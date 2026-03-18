Megtorpant az olajár növekedése, de senki ne dőljön hátra, elhúzódó háborúra lehet számítani, ideges a részvénypiac is

Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miközben az olajárak növekedése megtorpant kissé. A piacok figyelme az amerikai jegybank (Federal Reserve) ülésére irányul; nagy kérdés, hogy a döntéshozók miként egyensúlyoznak a növekedési és inflációs kockázatok között a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültségek közepette.

Dubajban landol az Emirates légitársaság repülőgépe – az olajárak növekedése ugyan megtorpant, a részvénypiac viszont nagyon ideges / Fotó: AFP

Megtorpant az olajárak emelkedése, de senki ne nyugodjon meg

Izrael fokozta offenzíváját, és megölte Irán biztonsági főnökét,

Irán viszont újabb támadásokat indított az Egyesült Arab Emírségek olajlétesítményei ellen.

Egy magas rangú iráni tisztviselő szerint az új legfelsőbb vezető elutasította a közvetítők által közvetített enyhítési javaslatokat, ami arra utal, hogy nem várható a globális olajsokkot kiváltó háború gyors lezárása.

Ennek ellenére az olajárak emelkedése szerdán megtorpant, bár a Hormuzi-szoros nagyrészt továbbra is zárva maradt.

A Brent típusú kőolaj határidős ára 1 százalékkal, 102,28 dollárra csökkent hordónként,

az amerikai West Texas Intermediate (WTI) 1,6 százalékkal esett.

Erőre kapott a részvénypiac

Ez megnyugtató hatással van a részvénypiaci befektetőkre:

az MSCI ázsiai–csendes-óceáni (Japánon kívüli) indexe 1,2 százalékkal emelkedett.

A japán Nikkei index 2 százalékkal ugrott meg.

A kínai blue-chip részvényeket tömörítő CSI 300 index 0,1 százalékkal nőtt, a hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal emelkedett.

Natasha Kaneva, a JPMorgan globális nyersanyagelemzési vezetője szerint a Brent és a WTI látszólagos stabilitása átmeneti pufferhatást tükröz, amelyet a regionális készlettöbblet, az indexösszetétel és a szakpolitikai beavatkozások hoztak létre.

Ha a szoros nem nyílik meg újra, a Brent és a WTI végül magasabb szintekre árazódik át, ahogy az atlanti medence készletei csökkennek, és a globális piac lényegesen szűkösebb kínálati szinten egyensúlyoz

– fejtette ki a Reutersnek.

Az Egyesült Arab Emírségek csatlakozhat egy amerikai vezetésű kezdeményezéshez a Hormuzi-szoros hajóforgalmának védelmére, ugyanakkor több nyugati ország már elutasította Donald Trump amerikai elnök felhívását, hogy hadihajókat küldjenek az olajszállítók kísérésére a térségbe.

Az S&P 500 határidős jegyzései és

a Nasdaq határidős kontraktusai egyaránt 0,2 százalékkal emelkedtek, miután a Wall Street előző este erősödött, amit a Micron Technology várhatóan kedvező eredményei támogattak.

A befektetők különösen a csiphiányra és az árképzésre vonatkozó kommentárokat figyelik majd a vállalat később publikálandó jelentésében.

Minden szem a Feden

Miután az ausztrál jegybank kamatemeléssel indította a globális jegybanki szempontból mozgalmas hetet, most minden szem a Fed kamatdöntő ülésére szegeződik. Kiemelt figyelmet kapnak a frissített gazdasági előrejelzések, különösen az úgynevezett „dot plot”, amely a jegybankárok előrejelzéseit mutatja.

Fennáll a kockázata annak, hogy már egyetlen idei kamatcsökkentést sem jeleznek előre.

A mostani ülésen nem várható változás a kamatokban, viszont annál lényegesebb, hogy az intézmény miként értékeli az iráni háború hatását; fékezi a gazdasági növekedést, vagy inflációt okoz, vagy a kettő kedvezőtlen kombinációját idézi elő.