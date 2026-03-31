Nem chatbotot, hanem kevesebb papírmunkát várnak a vállalkozások a mesterséges intelligenciától – Budapest helyett a vidék hajtja a technológiai forradalmat
Több száz magyar vállalkozás válaszai alapján egyértelműen kirajzolódik: a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság nem Budapest-központú jelenség. A jelentkezők 77 százaléka vidéki székhelyű, az Alföld régió pedig különösen aktív, a teljes minta több mint harmadát adja.
Ez arra utal, hogy az MI iránti igény széles körben jelen van, és nem korlátozódik a technológiailag fejlettebb nagyvárosi környezetre. A vidéki vállalkozások ráadásul iparágak szélesebb körét fedik le, így jobban tükrözik a magyar gazdaság valós szerkezetét.
Nem chatbot kell, hanem kevesebb papírmunka
A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vállalkozások számára nem az ügyfél-kommunikáció automatizálása a legnagyobb kérdés.
A cégek 63 százaléka az adminisztrációt és dokumentumkezelést jelölte meg fő problémaként, megelőzve az értékesítést (48 százalék) és az ügyféladat-kezelést (40 százalék).
A válaszokból egyértelműen látszik: a vállalkozások elsősorban időt szeretnének nyerni, nem új marketingeszközöket keresnek.
Már használják, de nem rendszerben
A magyar kkv-k jelentős része már találkozott a mesterséges intelligenciával: a válaszadók 69 százaléka használ ChatGPT-t vagy más MI-eszközt. Ez azonban jellemzően egyéni szinten történik. A felmérés szerint nagy szakadék van az egyéni kísérletezés és a vállalati szintű bevezetés között, vagyis az AI még nem épült be rendszerszinten a cégek működésébe. A szoftverhasználati adatok különösen beszédesek:
- e-mail: 95 százalék
- irodai szoftverek: 89 százalék
- könyvelés: 69 százalék
- ChatGPT: 69 százalék
- CRM: mindössze 23 százalék
- ERP: 12 százalék
Vagyis az MI gyorsabban terjedt el, mint a strukturált ügyfélkezelési rendszerek, ami jól mutatja, hogy a vállalkozások azonnali, kézzelfogható megoldásokat keresnek.
Szinte teljes a nyitottság a vállalkozók részéről
A felmérés egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar vállalkozások döntő többsége nem elutasító.
A válaszadók 97 százaléka nyitott vagy bevezetésre kész, miközben az ellenállás gyakorlatilag elhanyagolható.
Ez azt jelenti, hogy a technológiai áttörés előtt nem szemléletbeli, hanem inkább gyakorlati akadályok állnak.
Új szerep: virtuális csapattárs
Külön figyelemre méltó az egyéni vállalkozók hozzáállása, akik a jelentkezők közel negyedét adják. Számukra az MI nem egyszerű eszköz, hanem virtuális munkatárs, amely képes helyettesíteni a hiányzó erőforrásokat.
A válaszokból az is kiderül, hogy sok vállalkozás már konkrét, napi problémákra keres megoldást: árajánlat-készítésre, dokumentáció kezelésére, beosztástervezésre vagy éppen a belső tudás rendszerezésére.
Valós igény, induló program
A felmérés a Peak kezdeményezésére az AI Start 500 program keretében készült, amely 500 hazai kkv-t készít fel a mesterséges intelligencia használatára. A program célja, hogy az MI ne csak a nagyvállalatok kiváltsága legyen, hanem széles körben elérhetővé váljon a magyar gazdaságban.
A jelentkezések alapján ez az igény már most egyértelműen látszik: a vállalkozások nemcsak érdeklődnek, hanem konkrét problémákra keresnek MI-alapú megoldásokat. A program indulásakor a szervezők abból indultak ki, hogy a mesterséges intelligencia nem lehet nagyvállalati kiváltság: a hazai kkv-knak is egyenlő eséllyel kell hozzáférniük ehhez a technológiához. A félidős adatok azt mutatják, hogy az igény valós: 16 iparágból, az ország minden régiójából érkeztek jelentkezések. Ez a legőszintébb, legfrissebb pillanatkép a magyar kisvállalkozások MI-érettségéről.
