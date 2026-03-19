adathalászat
csalás
csalástípus

Csalók vették célba a hazai gépjármű-tulajdonosokat – elképesztő trükkel próbálkoznak

A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják banki adataikat. Egy friss sms-es átverésben most a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza.
VG
2026.03.19, 10:22
Frissítve: 2026.03.19, 11:13

Az úgynevezett smishing – vagyis az sms-ben érkező adathalászat – az utóbbi években látványosan elterjedt. A módszer egyszerű: a csalók egy rövid üzenetet küldenek, amelyben valamilyen sürgős problémára hivatkoznak. Hazánkban az utóbbi időben egyre több fogyasztó kap sms-ben érkező értesítést állítólagos fizetetlen útdíjról. Az üzenetek gyakran a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza. A csaló üzenetek általában azt állítják, hogy az ügyfélnek elmaradt útdíjtartozása van, és büntetőeljárás indulhat ellene, ha azonnal nem rendezi a tartozást. Az sms rendszerint tartalmaz egy linket is, ahol a befizetés azonnal elvégezhető lenne. A link azonban nem a valódi szolgáltató oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült – derül ki az Origo cikkéből.

Csalók vették célba a hazai gépjármű-tulajdonosokat – SMS-es trükkel próbálkoznak (Illusztráció) Fotó: Shutterstock
Csalók vették célba a hazai gépjármű-tulajdonosokat – sms-es trükkel próbálkoznak / Fotó: Shutterstock

Mit tegyünk, ha ilyen sms érkezik?

  • Ne kattintsunk a linkre!
  • Ne adjunk meg személyes vagy bankkártyaadatokat!
  • Ellenőrizzük a tartozást kizárólag hivatalos csatornákon keresztül.
  • Ha bizonytalanok vagyunk, vegyük fel a kapcsolatot közvetlenül a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatával.
image

Amennyiben csalás gyanúja merül fel, érdemes a gyanús üzenetet jelenteni a hatóságok felé, illetve megosztani az információt családtagokkal és ismerősökkel is, hogy minél kevesebben váljanak az ilyen visszaélések áldozatává – írták a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
