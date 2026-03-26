Döntöttek a németek: Magyarországra hozták a milliárdjaikat, ezerfős településen építenek gyárat belőle – a legnagyobb multik rendelnek tőle

Beruházások szempontjából az elmúlt négy esztendő – bár egybeesik a szomszédban zajló háború időszakával – a négy legsikeresebb év volt a magyar gazdaságtörténetben – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Tubex Mátra beruházást bejelentő sajtótájékoztatón, Sirokon.

Kiemelte, soha korábban nem kötöttek még annyi megállapodást gyárépítésekről, munkahelyek teremtéséről, mint az elmúlt négy évben. A tárcavezető szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében, mert itt kontroll alatt tartják az energiaárakat, Európában itt a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók, az oktatás révén pedig elérték, hogy a térségben a magyar munkaerő a legjobb.

Hozzátette, ezeknek köszönhető a Tubex új siroki beruházása is, amelynek nyomán a vállalat jelentősen növeli kapacitását a magas minőségű kozmetikai és gyógyszeriparhoz kapcsolódó tubus- és aeroszolgyártás, valamint csomagolóanyag-gyártás terén. A beruházás 17 milliárd forintos értéket képvisel, amelyhez a kormány 2,5 milliárd forintos támogatást biztosít, ezzel 56 új munkahely jön itt létre.

Ezzel a legmodernebb technológiát idehozó beruházással gyakorlatilag a Tubex bebiztosítja azt a pozícióját, hogy mind a L’Oréal, mind az Unilever és más nagy nemzetközi vállalatok beszállítójaként tudjon működni a jövőben is

– mondta Szijjártó Péter. Ismertette, a Tubex globális vállalat, számos országban tart fenn gyárakat. A miniszter szavai szerint a fejlesztés nagymértékben hozzájárul az egész vármegye fejlődéséhez. Úgy vélte, minden Heves vármegyei ember büszke lehet arra, hogy az elmúlt tíz évben a munkanélküliség a harmadára csökkent, az ipari termelés a két és félszeresére nőtt, és tavaly meghaladta a 2300 milliárd forintot.

Az elmúlt tíz esztendőben 109 olyan nagyberuházás jött a vármegyébe, amelyet a kormány támogatásával hajtottak végre a vállalatok összesen 780 milliárd forint értékben – mondta.

Szijjártó Péter: egy teljesen új világrend kialakulása zajlik

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy nemzedékünk szeme láttára zajlik egy teljesen új világkorszak, egy teljesen új világrend kialakulása, ami mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozatal tekintetében teljesen új helyzetet teremt. Sem a gazdasági, sem a politikai döntéshozók nem gondolták, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor a háborús körülményeket is kell mérlegelniük – mondta.