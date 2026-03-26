Döntöttek a németek: Magyarországra hozták a milliárdjaikat, ezerfős településen építenek gyárat belőle – a legnagyobb multik rendelnek tőle
Beruházások szempontjából az elmúlt négy esztendő – bár egybeesik a szomszédban zajló háború időszakával – a négy legsikeresebb év volt a magyar gazdaságtörténetben – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Tubex Mátra beruházást bejelentő sajtótájékoztatón, Sirokon.
Kiemelte, soha korábban nem kötöttek még annyi megállapodást gyárépítésekről, munkahelyek teremtéséről, mint az elmúlt négy évben. A tárcavezető szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében, mert itt kontroll alatt tartják az energiaárakat, Európában itt a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók, az oktatás révén pedig elérték, hogy a térségben a magyar munkaerő a legjobb.
Hozzátette, ezeknek köszönhető a Tubex új siroki beruházása is, amelynek nyomán a vállalat jelentősen növeli kapacitását a magas minőségű kozmetikai és gyógyszeriparhoz kapcsolódó tubus- és aeroszolgyártás, valamint csomagolóanyag-gyártás terén. A beruházás 17 milliárd forintos értéket képvisel, amelyhez a kormány 2,5 milliárd forintos támogatást biztosít, ezzel 56 új munkahely jön itt létre.
Ezzel a legmodernebb technológiát idehozó beruházással gyakorlatilag a Tubex bebiztosítja azt a pozícióját, hogy mind a L’Oréal, mind az Unilever és más nagy nemzetközi vállalatok beszállítójaként tudjon működni a jövőben is
– mondta Szijjártó Péter. Ismertette, a Tubex globális vállalat, számos országban tart fenn gyárakat. A miniszter szavai szerint a fejlesztés nagymértékben hozzájárul az egész vármegye fejlődéséhez. Úgy vélte, minden Heves vármegyei ember büszke lehet arra, hogy az elmúlt tíz évben a munkanélküliség a harmadára csökkent, az ipari termelés a két és félszeresére nőtt, és tavaly meghaladta a 2300 milliárd forintot.
Az elmúlt tíz esztendőben 109 olyan nagyberuházás jött a vármegyébe, amelyet a kormány támogatásával hajtottak végre a vállalatok összesen 780 milliárd forint értékben – mondta.
Szijjártó Péter: egy teljesen új világrend kialakulása zajlik
Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy nemzedékünk szeme láttára zajlik egy teljesen új világkorszak, egy teljesen új világrend kialakulása, ami mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozatal tekintetében teljesen új helyzetet teremt. Sem a gazdasági, sem a politikai döntéshozók nem gondolták, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor a háborús körülményeket is kell mérlegelniük – mondta.
Felidézte, Magyarországon négy éve élünk egy háború szomszédságában, de néhány hete a világ egy olyan pontján is háború tört ki, amely Magyarországtól ugyan messzebb van, de mind a globális biztonság, mind a globális energiaellátás szempontjából elképesztő hatással van még ránk is. Könnyen előállhat az a helyzet, hogy Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború a világ olajszükségletének 20 százalékát blokkolja, miközben Európából az olcsó orosz olajat kitiltották – figyelmeztetett, hozzátéve:
ezzel Európában egy nagyon durva ellátási válság alakulhat ki, amelyet áremelés kísér.
Megjegyezte, hogy földgáz tekintetében sem jobb a helyzet, pedig a kiszámítható és biztos gázellátás, a gáz alacsony ára alapvető feltétele annak, hogy az üzemek versenyképesen működjenek, a munkahelyeket fenn tudják tartani. Európában a földgáztárolókban az éves európai gázfogyasztásnak csak a 9 százaléka van bent. Mindez azt jelenti, hogy a kőolaj mellett a földgázellátás tekintetében is Európa egy nagyon durva válság elé néz – mondta Szijjártó Péter.
Ebben a helyzetben a politikai döntéshozóknak két feladatuk van, hogy a gazdasági döntéshozók helyzetét megkönnyítsék, a gazdaságot működőképesen, versenyképesen tartsák, a munkahelyeket megvédjék – fejtette ki. Az egyik: biztosítani kell, hogy ország a háborúból kimaradjon. A második: garantálni kell, hogy az embereket, a családokat és a gazdaság szereplőit megkíméljék a háborúk hatásaitól, főleg az energia területén. Ezért született az a döntés, hogy az olajtárolók és -tartalékok feltöltése mellett a földgáztárolók és -tartalékok feltöltésének is meg kell történnie, hogy megelőzzék a közelgő ellátási válságot, és ellen tudjanak állni az áremelkedéseknek is. Ezért született az a döntés, hogy a földgáz exportját Ukrajna felé leállítják, és minden földgázmennyiséget a földgáztárolókba tesznek – jelezte a miniszter.