Egy porszívóhangú gép dolgozik a Molnak és ebből lesz az olaj – erre most sokan felfigyelhetnek

A Mol megbízásából az amerikai Bell Geospace vállalat olaj- és gázkutatáshoz kapcsolódó repülőgépes geofizikai méréseket végez a Balaton délnyugati térségében, a Buzsák nevű szénhidrogén-kutatási koncesszió területén. A mérések 2026. március 18. és március 28. között zajlanak, a speciális mérőrepülőgép naponta a Pécs–Pogány repülőtérről száll fel, és 820 négyzetkilométeres területet vizsgál.

A három dimenziós adat többet mond

A társaság 2025-ben nyerte el a Buzsák nevű koncessziót, amelyre a török állami olajcég leányvállalatával, a TPOC Ltd.-vel pályázott. A felszíni geofizikai mérések 2025-ben zajlottak, ezeket egészítik most ki a repülőgépes mérések, hogy pontosabb képet kapjanak a terület geológiai jellemzőiről.

A repülőgép és a fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki semmilyen jelet vagy hullámot, kizárólag a gravitáció és a gravitációs tér változását mérik (gradiometria).

Ezzel a technológiával a szakemberek „belelátnak” a felszín alatti szerkezetekbe, olyan információkat is rögzítve, amelyek más módszerekkel nem láthatók. A cél, hogy a földkéreg gravitációs terét vizsgálva háromdimenziós képet alkossanak a felszín alatti geológiai formációkról.

A mérések egy kisrepülőgéppel történnek, amely várhatóan 10 napig naponta repül a somogyi és zalai térség fölött. A mérés annyira precíz, hogy a szél vagy rázkódás megzavarhatja, ezért a repülés pontos idejét az időjárás is befolyásolja. A repülőgép

lakott területeken kívül legalább 80 méter,

lakott területek felett pedig legalább 300 méter

magasan közlekedik, ennél alacsonyabban nem repülhet. A repülések útvonala egymással párhuzamos, észak–déli irányú vonalak mentén, illetve azokra merőlegesen kelet–nyugati irányban zajlik, mintegy 200 kilométer/órás sebességgel.

Nem nagyon zajong a Mol

A zajcsillapítást figyelembe vevő tervezésnek köszönhetően a repülő hangja nem magasabb 70 decibelnél lakott területeken kívül (ez egy átlagos porszívó zajszintjének felel meg), lakott területek fölött pedig a nagyobb repülési magasság miatt ennél halkabb.