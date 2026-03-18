Átlépett egy lélektani határt szerdán az üzemanyag ára: kegyetlen, mennyit kellene fizetni a védett árak nélkül

Szerdától bruttó öt forinttal drágul a 95-ös benzin és három forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. A piaci árak így már 48, illetve 84 forinttal haladják meg a védett árakat, miközben a közel-keleti feszültségek miatt a Brent olajfajta jegyzése 101 dollár körül mozog hordónként.
2026.03.18, 08:43
Frissítve: 2026.03.18, 09:19

Szerdától ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon. A Holtankoljak információi szerint a 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emelés lép életbe.

Shell Service Station In London Újabb üzemanyagár-emelkedés Magyarországon: tovább nyílik az olló a védett és a piaci árak között
A portál adatai szerint 2026. március 17-én a piaci átlagárak még a következőképpen alakultak:

95-ös benzin: 643 Ft/liter  
Gázolaj: 699 Ft/liter

A 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emeléssel azonban szerdától a benzin 648, a gázolaj pedig átlépve a 700 forintos lélektani határt, már 702 forintba kerül litereként. 

A kormány által bevezetett védett árak változatlanul érvényesek a magyar rendszámú járművek esetében: a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet literenként. Ez azt jelenti, hogy a piaci ár és a védett ár közötti szakadék tovább nőtt.

Jelenleg a 95-ös benzin piaci ára 48 forinttal haladja meg a védett árat, míg a gázolaj esetében ez a különbség már 84 forintra rúg. A töltőállomásokon, a kútoszlopokon a piaci árak jelennek meg, míg a totemoszlopokon a védett árakat tüntetik fel a jogosult autósoknak. 

Az áremelkedés a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a nagykereskedelmi beszerzési költségek változásának következménye. A védett árak bevezetése óta ez már nem az első korrekció a nagykerárakban, ami elsősorban azokat az autósokat érinti, akik nem jogosultak a kedvezményes áron tankolni, vagy külföldi rendszámú járművel közlekednek.

Közép-Európa ársapkával védekezik

Több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. Magyarország mellett Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be, így ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.

Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.

A piac idegesen figyel

A Brent ára hétfőn enyhén csökkent, miután hírek érkeztek arról, hogy az Indiába, Kínába és Pakisztánba tartó több olaj- és olajtermék-szállító tanker az elmúlt napokban áthaladt a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson Ez arra utal, hogy egyes országok képesek lehetnek biztonságos áthaladást kialkudni hajóiknak.

A szállított mennyiségek azonban rendkívül szerények, és a piac roppant idegesen reagál a hírekre, amit a keddi emelkedés is tükröz. Ugyan az olajárak emelkedése szerdán megtorpant, de a Brent jegyzése 101,6 dollár körül mozog hordónként, ami jóval meghaladja a februári szintet. Az elemzők egyelőre arra számítanak, hogy elhúzódik az amerikai-izraeli–iráni háború.

Irán olaj- és gázkészletei a háború árnyékában – rekordexport, árnyékflotta és gázparadoxon

Hiába rendelkezik Irán a világ egyik legnagyobb olaj- és gáztartalékával, a szankciók és a belső igények miatt exportja korlátozott maradt. Az árnyékflotta segítségével Irán főleg Kínába szállított olajat, míg a földgáz szinte kizárólag a belföldi fogyasztást szolgálja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
