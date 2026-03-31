Nem chatbotot, hanem kevesebb papírmunkát várnak a vállalkozások a mesterséges intelligenciától – Budapest helyett a vidék hajtja a technológiai forradalmat

Több száz magyar vállalkozás válaszai alapján egyértelműen kirajzolódik: a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság nem Budapest-központú jelenség. A jelentkezők 77 százaléka vidéki székhelyű, az Alföld régió pedig különösen aktív, a teljes minta több mint harmadát adja.

A magyar vállalkozások jelentős része már találkozott a mesterséges intelligenciával / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez arra utal, hogy az MI iránti igény széles körben jelen van, és nem korlátozódik a technológiailag fejlettebb nagyvárosi környezetre. A vidéki vállalkozások ráadásul iparágak szélesebb körét fedik le, így jobban tükrözik a magyar gazdaság valós szerkezetét.

Nem chatbot kell, hanem kevesebb papírmunka

A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vállalkozások számára nem az ügyfél-kommunikáció automatizálása a legnagyobb kérdés.

A cégek 63 százaléka az adminisztrációt és dokumentumkezelést jelölte meg fő problémaként, megelőzve az értékesítést (48 százalék) és az ügyféladat-kezelést (40 százalék).

A válaszokból egyértelműen látszik: a vállalkozások elsősorban időt szeretnének nyerni, nem új marketingeszközöket keresnek.

Már használják, de nem rendszerben

A magyar kkv-k jelentős része már találkozott a mesterséges intelligenciával: a válaszadók 69 százaléka használ ChatGPT-t vagy más MI-eszközt. Ez azonban jellemzően egyéni szinten történik. A felmérés szerint nagy szakadék van az egyéni kísérletezés és a vállalati szintű bevezetés között, vagyis az AI még nem épült be rendszerszinten a cégek működésébe. A szoftverhasználati adatok különösen beszédesek:

e-mail: 95 százalék

irodai szoftverek: 89 százalék

könyvelés: 69 százalék

ChatGPT: 69 százalék

CRM: mindössze 23 százalék

ERP: 12 százalék

Vagyis az MI gyorsabban terjedt el, mint a strukturált ügyfélkezelési rendszerek, ami jól mutatja, hogy a vállalkozások azonnali, kézzelfogható megoldásokat keresnek.

Szinte teljes a nyitottság a vállalkozók részéről

A felmérés egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar vállalkozások döntő többsége nem elutasító.

A válaszadók 97 százaléka nyitott vagy bevezetésre kész, miközben az ellenállás gyakorlatilag elhanyagolható.

Ez azt jelenti, hogy a technológiai áttörés előtt nem szemléletbeli, hanem inkább gyakorlati akadályok állnak.