Új korszak Ferihegyen: bővülő járatok és rekordberuházások indítják a nyári szezont a reptéren

Az idei nyári menetrend egyik legfontosabb jellemzője a kapacitás növelése a már működő útvonalakon, valamint új célállomások bekapcsolása a budapesti hálózatba. A légitársaságok sűrítik járataikat, ami rugalmasabb utazási lehetőségeket kínál, különösen a turisztikai csúcsidőszakban. A visszatérő interkontinentális járatok és az ázsiai kapcsolatok erősítése pedig azt jelzi, hogy Budapest pozíciója stabilizálódik a hosszú távú légi közlekedési piacon is. A bővülés mögött markáns forgalmi növekedés áll. A reptér 2026 elején is erős adatokat közölt: januárban több mint 1,3 millió utast regisztráltak, miközben a légi áruszállítás volumene közel ötödével emelkedett éves alapon.

A jelenlegi fejlesztési hullám előzményét a 2024-es meghatározó jelentőségű tranzakció képzi, mikor a magyar állam több mint egyéves tárgyalássorozat után visszavásárolta a Budapest Airport Zrt.-t, így közel két évtized után ismét többségi nemzeti tulajdonba került a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Az ügylet értéke 3,1 milliárd euró volt, amelynek eredményeként az állam 80 százalékos részesedést szerzett, míg stratégiai partnerként a Vinci Airports 20 százalékos tulajdonrésszel maradt jelen. A döntés helyességét azóta a számok is alátámasztják: a repülőtér 2025-ben történelmi csúcsot ért el, közel 19,6 millió utast kezelt, ami 11,7 százalékos növekedést jelent, miközben a cargoforgalom is kiugróan, több mint 400 ezer tonnára emelkedett. A kormány már a visszavásárláskor világossá tette, hogy a lépés egy átfogó fejlesztési stratégia része.

A Nyugatiból húsz perc alatt a reptéren lehetünk

A legkeresettebb úti célok között továbbra is a nagy európai és közel-keleti csomópontok szerepelnek, ugyanakkor a kínálat diverzifikálása egyértelmű stratégiai irány. A növekvő forgalom kiszolgálása érdekében a kormány és az üzemeltető átfogó infrastruktúra-fejlesztési programot indított. Ennek egyik kulcseleme a repülőtér kötött pályás elérhetőségének megteremtése.

A tervek szerint a Nyugati pályaudvartól közvetlen vasúti kapcsolat épül ki, amely akár húsz percre rövidítheti az eljutási időt.

A projekt mintegy egymilliárd eurós beruházással valósul meg, és 27 kilométer új vagy korszerűsített pályaszakaszt foglal magában.