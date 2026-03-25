Orbán Viktor most tényleg telibe találta Zelenszkijt: ennyi gázt bukik el Ukrajna – a magyar blokád nagyon fog fájni
Néhány perccel ezelőtt jelentette be Orbán Viktor, hogy Magyarország leállítja a gázszállítást Ukrajnának. A miniszterelnök mindezt egy rövid videóban ismertette, amit a kormányülés előtt tett közzé.
Az is kiderült belőle, hogy az intézkedés fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert. Az viszont igen, és nyilvánosan követhető is, mennyi gázt szállít Magyarország Ukrajnának.
Először is fontos rögzíteni, hogy a kormányfő bejelentése nem a semmiből jött, ez egy újabb válaszlépés az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor két napja Kecskeméten már előrevetítette, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, ami rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába. Ez következett be most.
Mint ismert, a Barátság-vezetéken január 27. óta nem érkezik orosz olaj se Magyarországra, se Szlovákiába, ami miatt a stratégiai készleteket is fel kellett törni.
Mindezt tetézi a február végén kirobbant iráni háború, ami globális energiaválságot okozott. A két ország folyamatosan kéri Ukrajnát, hogy indítsa újra az olajszállítást – ami egy orosz támadás miatt szakadt meg, csakhogy a csővezeték ebben nem sérült –, azonban Zelenszkij elnök határozottan elzárkózott ez elől, és
azt sem engedte meg, hogy magyar, szlovák vagy uniós vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság vezeték.
Szlovákia válaszul levágta a vészhelyzeti áramról Ukrajnát, Magyarország pedig akadályozza az Ukrajnának létfontosságú 90 milliárd eurós hadikölcsön folyósítását. Ezenfelül mindkét ország beszüntette a dízelexportot Kijevnek.
Azonban mindez nem volt elég ahhoz, hogy az ukrán elnök módosítson álláspontján, ezért következett be most az újabb válaszcsapás Magyarország részéről.
Orbán Viktor válaszlépése: ennyi gázt bukik el Ukrajna
„Jól nézzék meg ezt az ábrát. Jól nézzék meg az ukránok is, mert utoljára látják” – írta a Facebook-oldalán az energiajogász. Tóth Máté posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Beregdarócon ebben a pillanatban is 3,6 millió kilowattóra földgázt adunk az ukránoknak, ez nagyjából
340 ezer köbméternek felel meg óránként.
Azok az ukránok, akik közben nem adják az olajunkat, titkosszolgálati akciót végeznek az országban, meg támadással fenyegetnek.
„Na ennek vége, Magyarország elzárja a gázt. Ha engem kérdeznek, éppen ideje volt. Majd megy újra, ha újra jön az olaj is” – kommentálta a kialakult helyzetet.
Fontos tudni, hogy némiképp ellentmondásos módon Ukrajna orosz gázt importál Magyarországról.
- Egészen pontosan Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el.
- Ezenfelül az ukrán villamosenergia-import jelentős része – a legfrissebb adatok szerint februárban a teljes import közel fele, mintegy 49 százaléka – is Magyarországról érkezik.
Előbbit tehát most a kormány felszámolja, utóbbi viszont csak a legvégső esetben jöhet számításba. Visszatérve a gázszállításra, a Világgazdaság már január végén írt arról, hogy Zelenszkijnek nagyon vigyáznia kellene, milyen lépéseket tesz Magyarország ellen, miután Ukrajna óránként akár majdnem félmillió köbméter gázt is kap Magyarországtól.
A pillanatnyi helyzet itt követhető nyomon.
A nagy téli hideg idején megerősödött Magyarország gáztranzit szerepe, de ehhez a hideg és a gáz nem volt elég: kellett – és meg is volt – a megfelelő szállító- és tárolóinfrastruktúra, valamint a megfelelő szabályozás.
A gázpiaci paradicsomi helyzet kialakulását az egyik oldalon az lendíti, hogy egyelőre zavartalanul (de folyamatos támadások mellett) és nagy mennyiségben érkezik Magyarországra az orosz földgáz a Török Áramlaton keresztül, Szerbián át.
Harmada, de szintén jelentős tétel fut be Ausztria felől. Ez alternatív forrásokból származik, és eredetileg cseppfolyós formában (LNG) érkezhetett valamely európai LNG-kikötőbe. Az FGSZ országos hálózata által fogadott,
óránként mintegy 1,3 millió köbméter gáz harmada Ukrajnába,
közel hetede Szlovákiába jut. A szlovákiaihoz hasonló mennyiség távozik továbbá Szerbiába, de ez déli szomszédunk részéről nem feltétlenül vagy nem kizárólag import. Szerbia most jó eséllyel az itt tároltatott, saját gázát kapja vissza. Egy kisebb mennyiséggel megjelent vevői oldalon Horvátország, és egy még kisebbel Románia is.
Tehát Zelenszkij elnök most egy jelentős gázforrást bukhat el, kérdés, mit okoz ez majd a mindennapokban. Mindenesetre Ukrajna aktívan igyekszik új importlehetőségeket feltárni.
