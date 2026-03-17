Egy porszívóhangú gép dolgozik a Molnak és ebből lesz az olaj – erre most sokan felfigyelhetnek

A meglévő méréseket háromdimenziós, repülőgépről készíthető képekkel egészíti ki egy amerikai cég a Mol megbízásából. A Mol arról a Buzsák közelében lévő olajlelőhelyről szeretne többet megtudni, amelyre tavaly nyert el koncessziót.
2026.03.17, 16:29

A Mol megbízásából az amerikai Bell Geospace vállalat olaj- és gázkutatáshoz kapcsolódó repülőgépes geofizikai méréseket végez a Balaton délnyugati térségében, a Buzsák nevű szénhidrogén-kutatási koncesszió területén. A mérések 2026. március 18. és március 28. között zajlanak, a speciális mérőrepülőgép naponta a Pécs–Pogány repülőtérről száll fel, és 820 négyzetkilométeres területet vizsgál.

A Mol a buzsáki olajkincsről szeretne többet megtudni/Fotó: Mol

A három dimenziós adat többet mond 

A társaság 2025-ben nyerte el a Buzsák nevű koncessziót, amelyre a török állami olajcég leányvállalatával, a TPOC Ltd.-vel pályázott. A felszíni geofizikai mérések 2025-ben zajlottak, ezeket egészítik most ki a repülőgépes mérések, hogy pontosabb képet kapjanak a terület geológiai jellemzőiről. 

A repülőgép és a fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki semmilyen jelet vagy hullámot, kizárólag a gravitáció és a gravitációs tér változását mérik (gradiometria).

 Ezzel a technológiával a szakemberek „belelátnak” a felszín alatti szerkezetekbe, olyan információkat is rögzítve, amelyek más módszerekkel nem láthatók. A cél, hogy a földkéreg gravitációs terét vizsgálva háromdimenziós képet alkossanak a felszín alatti geológiai formációkról.

A mérések egy kisrepülőgéppel történnek, amely várhatóan 10 napig naponta repül a somogyi és zalai térség fölött. A mérés annyira precíz, hogy a szél vagy rázkódás megzavarhatja, ezért a repülés pontos idejét az időjárás is befolyásolja. A repülőgép

  • lakott területeken kívül legalább 80 méter,
  • lakott területek felett pedig legalább 300 méter

magasan közlekedik, ennél alacsonyabban nem repülhet. A repülések útvonala egymással párhuzamos, észak–déli irányú vonalak mentén, illetve azokra merőlegesen kelet–nyugati irányban zajlik, mintegy 200 kilométer/órás sebességgel.

Nem nagyon zajong a Mol

A zajcsillapítást figyelembe vevő tervezésnek köszönhetően a repülő hangja nem magasabb 70 decibelnél lakott területeken kívül (ez egy átlagos porszívó zajszintjének felel meg), lakott területek fölött pedig a nagyobb repülési magasság miatt ennél halkabb.

A gyűjtött adatok alapján a szakemberek a lehetséges kőolaj-lelőhelyeket pontosabban határolhatják be.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
