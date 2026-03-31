Nem chatbotot, hanem kevesebb papírmunkát várnak a vállalkozások a mesterséges intelligenciától – Budapest helyett a vidék hajtja a technológiai forradalmat

A várakozásokkal szemben nem a főváros, hanem a vidéki vállalkozások mutatnak nagyobb érdeklődést a mesterséges intelligencia iránt. Egy friss felmérés szerint a vállalkozók többsége nem chatbotot, hanem adminisztrációcsökkentést és hatékonyabb működést vár az MI-től.
Zováthi Domokos
2026.03.31, 20:27

Több száz magyar vállalkozás válaszai alapján egyértelműen kirajzolódik: a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság nem Budapest-központú jelenség. A jelentkezők 77 százaléka vidéki székhelyű, az Alföld régió pedig különösen aktív, a teljes minta több mint harmadát adja.

FRANCE - TELECOMMUTING AT HOME
A magyar vállalkozások jelentős része már találkozott a mesterséges intelligenciával / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez arra utal, hogy az MI iránti igény széles körben jelen van, és nem korlátozódik a technológiailag fejlettebb nagyvárosi környezetre. A vidéki vállalkozások ráadásul iparágak szélesebb körét fedik le, így jobban tükrözik a magyar gazdaság valós szerkezetét.

Nem chatbot kell, hanem kevesebb papírmunka

A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vállalkozások számára nem az ügyfél-kommunikáció automatizálása a legnagyobb kérdés.

A cégek 63 százaléka az adminisztrációt és dokumentumkezelést jelölte meg fő problémaként, megelőzve az értékesítést (48 százalék) és az ügyféladat-kezelést (40 százalék).

A válaszokból egyértelműen látszik: a vállalkozások elsősorban időt szeretnének nyerni, nem új marketingeszközöket keresnek.

Már használják, de nem rendszerben

A magyar kkv-k jelentős része már találkozott a mesterséges intelligenciával: a válaszadók 69 százaléka használ ChatGPT-t vagy más MI-eszközt. Ez azonban jellemzően egyéni szinten történik. A felmérés szerint nagy szakadék van az egyéni kísérletezés és a vállalati szintű bevezetés között, vagyis az AI még nem épült be rendszerszinten a cégek működésébe. A szoftverhasználati adatok különösen beszédesek:

  • e-mail: 95 százalék
  • irodai szoftverek: 89 százalék
  • könyvelés: 69 százalék
  • ChatGPT: 69 százalék
  • CRM: mindössze 23 százalék
  • ERP: 12 százalék 

Vagyis az MI gyorsabban terjedt el, mint a strukturált ügyfélkezelési rendszerek, ami jól mutatja, hogy a vállalkozások azonnali, kézzelfogható megoldásokat keresnek.

Szinte teljes a nyitottság a vállalkozók részéről

A felmérés egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar vállalkozások döntő többsége nem elutasító.

A válaszadók 97 százaléka nyitott vagy bevezetésre kész, miközben az ellenállás gyakorlatilag elhanyagolható.

Ez azt jelenti, hogy a technológiai áttörés előtt nem szemléletbeli, hanem inkább gyakorlati akadályok állnak.

Új szerep: virtuális csapattárs

Külön figyelemre méltó az egyéni vállalkozók hozzáállása, akik a jelentkezők közel negyedét adják. Számukra az MI nem egyszerű eszköz, hanem virtuális munkatárs, amely képes helyettesíteni a hiányzó erőforrásokat.

A válaszokból az is kiderül, hogy sok vállalkozás már konkrét, napi problémákra keres megoldást: árajánlat-készítésre, dokumentáció kezelésére, beosztástervezésre vagy éppen a belső tudás rendszerezésére.

Valós igény, induló program

A felmérés a Peak kezdeményezésére az AI Start 500 program keretében készült, amely 500 hazai kkv-t készít fel a mesterséges intelligencia használatára. A program célja, hogy az MI ne csak a nagyvállalatok kiváltsága legyen, hanem széles körben elérhetővé váljon a magyar gazdaságban.

A jelentkezések alapján ez az igény már most egyértelműen látszik: a vállalkozások nemcsak érdeklődnek, hanem konkrét problémákra keresnek MI-alapú megoldásokat. A program indulásakor a szervezők abból indultak ki, hogy a mesterséges intelligencia nem lehet nagyvállalati kiváltság: a hazai kkv-knak is egyenlő eséllyel kell hozzáférniük ehhez a technológiához. A félidős adatok azt mutatják, hogy az igény valós: 16 iparágból, az ország minden régiójából érkeztek jelentkezések. Ez a legőszintébb, legfrissebb pillanatkép a magyar kisvállalkozások MI-érettségéről.

Palkovics László: a mesterséges intelligencia a magyar gazdaság motorja lehet

Elkészült Magyarország új Mesterséges Intelligencia Stratégiája – jelentette be a Világgazdaságnak adott interjúban Palkovics László kormánybiztos. A cél: a versenyelőny megszerzése a mesterséges intelligencia révén, a GDP 15-20 százalékos növelése 2030-ig, valamint a technológia felelős és széles körű integrálása az állami, ipari és oktatási szektorokba. Szóba került az is, hogy a kormány már új szuperszámítógép fejlesztésén dolgozik, miközben az MI az egészségügytől kezdve az autógyártáson át az oktatásig mindenütt megjelent.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
