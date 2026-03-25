Szintet lépett Magyarország: Top 20-ban vagyunk, de ez nem a végállomás, hanem a startvonal – erősödik a hazai deep tech

Magyarország a világ élvonalába tartozik a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásában, ezt erősíti a most induló kockázatitőke-program is – mondta Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Kiemelte: a konstrukció célja a magas hozzáadott értékű vállalkozások támogatása és a technológiai fejlesztések piaci hasznosításának felgyorsítása.

Palkovics László: top 20-ban a magyar MI-ökoszisztéma

Magyarország a világ húsz legjobban teljesítő országa között szerepel a mesterséges intelligencia alkalmazásában és felkészültségében egy nemzetközi felmérés szerint – hangsúlyozta Palkovics László. A kormánybiztos szerint ez az eredmény az elmúlt évek tudatos építkezésének köszönhető, amelyben az egyetemek, a vállalatok és az állam együttműködése kulcsszerepet játszott.

A finanszírozási programok és az ökoszisztéma-fejlesztés együttesen emelték magasabb szintre a hazai technológiai környezetet.

Új források a deep tech cégeknek

A most induló, 55,12 milliárd forintos Technológiaspecifikus Kockázati Tőkeprogram ezt az irányt viszi tovább, a felhívás tervezete jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll. A konstrukció keretében három nagy befektetési alap jön létre, amelyek legalább 30 százalékos magánforrás bevonásával működnek majd.

A program célcsoportját azok a deep tech vállalkozások jelentik, amelyek tudományos és mérnöki innovációkra építenek, és működésükben meghatározó szerepet kap a mesterséges intelligencia.

A támogatás a korai és növekedési fázisban lévő, magas hozzáadott értékű kis- és középvállalkozások megerősítésére irányul. A célok között szerepel a technológiák piaci bevezetésének felgyorsítása, valamint a hazai szabadalmak és a nemzetközi szinten is versenyképes termékek számának növelése.

A beruházások elsősorban a kevésbé fejlett régiókban valósulhatnak meg, ami hozzájárulhat a gazdasági felzárkózáshoz is.

Nemcsak finanszírozás, hanem stratégia

Palkovics László hangsúlyozta: a program túlmutat egy hagyományos finanszírozási eszközön, és kifejezetten versenyképességi célokat szolgál. Olyan fejlesztések előtt nyit utat, amelyek új piacokat teremthetnek, és akár teljes iparágakat alakíthatnak át. A támogatott technológiák stratégiai jelentőségűek Európa

fenntarthatósága,

digitális szuverenitása

és gazdasági növekedése

szempontjából. A deep tech tőkeprogram a következő lépcsője annak a nemzeti stratégiának, amelynek célja, hogy Magyarország ne csupán követője, hanem alakítója legyen a globális technológiai versenynek – emelte ki a kormánybiztos.