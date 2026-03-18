Deviza
EUR/HUF391,85 +0,78% USD/HUF340,48 +1,06% GBP/HUF453,51 +0,77% CHF/HUF432,15 +0,69% PLN/HUF91,78 +0,61% RON/HUF76,92 +0,78% CZK/HUF16,02 +0,72% EUR/HUF391,85 +0,78% USD/HUF340,48 +1,06% GBP/HUF453,51 +0,77% CHF/HUF432,15 +0,69% PLN/HUF91,78 +0,61% RON/HUF76,92 +0,78% CZK/HUF16,02 +0,72%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 070,85 +0,44% MTELEKOM2 030 -0,99% MOL3 784 -0,69% OTP36 780 +1,11% RICHTER11 900 +0,5% OPUS504 +0,99% ANY7 280 0% AUTOWALLIS156,5 +2,24% WABERERS4 900 +1,22% BUMIX9 410,49 +0,47% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 597,63 -0,15% BUX123 070,85 +0,44% MTELEKOM2 030 -0,99% MOL3 784 -0,69% OTP36 780 +1,11% RICHTER11 900 +0,5% OPUS504 +0,99% ANY7 280 0% AUTOWALLIS156,5 +2,24% WABERERS4 900 +1,22% BUMIX9 410,49 +0,47% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 597,63 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: eddig példátlan dolog történt az iráni háborúban, már célzottan támadják az olajlétesítményeket – kilőttek az árak

Alig pár órányi nyugalmat hozott a piacokon, hogy megkerülik a Hormuzi-szorost és jönni fog az olaj – már mennek felfelé az árak

Eséssel nyitotta a szerdai napot az olaj, de ez nem tartott sokáig. Délelőtt 11-re már a keddi záróár felett mozgott az olajár.
K. B. G.
2026.03.18, 11:54
Frissítve: 2026.03.18, 12:34

Nem tartott sokáig az olajárak enyhülése, miután Irak bejelentette, hogy újraindul a törökországi Cejhan kikötőjébe tartó vezeték , szerda délelőtt 11 körül már a keddi záróár közelében, hordónként 103 dollár körül mozgott a Brent olajfajta hordónkénti ára.

Az olajárak emelkedését csak a Hormuzi-szoros megnyitása állíthatja meg / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros blokádja miatt annyi olaj esik ki a világpiacról, amennyit szinte lehetetlen pótolni

A piacokat az sem nyugtatta meg, hogy egyes jelentések szerint Kína is felszabadít korábban felhalmozott olajkészleteiből, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső olajmennyiség annyira nagy, hogy pótlása szinte lehetetlen. 

A Donald Trump amerikai elnök tavaly októberi szankciói után tankereken rekedt orosz olaj időközben mentességet kapott a büntetőintézkedések alól, ami szintén enyhített az olajpiac szűkösségén, 

valamint Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is keresi az átjárót elkerülő útvonalakat, miközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetésével a világ nagyhatalmai is sosem látott készleteket szabadítanak fel a stratégiai olajtartalékokból. Ezek a lépések azonban csak ideiglenes megoldást jelenthetnek.

 

Napi több millió hordó termelése állt már le a Közel-Keleten

Azonban ezzel szemben áll, hogy a Perzsa-öböl térségének termelői már nemcsak a kivitelt, de a termelésüket is kénytelenek voltak napi több millió hordó mértékben csökkenteni, aminek helyreállítása heteket vehet igénybe még a Hormuzi-szoros megnyitása után is. 

Az amerikai és izraeli támadások és a rezsim vezetőinek megölése után pedig úgy tűnik, hogy Teherán sem siet az útvonal megnyitásával.

A globális energiapiac ütőerének tartós lezárása energiaválság kibontakozásával fenyeget, világszerte nemcsak magas árak, de kifejezett hiányok is következhetnek a következő hetekben. Számos olajszegény fejlődő ország a kereslet drasztikus korlátozásával is igyekszik elejét venni a hiánynak, így az olajár egyelőre alacsonyabban mozog, mint múlt hétfő hajnalban, amikor a 120 dolláros szinthez is közel került.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
