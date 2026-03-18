Durván drágul csütörtöktől a gázolaj, már több mint 100 forint lesz literenként a különbség a védett és a nagykereskedelmi ár között

Csütörtöktől ismét tetemes mértékben emelkednek Magyarországon a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin esetében bruttó 11 forintot, a gázolaj esetében pedig bruttó 15 forintot jelent ez – számolt be szerdán a Holtankoljak árfigyelő portál.

Egyre nagyobb a különbség a védett és a nagykereskedelmi üzemanyagár között / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Március 18-án, szerdán a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 648 forint/liter

Gázolaj: 703 forint/liter

Ha a most bejelentett drágulás realizálódni fog, a benzin literjét 659 forintért, a dízel literjét pedig 718 forintért tankolhatjuk majd.

Az iráni háború hatására az olaj világpiaci ára rég nem látott mértékben emelkedett. A negatív hatások ellensúlyozására a magyar kormány maximális árat határozott meg a lakossági üzemanyagokra. A védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Ha a fenti áremelések megtörténnek, akkor a nagykereskedelmi ár a benzin esetében 53 forinttal, a gázolaj esetében 102 forinttal haladja majd meg a védett árat.

Átlépett egy lélektani határt szerdán az üzemanyag ára: kegyetlen, mennyit kellene fizetni a védett árak nélkül

Az elmúlt időszakban elég gyakran nőnek az üzemanyagárak. A csütörtökre bejelentett emelés előtt szerdától is emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon. A 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emelés lép életbe.

Az áremelkedés a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a nagykereskedelmi beszerzési költségek változásának következménye. A védett árak bevezetése óta ez már nem az első korrekció a nagykerárakban, ami elsősorban azokat az autósokat érinti, akik nem jogosultak a kedvezményes áron tankolni, vagy külföldi rendszámú járművel közlekednek.

Ráadásul nem úgy tűnik, hogy egyhamar megnyugszik a piac. Nem tartott sokáig ugyanis az olajárak enyhülése, miután Irak bejelentette, hogy újraindul a törökországi Cejhan kikötőjébe tartó vezeték, szerda délelőtt 11 körül már a keddi záróár közelében , hordónként 103 dollár körül mozgott a Brent olajfajta hordónkénti ára.