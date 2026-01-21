Nagyszerű számokat közölt a budapesti repülőtér: megalapozza a történelmi fejlesztéseket – ezt várják 2026-tól

Történelmi csúcsokkal zárta fennállásának 75. évét a Vinci Airports hálózat részeként működő Budapest Airport. 2025-ben az utasszám és cargo mennyiség területén is rekordot döntött a légikikötő, a repülőtéri közösség a szárnyaló utasforgalmat a csúcsidőszakokban is gördülékenyen kezelte. Megkezdődött a légikikötő fejlesztése, a cél a repülőtér felkészítése a jövőben várható további növekedésre, a kiváló utasélmény fenntartása mellett.

Remek számokat produkált 2025-ben a budapesti repülőtér / Fotó: Baranyai Róbert / Budapest Airport

A Budapest Airport szerdai közleménye szerint a repülőtér utasforgalma 2025-ben szinte minden hónapban 1,5 millió és 1,9 millió fő között mozgott, az évet pedig 19 632 894 utas kezelésével zárta a légikikötő, ami 11,7 százalékos emelkedés 2024-hez viszonyítva. A növekedést Magyarország turisztikai vonzereje mellett a repülőtér-üzemeltető járatfejlesztési stratégiája is támogatta, hiszen tavaly a repülőtér minden idők legszínesebb menetrendjét kínálta: 45 légitársaság 154 desztinációja volt elérhető, a korábbi éveknél is nagyobb ülőhelykapacitás mellett.

Kiemelték, hogy az amúgy is színes kínálatot 2026-ban is több új desztináció gazdagítja. Ahogy a Budapest Airport már tavaly bejelentette, a magyar főváros idén két úti céllal kerül vissza a legnagyobb észak-amerikai légitársaságok térképére, újabb löketet adva a tengerentúlról utazók rendkívül élénk érdeklődésének, és számos átszállási lehetőséget biztosítva Észak-és Dél-Amerika és a Karib-térség felé. A Budapest Airport, a magyar kormány és a Visit Hungary együttműködésének eredményeképp az American Airlines közvetlen Budapest-Philadelphia összeköttetéssel tér vissza, és az Air Canada is újraindítja Budapest-Toronto járatát. Az új magyar–kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti járatszám, a Condor pedig teljesen új légitársaságként debütál a magyar piacon frankfurti járata indításával.

Az utasforgalmi adatok, valamint a magyarországi turizmus kiemelkedő eredményei tavaly is megerősítették a repülőtér bővítésére mutatkozó óriási igényt. Az új terminál építésének előkészítése mellett tavaly megkezdődött a jelenlegi épület kapacitásainak bővítése a biztonsági ellenőrzés és az utasfelvétel területén, és hamarosan megújul a parkolási rendszer és kibővül a B oldali utasmóló is. A magyar légiközlekedés jövőjét alapjaiban határozza meg az új terminál létrehozása, amely a következő évtized egyik legjelentősebb légiközlekedési beruházása lesz Közép-Európában, és hosszútávon garantálja a budapesti repülőtér versenyképességét.