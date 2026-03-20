Sokmilliárdos kárt okozott az ortopédcipő-maffia: rengeteg gyanúsított, költségvetési csalás, több száz vesztegetési ügy a vádiratban

Lezárta a nyomozást a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság az úgynevezett „cipős ügy” egyik legjelentősebb szálában, és az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek. Az ortopédcipő-maffia ügyében négy éve indult a nyomozás.

A gyanú szerint egy cég ortopéd orvosokkal együttműködve fiktív vényeket állított ki gyógyászati segédeszközökre / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az ügy az elmúlt évek egyik legnagyobb egészségügyi visszaélési hálózatává nőtte ki magát: a hatóságok szerint egy békéscsabai cég szervezetten, orvosokkal együttműködve igényelt vissza jogosulatlanul állami támogatásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

Milliárdos kár, több tucat érintett

A nyomozás adatai szerint a rendszer éveken keresztül működött, és több mint 4,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek – írta a police.hu. Összesen 77 emberrel szemben javasolnak vádemelést, köztük 37 orvossal, 31 cégalkalmazottal, valamint kilenc intézményi dolgozóval. Az ügy súlyát jól mutatja, hogy

az iratokban 706 vesztegetés, 94 vesztegetés elfogadása és kilenc költségvetési csalás szerepel.

Így működött a rendszer

A gyanú szerint a cég ortopéd orvosokkal együttműködve fiktív vényeket állított ki gyógyászati segédeszközökre, majd ezek alapján igényelt vissza támogatásokat.

A rendszer lényege az volt, hogy a valós szükségletektől függetlenül minél több eszköz után hívjanak le állami pénzt, miközben a résztvevők anyagi előnyhöz jutottak. A kezdeti időszakban elsősorban

C2 típusú ortopéd cipők,

valamint ülőkorzettek után igényeltek támogatást, később pedig – a szabályok szigorítása után – már nagyobb arányban

Boston típusú gerincortézisek kerültek a középpontba.

Orvosoknak és intézményeknek is fizettek az ortopédmaffia tagjai

A nyomozás szerint a rendszer működéséhez kiterjedt kapcsolati hálót építettek ki. Az orvosok vényenként 20–40 ezer forint közötti összeget kaptak, ha a betegek a felírt eszközt a cégnél vásárolták meg. Emellett intézményi dolgozókat is bevontak: ők termékenként 1000 forintos juttatásban részesültek a vényfelírásokért. A cég munkatársai rendszeresen tartottak kihelyezett „rendeléseket”

idősotthonokban,

óvodákban és iskolákban,

csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cégeknél,

nevelőszülői hálózatokban,

valamint fogyatékkal élők intézményeiben.

A hatóságok szerint ezzel a módszerrel tömegesen vontak be új „pácienseket” a rendszerbe.