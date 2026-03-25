kormánybiztos
Palkovics László
mesterséges intelligencia

Szintet lépett Magyarország: Top 20-ban vagyunk, de ez nem a végállomás, hanem a startvonal – erősödik a hazai deep tech

Új kockázatitőke-programmal erősíti a kormány a hazai deep tech és mesterségesintelligencia-alapú vállalkozásokat. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a több mint 55 milliárd forintos konstrukció célja a magas hozzáadott értékű technológiák piacra vitele és a versenyképesség javítása, különösen a kevésbé fejlett régiókban.
VG
2026.03.25, 12:03
Frissítve: 2026.03.25, 13:10

Magyarország a világ élvonalába tartozik a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásában, ezt erősíti a most induló kockázatitőke-program is – mondta Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Kiemelte: a konstrukció célja a magas hozzáadott értékű vállalkozások támogatása és a technológiai fejlesztések piaci hasznosításának felgyorsítása.

20250624_PalkovicsLaszlo_008_VZ Palkovics
Palkovics László: szintet lépett a hazai deep tech / Fotó: Vémi Zoltán

Palkovics László: top 20-ban a magyar MI-ökoszisztéma

Magyarország a világ húsz legjobban teljesítő országa között szerepel a mesterséges intelligencia alkalmazásában és felkészültségében egy nemzetközi felmérés szerint – hangsúlyozta Palkovics László. A kormánybiztos szerint ez az eredmény az elmúlt évek tudatos építkezésének köszönhető, amelyben az egyetemek, a vállalatok és az állam együttműködése kulcsszerepet játszott.

A finanszírozási programok és az ökoszisztéma-fejlesztés együttesen emelték magasabb szintre a hazai technológiai környezetet.

Új források a deep tech cégeknek

A most induló, 55,12 milliárd forintos Technológiaspecifikus Kockázati Tőkeprogram ezt az irányt viszi tovább, a felhívás tervezete jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll. A konstrukció keretében három nagy befektetési alap jön létre, amelyek legalább 30 százalékos magánforrás bevonásával működnek majd.

A program célcsoportját azok a deep tech vállalkozások jelentik, amelyek tudományos és mérnöki innovációkra építenek, és működésükben meghatározó szerepet kap a mesterséges intelligencia.

A támogatás a korai és növekedési fázisban lévő, magas hozzáadott értékű kis- és középvállalkozások megerősítésére irányul. A célok között szerepel a technológiák piaci bevezetésének felgyorsítása, valamint a hazai szabadalmak és a nemzetközi szinten is versenyképes termékek számának növelése.

A beruházások elsősorban a kevésbé fejlett régiókban valósulhatnak meg, ami hozzájárulhat a gazdasági felzárkózáshoz is.

Nemcsak finanszírozás, hanem stratégia

Palkovics László hangsúlyozta: a program túlmutat egy hagyományos finanszírozási eszközön, és kifejezetten versenyképességi célokat szolgál. Olyan fejlesztések előtt nyit utat, amelyek új piacokat teremthetnek, és akár teljes iparágakat alakíthatnak át. A támogatott technológiák stratégiai jelentőségűek Európa

  • fenntarthatósága,
  • digitális szuverenitása
  • és gazdasági növekedése

szempontjából. A deep tech tőkeprogram a következő lépcsője annak a nemzeti stratégiának, amelynek célja, hogy Magyarország ne csupán követője, hanem alakítója legyen a globális technológiai versenynek – emelte ki a kormánybiztos.

Palkovics László: a mesterséges intelligencia a magyar gazdaság motorja lehet

Elkészült Magyarország új Mesterséges Intelligencia Stratégiája – jelentette be a Világgazdaságnak adott interjúban Palkovics László kormánybiztos. A cél: a versenyelőny megszerzése a mesterséges intelligencia révén, a GDP 15-20 százalékos növelése 2030-ig, valamint a technológia felelős és széles körű integrálása az állami, ipari és oktatási szektorokba. Szóba került az is, hogy a kormány már új szuperszámítógép fejlesztésén dolgozik, miközben az MI az egészségügytől kezdve az autógyártáson át az oktatásig mindenütt megjelent.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
