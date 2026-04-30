Kiderült, mikor készül el a hatalmas hazai autópálya-fejlesztés fontos szakasza

A magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése kulcsfontosságú – nemcsak a közlekedés, de az ország gazdasági versenyképessége szempontjából is. Ennek megfelelően az M1-es autópálya bővítése az egyik legjelentősebb aktuális beruházás, amelynek célja a megnövekedett forgalom kezelése és a biztonság javítása Budapest és a nyugati országrész között – írta meg a Feol nyomán az Origo.

A biatorbágyi felhajtót május végén adják át a forgalomnak az M1-es autópályán / Fotó: MKIF / Facebook

Jól halad az M1-es autópálya fejlesztése

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) Facebook-oldalán található friss információk szerint a tervek szerint haladnak a biatorbágyi csomópont újjáépítési munkálatai. Egyes részeken már az alsó aszfaltréteg terítésén dolgoznak, emellett a rézsű megtartásához szükséges kőkosaras fal építése is célegyenesben van, illetve a biatorbágyi csomópont Budapest felé vezető felhajtóág töltésének építése is zajlik.

Folyamatosan építik ki az új vízelvezető rendszer különböző elemeit is.

Az M1-esnek ezen a szakaszán készül el először a végleges pályaszerkezet, már a korábbinál másfélszer vastagabb, 32 centiméteres aszfaltréteggel.

Ezen a részen nagyjából 6000 köbméter földet mozgatnak meg, néhol 100-120 centiméter mélységig bontották vissza a pályát, majd építik újra.

A fejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb információ, hogy a biatorbágyi felhajtót tervezetten május végén adják át a forgalomnak.