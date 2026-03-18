Megtorpant az olajár növekedése, de senki ne dőljön hátra, elhúzódó háborúra lehet számítani, ideges a részvénypiac is

Megtorpant az olajárak növekedése az éjszakai kereskedelemben, de senki ne nyugodjon meg; Irán kategorikusan elutasította a béketárgyalásokat, elhúzódó háborúra lehet számítani. Az amerikai jegybank ma kamatdöntő ülést tart, változás nem várható, viszont a kommentárok irányt szabhatnak a részvénypiac számára.
D. GY.
2026.03.18, 07:06
Frissítve: 2026.03.18, 08:05

Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miközben az olajárak növekedése megtorpant kissé. A piacok figyelme az amerikai jegybank (Federal Reserve) ülésére irányul; nagy kérdés, hogy a döntéshozók miként egyensúlyoznak a növekedési és inflációs kockázatok között a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültségek közepette.

Dubajban landol az Emirates légitársaság repülőgépe – az olajárak növekedése ugyan megtorpant, a részvénypiac viszont nagyon ideges / Fotó: AFP

Megtorpant az olajárak emelkedése, de senki ne nyugodjon meg

  • Izrael fokozta offenzíváját, és megölte Irán biztonsági főnökét, 
  • Irán viszont újabb támadásokat indított az Egyesült Arab Emírségek olajlétesítményei ellen. 
  • Egy magas rangú iráni tisztviselő szerint az új legfelsőbb vezető elutasította a közvetítők által közvetített enyhítési javaslatokat, ami arra utal, hogy nem várható a globális olajsokkot kiváltó háború gyors lezárása.

Ennek ellenére az olajárak emelkedése szerdán megtorpant, bár a Hormuzi-szoros nagyrészt továbbra is zárva maradt. 

  • A Brent típusú kőolaj határidős ára 1 százalékkal, 102,28 dollárra csökkent hordónként, 
  • az amerikai West Texas Intermediate (WTI) 1,6 százalékkal esett.

Erőre kapott a részvénypiac

Ez megnyugtató hatással van a részvénypiaci befektetőkre: 

  • az MSCI ázsiai–csendes-óceáni (Japánon kívüli) indexe 1,2 százalékkal emelkedett. 
  • A japán Nikkei index 2 százalékkal ugrott meg. 
  • A kínai blue-chip részvényeket tömörítő CSI 300 index 0,1 százalékkal nőtt, a hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal emelkedett.

Natasha Kaneva, a JPMorgan globális nyersanyagelemzési vezetője szerint a Brent és a WTI látszólagos stabilitása átmeneti pufferhatást tükröz, amelyet a regionális készlettöbblet, az indexösszetétel és a szakpolitikai beavatkozások hoztak létre. 

Ha a szoros nem nyílik meg újra, a Brent és a WTI végül magasabb szintekre árazódik át, ahogy az atlanti medence készletei csökkennek, és a globális piac lényegesen szűkösebb kínálati szinten egyensúlyoz

fejtette ki a Reutersnek.

Az Egyesült Arab Emírségek csatlakozhat egy amerikai vezetésű kezdeményezéshez a Hormuzi-szoros hajóforgalmának védelmére, ugyanakkor több nyugati ország már elutasította Donald Trump amerikai elnök felhívását, hogy hadihajókat küldjenek az olajszállítók kísérésére a térségbe.

  • Az S&P 500 határidős jegyzései és 
  • a Nasdaq határidős kontraktusai egyaránt 0,2 százalékkal emelkedtek, miután a Wall Street előző este erősödött, amit a Micron Technology várhatóan kedvező eredményei támogattak. 
  • A befektetők különösen a csiphiányra és az árképzésre vonatkozó kommentárokat figyelik majd a vállalat később publikálandó jelentésében.

Minden szem a Feden

Miután az ausztrál jegybank kamatemeléssel indította a globális jegybanki szempontból mozgalmas hetet, most minden szem a Fed kamatdöntő ülésére szegeződik. Kiemelt figyelmet kapnak a frissített gazdasági előrejelzések, különösen az úgynevezett „dot plot”, amely a jegybankárok előrejelzéseit mutatja. 

Fennáll a kockázata annak, hogy már egyetlen idei kamatcsökkentést sem jeleznek előre.

A mostani ülésen nem várható változás a kamatokban, viszont annál lényegesebb, hogy az intézmény miként értékeli az iráni háború hatását; fékezi a gazdasági növekedést, vagy inflációt okoz, vagy a kettő kedvezőtlen kombinációját idézi elő.

A Fed elnöke, Jerome Powell – aki májusban távozik posztjáról – kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján napirenden lesz az is, hogy utal-e arra, hogy mandátuma lejárta után kormányzóként a testületben marad-e, vagy távozik a Fedtől. 

A konszenzus továbbra is arra utal, hogy a medián dot plot egy 25 bázispontos kamatcsökkentést jelez 2026-ra, összhangban a jelenlegi piaci árazással 

– mondta Tony Sycamore, az IG elemzője.

A kanadai jegybank is ülést tart szerdán, nem várható kamatváltozás. A piacok arra számítanak, hogy a következő lépés inkább kamatemelés lesz, és az év végéig egy teljes emelést már be is áraztak.

  • A devizapiacon az amerikai dollár gyengélkedett: az euró 1,1539 dolláron állt, miután előző este 0,3 százalékkal erősödött. 
  • A japán jen 159 körül stabilizálódott dolláronként, két egymást követő erősödő nap után eltávolodva a 160-as szinttől, amely korábban hatósági beavatkozást váltott ki. 
  • Az amerikai államkötvények árfolyama enyhén emelkedett az éjszaka folyamán, amit egy sikeres 20 éves kötvényaukció támogatott. 
  • A 10 éves államkötvények hozama 4,2024 százalékon maradt, miután előzőleg 2 bázisponttal csökkent.
     
