Átlépett egy lélektani határt szerdán az üzemanyag ára: kegyetlen, mennyit kellene fizetni a védett árak nélkül
Szerdától ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon. A Holtankoljak információi szerint a 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emelés lép életbe.
A portál adatai szerint 2026. március 17-én a piaci átlagárak még a következőképpen alakultak:
95-ös benzin: 643 Ft/liter
Gázolaj: 699 Ft/liter
A 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emeléssel azonban szerdától a benzin 648, a gázolaj pedig átlépve a 700 forintos lélektani határt, már 702 forintba kerül litereként.
A kormány által bevezetett védett árak változatlanul érvényesek a magyar rendszámú járművek esetében: a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet literenként. Ez azt jelenti, hogy a piaci ár és a védett ár közötti szakadék tovább nőtt.
Jelenleg a 95-ös benzin piaci ára 48 forinttal haladja meg a védett árat, míg a gázolaj esetében ez a különbség már 84 forintra rúg. A töltőállomásokon, a kútoszlopokon a piaci árak jelennek meg, míg a totemoszlopokon a védett árakat tüntetik fel a jogosult autósoknak.
Az áremelkedés a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a nagykereskedelmi beszerzési költségek változásának következménye. A védett árak bevezetése óta ez már nem az első korrekció a nagykerárakban, ami elsősorban azokat az autósokat érinti, akik nem jogosultak a kedvezményes áron tankolni, vagy külföldi rendszámú járművel közlekednek.
Közép-Európa ársapkával védekezik
Több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. Magyarország mellett Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be, így ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.
Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.
Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.
A piac idegesen figyel
A Brent ára hétfőn enyhén csökkent, miután hírek érkeztek arról, hogy az Indiába, Kínába és Pakisztánba tartó több olaj- és olajtermék-szállító tanker az elmúlt napokban áthaladt a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson Ez arra utal, hogy egyes országok képesek lehetnek biztonságos áthaladást kialkudni hajóiknak.
A szállított mennyiségek azonban rendkívül szerények, és a piac roppant idegesen reagál a hírekre, amit a keddi emelkedés is tükröz. Ugyan az olajárak emelkedése szerdán megtorpant, de a Brent jegyzése 101,6 dollár körül mozog hordónként, ami jóval meghaladja a februári szintet. Az elemzők egyelőre arra számítanak, hogy elhúzódik az amerikai-izraeli–iráni háború.
