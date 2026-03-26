Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beruházás
Sirok
Szijjártó Péter

Döntöttek a németek: Magyarországra hozták a milliárdjaikat, ezerfős településen építenek gyárat belőle – a legnagyobb multik rendelnek tőle

A Tubex Mátra 17 milliárd forintos beruházást valósít meg Sirokon, amelyhez a kormány 2,5 milliárd forint támogatást biztosít, és 56 új munkahelyet teremt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint ez a fejlesztés is bizonyítja, hogy Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében.
VG/MTI
2026.03.26, 18:32
Frissítve: 2026.03.26, 18:44

Beruházások szempontjából az elmúlt négy esztendő – bár egybeesik a szomszédban zajló háború időszakával – a négy legsikeresebb év volt a magyar gazdaságtörténetben – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Tubex Mátra beruházást bejelentő sajtótájékoztatón, Sirokon.

Tubex, gyár, üzem
Jelentős beruházást jelentett be Szijjártó Péter Sirokon /  Fotó: Horváth László / Facebook

Kiemelte, soha korábban nem kötöttek még annyi megállapodást gyárépítésekről, munkahelyek teremtéséről, mint az elmúlt négy évben. A tárcavezető szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében, mert itt kontroll alatt tartják az energiaárakat, Európában itt a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók, az oktatás révén pedig elérték, hogy a térségben a magyar munkaerő a legjobb.

Hozzátette, ezeknek köszönhető a Tubex új siroki beruházása is, amelynek nyomán a vállalat jelentősen növeli kapacitását a magas minőségű kozmetikai és gyógyszeriparhoz kapcsolódó tubus- és aeroszolgyártás, valamint csomagolóanyag-gyártás terén. A beruházás 17 milliárd forintos értéket képvisel, amelyhez a kormány 2,5 milliárd forintos támogatást biztosít, ezzel 56 új munkahely jön itt létre. 

Ezzel a legmodernebb technológiát idehozó beruházással gyakorlatilag a Tubex bebiztosítja azt a pozícióját, hogy mind a L’Oréal, mind az Unilever és más nagy nemzetközi vállalatok beszállítójaként tudjon működni a jövőben is

– mondta Szijjártó Péter. Ismertette, a Tubex globális vállalat, számos országban tart fenn gyárakat. A miniszter szavai szerint a fejlesztés nagymértékben hozzájárul az egész vármegye fejlődéséhez. Úgy vélte, minden Heves vármegyei ember büszke lehet arra, hogy az elmúlt tíz évben a munkanélküliség a harmadára csökkent, az ipari termelés a két és félszeresére nőtt, és tavaly meghaladta a 2300 milliárd forintot.

Az elmúlt tíz esztendőben 109 olyan nagyberuházás jött a vármegyébe, amelyet a kormány támogatásával hajtottak végre a vállalatok összesen 780 milliárd forint értékben – mondta.

Szijjártó Péter: egy teljesen új világrend kialakulása zajlik

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy nemzedékünk szeme láttára zajlik egy teljesen új világkorszak, egy teljesen új világrend kialakulása, ami mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozatal tekintetében teljesen új helyzetet teremt. Sem a gazdasági, sem a politikai döntéshozók nem gondolták, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor a háborús körülményeket is kell mérlegelniük – mondta.

Felidézte, Magyarországon négy éve élünk egy háború szomszédságában, de néhány hete a világ egy olyan pontján is háború tört ki, amely Magyarországtól ugyan messzebb van, de mind a globális biztonság, mind a globális energiaellátás szempontjából elképesztő hatással van még ránk is. Könnyen előállhat az a helyzet, hogy Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború a világ olajszükségletének 20 százalékát blokkolja, miközben Európából az olcsó orosz olajat kitiltották – figyelmeztetett, hozzátéve: 

ezzel Európában egy nagyon durva ellátási válság alakulhat ki, amelyet áremelés kísér.

Megjegyezte, hogy földgáz tekintetében sem jobb a helyzet, pedig a kiszámítható és biztos gázellátás, a gáz alacsony ára alapvető feltétele annak, hogy az üzemek versenyképesen működjenek, a munkahelyeket fenn tudják tartani. Európában a földgáztárolókban az éves európai gázfogyasztásnak csak a 9 százaléka van bent. Mindez azt jelenti, hogy a kőolaj mellett a földgázellátás tekintetében is Európa egy nagyon durva válság elé néz – mondta Szijjártó Péter.

Ebben a helyzetben a politikai döntéshozóknak két feladatuk van, hogy a gazdasági döntéshozók helyzetét megkönnyítsék, a gazdaságot működőképesen, versenyképesen tartsák, a munkahelyeket megvédjék – fejtette ki. Az egyik: biztosítani kell, hogy ország a háborúból kimaradjon. A második: garantálni kell, hogy az embereket, a családokat és a gazdaság szereplőit megkíméljék a háborúk hatásaitól, főleg az energia területén. Ezért született az a döntés, hogy az olajtárolók és -tartalékok feltöltése mellett a földgáztárolók és -tartalékok feltöltésének is meg kell történnie, hogy megelőzzék a közelgő ellátási válságot, és ellen tudjanak állni az áremelkedéseknek is. Ezért született az a döntés, hogy a földgáz exportját Ukrajna felé leállítják, és minden földgázmennyiséget a földgáztárolókba tesznek – jelezte a miniszter.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
