Csalók vették célba a hazai gépjármű-tulajdonosokat – elképesztő trükkel próbálkoznak

Az úgynevezett smishing – vagyis az sms-ben érkező adathalászat – az utóbbi években látványosan elterjedt. A módszer egyszerű: a csalók egy rövid üzenetet küldenek, amelyben valamilyen sürgős problémára hivatkoznak. Hazánkban az utóbbi időben egyre több fogyasztó kap sms-ben érkező értesítést állítólagos fizetetlen útdíjról. Az üzenetek gyakran a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza. A csaló üzenetek általában azt állítják, hogy az ügyfélnek elmaradt útdíjtartozása van, és büntetőeljárás indulhat ellene, ha azonnal nem rendezi a tartozást. Az sms rendszerint tartalmaz egy linket is, ahol a befizetés azonnal elvégezhető lenne. A link azonban nem a valódi szolgáltató oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült – derül ki az Origo cikkéből.

Mit tegyünk, ha ilyen sms érkezik?

Ne kattintsunk a linkre!

Ne adjunk meg személyes vagy bankkártyaadatokat!

Ellenőrizzük a tartozást kizárólag hivatalos csatornákon keresztül.

Ha bizonytalanok vagyunk, vegyük fel a kapcsolatot közvetlenül a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatával.

Amennyiben csalás gyanúja merül fel, érdemes a gyanús üzenetet jelenteni a hatóságok felé, illetve megosztani az információt családtagokkal és ismerősökkel is, hogy minél kevesebben váljanak az ilyen visszaélések áldozatává – írták a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében.