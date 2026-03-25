Orbán Viktor most tényleg telibe találta Zelenszkijt: ennyi gázt bukik el Ukrajna – a magyar blokád nagyon fog fájni

Néhány perccel ezelőtt jelentette be Orbán Viktor, hogy Magyarország leállítja a gázszállítást Ukrajnának. A miniszterelnök mindezt egy rövid videóban ismertette, amit a kormányülés előtt tett közzé.

Orbán Viktor most tényleg telibe találta Zelenszkijt: ennyi gázt bukik el Ukrajna / Fotó: AFP

Az is kiderült belőle, hogy az intézkedés fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert. Az viszont igen, és nyilvánosan követhető is, mennyi gázt szállít Magyarország Ukrajnának.

Először is fontos rögzíteni, hogy a kormányfő bejelentése nem a semmiből jött, ez egy újabb válaszlépés az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor két napja Kecskeméten már előrevetítette, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, ami rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába. Ez következett be most.

Mint ismert, a Barátság-vezetéken január 27. óta nem érkezik orosz olaj se Magyarországra, se Szlovákiába, ami miatt a stratégiai készleteket is fel kellett törni.

Mindezt tetézi a február végén kirobbant iráni háború, ami globális energiaválságot okozott. A két ország folyamatosan kéri Ukrajnát, hogy indítsa újra az olajszállítást – ami egy orosz támadás miatt szakadt meg, csakhogy a csővezeték ebben nem sérült –, azonban Zelenszkij elnök határozottan elzárkózott ez elől, és

azt sem engedte meg, hogy magyar, szlovák vagy uniós vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság vezeték.

Szlovákia válaszul levágta a vészhelyzeti áramról Ukrajnát, Magyarország pedig akadályozza az Ukrajnának létfontosságú 90 milliárd eurós hadikölcsön folyósítását. Ezenfelül mindkét ország beszüntette a dízelexportot Kijevnek.

Azonban mindez nem volt elég ahhoz, hogy az ukrán elnök módosítson álláspontján, ezért következett be most az újabb válaszcsapás Magyarország részéről.

Orbán Viktor válaszlépése: ennyi gázt bukik el Ukrajna

„Jól nézzék meg ezt az ábrát. Jól nézzék meg az ukránok is, mert utoljára látják” – írta a Facebook-oldalán az energiajogász. Tóth Máté posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Beregdarócon ebben a pillanatban is 3,6 millió kilowattóra földgázt adunk az ukránoknak, ez nagyjából

340 ezer köbméternek felel meg óránként.

Azok az ukránok, akik közben nem adják az olajunkat, titkosszolgálati akciót végeznek az országban, meg támadással fenyegetnek.

„Na ennek vége, Magyarország elzárja a gázt. Ha engem kérdeznek, éppen ideje volt. Majd megy újra, ha újra jön az olaj is” – kommentálta a kialakult helyzetet.