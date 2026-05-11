Az E.ON Hungária Csoport lezárta egyik, 114, 919 milliárd forintos hálózatfejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer áramhálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon még megbízhatóbbá vált az áramellátás, így a mindennapokban ritkábbak és rövidebbek lehetnek a kiesések.

Gigantikus hálózatfejlesztést zárt le az E.ON: brutális pénzből modernizálták Magyarország áramrendszerét – ennyi új kapacitás jött létre / Fotó: Arpad Kurucz

A modernizált rendszer révén gyorsabbá és pontosabbá vált a hibák azonosítása, amely felgyorsítja a helyreállítási folyamatokat. A fejlesztések részben az RRF-6.1.1-21 kódszámú felhívás keretében Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból valósultak meg az Európai Unió támogatásával, részben pedig önerőből finanszírozta az E.ON Hungária Csoport.

Az elmúlt években jelentősen átalakult az energiafelhasználás. Magyarországon – az európai uniós célokkal összhangban – folyamatosan nőtt a naperőművek száma és kapacitása, miközben az energiaigény is emelkedett. A nappali órákban egyre több áram érkezik a napelemes rendszerekből, amely azonban gyakran nem ott és nem akkor kerül felhasználásra, ahol és amikor megtermelődik. Ez indokolja a hálózat átfogó fejlesztését és a szükséges teljesítménybővítést.

A projektekben hat új alállomás épült, és több meglévő létesítmény is bővült a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport fejlesztéssorozatának részeként.

Ezek a beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják. Ilyen például a Szekszárd térségét ellátó Tolna-Mözs alállomás, a zöldtetős Kelenföld alállomás, valamint a Budapesten megvalósult Őrmező alállomás. Emellett több helyszínen – például Ráckevén, Biatorbágyon, Dunavarsányban, Angyalföldön és Zuglóban – történt kapacitásbővítés.

Fotó: E.ON

Egyes állomások nagyobb teljesítményű transzformátort kaptak, máshol új berendezések telepítésével nőtt a hálózat kapacitása.

Több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg,

és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe a növekvő energiaigények kiszolgálása érdekében.

Emellett több ezer digitalizációs és üzemirányítási fejlesztés is megvalósult, amelyek hozzájárulnak az áramellátás biztonságához és az áramszünetek gyorsabb kezeléséhez.