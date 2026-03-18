Átlépett egy lélektani határt szerdán az üzemanyag ára: kegyetlen, mennyit kellene fizetni a védett árak nélkül

Szerdától ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon. A Holtankoljak információi szerint a 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emelés lép életbe.

Fotó: NurPhoto via AFP

A portál adatai szerint 2026. március 17-én a piaci átlagárak még a következőképpen alakultak:

95-ös benzin: 643 Ft/liter

Gázolaj: 699 Ft/liter

A 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emeléssel azonban szerdától a benzin 648, a gázolaj pedig átlépve a 700 forintos lélektani határt, már 702 forintba kerül litereként.

A kormány által bevezetett védett árak változatlanul érvényesek a magyar rendszámú járművek esetében: a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet literenként. Ez azt jelenti, hogy a piaci ár és a védett ár közötti szakadék tovább nőtt.

Jelenleg a 95-ös benzin piaci ára 48 forinttal haladja meg a védett árat, míg a gázolaj esetében ez a különbség már 84 forintra rúg. A töltőállomásokon, a kútoszlopokon a piaci árak jelennek meg, míg a totemoszlopokon a védett árakat tüntetik fel a jogosult autósoknak.

Az áremelkedés a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a nagykereskedelmi beszerzési költségek változásának következménye. A védett árak bevezetése óta ez már nem az első korrekció a nagykerárakban, ami elsősorban azokat az autósokat érinti, akik nem jogosultak a kedvezményes áron tankolni, vagy külföldi rendszámú járművel közlekednek.

Közép-Európa ársapkával védekezik

Több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. Magyarország mellett Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be, így ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.