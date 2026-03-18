Alig pár órányi nyugalmat hozott a piacokon, hogy megkerülik a Hormuzi-szorost és jönni fog az olaj – már mennek felfelé az árak

Nem tartott sokáig az olajárak enyhülése, miután Irak bejelentette, hogy újraindul a törökországi Cejhan kikötőjébe tartó vezeték , szerda délelőtt 11 körül már a keddi záróár közelében, hordónként 103 dollár körül mozgott a Brent olajfajta hordónkénti ára.

Az olajárak emelkedését csak a Hormuzi-szoros megnyitása állíthatja meg / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros blokádja miatt annyi olaj esik ki a világpiacról, amennyit szinte lehetetlen pótolni

A piacokat az sem nyugtatta meg, hogy egyes jelentések szerint Kína is felszabadít korábban felhalmozott olajkészleteiből, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső olajmennyiség annyira nagy, hogy pótlása szinte lehetetlen.

A Donald Trump amerikai elnök tavaly októberi szankciói után tankereken rekedt orosz olaj időközben mentességet kapott a büntetőintézkedések alól, ami szintén enyhített az olajpiac szűkösségén,

valamint Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is keresi az átjárót elkerülő útvonalakat, miközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetésével a világ nagyhatalmai is sosem látott készleteket szabadítanak fel a stratégiai olajtartalékokból. Ezek a lépések azonban csak ideiglenes megoldást jelenthetnek.

Napi több millió hordó termelése állt már le a Közel-Keleten

Azonban ezzel szemben áll, hogy a Perzsa-öböl térségének termelői már nemcsak a kivitelt, de a termelésüket is kénytelenek voltak napi több millió hordó mértékben csökkenteni, aminek helyreállítása heteket vehet igénybe még a Hormuzi-szoros megnyitása után is.

Az amerikai és izraeli támadások és a rezsim vezetőinek megölése után pedig úgy tűnik, hogy Teherán sem siet az útvonal megnyitásával.

A globális energiapiac ütőerének tartós lezárása energiaválság kibontakozásával fenyeget, világszerte nemcsak magas árak, de kifejezett hiányok is következhetnek a következő hetekben. Számos olajszegény fejlődő ország a kereslet drasztikus korlátozásával is igyekszik elejét venni a hiánynak, így az olajár egyelőre alacsonyabban mozog, mint múlt hétfő hajnalban, amikor a 120 dolláros szinthez is közel került.