Megtorpant az olajár növekedése, de senki ne dőljön hátra, elhúzódó háborúra lehet számítani, ideges a részvénypiac is
Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miközben az olajárak növekedése megtorpant kissé. A piacok figyelme az amerikai jegybank (Federal Reserve) ülésére irányul; nagy kérdés, hogy a döntéshozók miként egyensúlyoznak a növekedési és inflációs kockázatok között a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültségek közepette.
Megtorpant az olajárak emelkedése, de senki ne nyugodjon meg
- Izrael fokozta offenzíváját, és megölte Irán biztonsági főnökét,
- Irán viszont újabb támadásokat indított az Egyesült Arab Emírségek olajlétesítményei ellen.
- Egy magas rangú iráni tisztviselő szerint az új legfelsőbb vezető elutasította a közvetítők által közvetített enyhítési javaslatokat, ami arra utal, hogy nem várható a globális olajsokkot kiváltó háború gyors lezárása.
Ennek ellenére az olajárak emelkedése szerdán megtorpant, bár a Hormuzi-szoros nagyrészt továbbra is zárva maradt.
- A Brent típusú kőolaj határidős ára 1 százalékkal, 102,28 dollárra csökkent hordónként,
- az amerikai West Texas Intermediate (WTI) 1,6 százalékkal esett.
Erőre kapott a részvénypiac
Ez megnyugtató hatással van a részvénypiaci befektetőkre:
- az MSCI ázsiai–csendes-óceáni (Japánon kívüli) indexe 1,2 százalékkal emelkedett.
- A japán Nikkei index 2 százalékkal ugrott meg.
- A kínai blue-chip részvényeket tömörítő CSI 300 index 0,1 százalékkal nőtt, a hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal emelkedett.
Natasha Kaneva, a JPMorgan globális nyersanyagelemzési vezetője szerint a Brent és a WTI látszólagos stabilitása átmeneti pufferhatást tükröz, amelyet a regionális készlettöbblet, az indexösszetétel és a szakpolitikai beavatkozások hoztak létre.
Ha a szoros nem nyílik meg újra, a Brent és a WTI végül magasabb szintekre árazódik át, ahogy az atlanti medence készletei csökkennek, és a globális piac lényegesen szűkösebb kínálati szinten egyensúlyoz
Az Egyesült Arab Emírségek csatlakozhat egy amerikai vezetésű kezdeményezéshez a Hormuzi-szoros hajóforgalmának védelmére, ugyanakkor több nyugati ország már elutasította Donald Trump amerikai elnök felhívását, hogy hadihajókat küldjenek az olajszállítók kísérésére a térségbe.
- Az S&P 500 határidős jegyzései és
- a Nasdaq határidős kontraktusai egyaránt 0,2 százalékkal emelkedtek, miután a Wall Street előző este erősödött, amit a Micron Technology várhatóan kedvező eredményei támogattak.
- A befektetők különösen a csiphiányra és az árképzésre vonatkozó kommentárokat figyelik majd a vállalat később publikálandó jelentésében.
Minden szem a Feden
Miután az ausztrál jegybank kamatemeléssel indította a globális jegybanki szempontból mozgalmas hetet, most minden szem a Fed kamatdöntő ülésére szegeződik. Kiemelt figyelmet kapnak a frissített gazdasági előrejelzések, különösen az úgynevezett „dot plot”, amely a jegybankárok előrejelzéseit mutatja.
Fennáll a kockázata annak, hogy már egyetlen idei kamatcsökkentést sem jeleznek előre.
A mostani ülésen nem várható változás a kamatokban, viszont annál lényegesebb, hogy az intézmény miként értékeli az iráni háború hatását; fékezi a gazdasági növekedést, vagy inflációt okoz, vagy a kettő kedvezőtlen kombinációját idézi elő.
A Fed elnöke, Jerome Powell – aki májusban távozik posztjáról – kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján napirenden lesz az is, hogy utal-e arra, hogy mandátuma lejárta után kormányzóként a testületben marad-e, vagy távozik a Fedtől.
A konszenzus továbbra is arra utal, hogy a medián dot plot egy 25 bázispontos kamatcsökkentést jelez 2026-ra, összhangban a jelenlegi piaci árazással
– mondta Tony Sycamore, az IG elemzője.
A kanadai jegybank is ülést tart szerdán, nem várható kamatváltozás. A piacok arra számítanak, hogy a következő lépés inkább kamatemelés lesz, és az év végéig egy teljes emelést már be is áraztak.
- A devizapiacon az amerikai dollár gyengélkedett: az euró 1,1539 dolláron állt, miután előző este 0,3 százalékkal erősödött.
- A japán jen 159 körül stabilizálódott dolláronként, két egymást követő erősödő nap után eltávolodva a 160-as szinttől, amely korábban hatósági beavatkozást váltott ki.
- Az amerikai államkötvények árfolyama enyhén emelkedett az éjszaka folyamán, amit egy sikeres 20 éves kötvényaukció támogatott.
- A 10 éves államkötvények hozama 4,2024 százalékon maradt, miután előzőleg 2 bázisponttal csökkent.