Zsolt szerint a digitális egészségügy lehet az a „tőkeáttétel”, amely hosszú távon javíthatja az egész rendszer működését.

Az EESZT biztonságának megerősítését is kiemelt feladatnak nevezte, emellett független minőség-ellenőrzési hatóság létrehozását is bejelentette.

A miniszterjelölt konkrét egészségpolitikai célokat is megfogalmazott. Ezek között szerepel

a daganatos megbetegedések számának 10 százalékos csökkentése, a születéskor várható élettartam 80 évre emelése, valamint országos dohányzás- és alkoholellenes programok indítása.

A parlamenti meghallgatáson közölte: átalakítanák a magyar kórházi rendszert. Szerinte korábban milliárdokat költöttek el egy új kórház építésének előkészítésére, miközben érdemi előrelépés nem történt. Ehelyett a Tisza-kormány centrumkórházi rendszerben gondolkodik.

A tervek szerint minden régióban lenne egy centrumkórhzáz:

négy nagy egyetemi klinika – Budapest, Pécs, Debrecen és Szeged – alkotná az új rendszer alapját.

Emellett több vidéki intézményt is fejlesztenének, köztük a székesfehérvári, miskolci és győri kórházakat.

Ezekben az intézményekben koncentrálnák a legösszetettebb ellátásokat és a magas szintű szakmai hátteret igénylő beavatkozásokat.