Figyel a MÁV: elkészült az új magyar vonat, már be is mutatták az első kocsit – itt az első fotó, így néz ki a NEO

Az IC+NEO néven új generációs intercity személykocsit mutatott be a Magyar Vagon, amely a korábbi IC+ platform továbbfejlesztéseként nagyobb kényelmet és hatékonyabb üzemeltetést ígér a hazai és nemzetközi vasúti közlekedésben. A vonatkocsi egy korszerű, sorozatgyártásra optimalizált intercity személykocsi.
2026.03.31, 18:34
Frissítve: 2026.03.31, 18:41

Az IC+NEO intercity személykocsi a Magyar Vagon Vasúti Kft. legújabb fejlesztése, egy korszerű, sorozatgyártásra optimalizált intercity vonatkocsi, amely a hazai és nemzetközi utazási igényekhez igazodva született meg. Az IC+NEO a már ismert IC+ platform továbbfejlesztett változata, amelyben a komfort, a megbízhatóság és az üzemeltetési hatékonyság egyaránt új szintre lépett – közölte Facebook-oldalán a Magyar Vagon.

vonat, NEO, kocsi
 A vonatkocsi egy korszerű, sorozatgyártásra optimalizált intercity személykocsi / Fotó: Magyar Vagon / Facebook

Az új járművekben megújult belső tér, ergonomikusabb ülések, fejlettebb klímarendszer és korszerű műszaki megoldások gondoskodnak arról, hogy az utazás minden szempontból magasabb minőséget képviseljen. 

A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a karbantarthatóság és az élettartam-költségek optimalizálása is – írták.

A vállalat szerint az IC+NEO válasz a növekvő utasigényekre, a klímaváltozás kihívásaira és a modern vasúti közlekedés elvárásaira.

Soha nem látott üzletet kötött Magyarország nagy bajba került vonatgyára – európai vasúttársaság vesz tőle szerelvényeket

A Magyar Vagon a szlovén vasúttársaságnak gyárthat vasúti szerelvényeket, miután hétfőn aláírták az erről szóló szerződést a szomszédos ország fővárosában, Ljubljanában – közölte a társaság decemberben.

A kiírás értelmében öt intercity-szerelvényt szállíthatnak a szomszédos országba, ezek mindegyike négy kocsiból áll. A szerződéskötést követően két év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást vállaltak a közlemény szerint. A szerelvények 2028 második felében állhatnak forgalomba – írták.

Az uniós közbeszerzési tendert a szlovén vasút személyszállítási üzletága jelentette meg. 

A Magyar Vagonnak a versenyben előnyt jelentett, hogy alkalmazkodott a speciális műszaki elvárásokhoz és a kiíró igényeihez. 

Ludvig László vezérigazgató a megbízás elnyerését azért tartja különösen fontosnak, mert ezzel a magyar fejlesztésű IC+ kocsik először jutnak el külföldi piacra. A MÁV részére korábban már gyártottak 92 hasonlót, de a Szlovéniába kerülő szerelvényeket eltérő berendezéssel és belső kialakításokkal készítik.

Honlapja szerint a vasúti járműgyártó, -javító és -karbantartó vállalatcsoport a személyszállító kocsik mellett alkatrészgyártással és alkatrészjavítással, karbantartással és műszaki fejlesztésekkel is foglalkozik. Korábban Görögországgal 79, Egyiptommal 1350 vasúti kocsi elkészítéséről állapodtak meg.

Beszámolója szerint a társaság 2023-ban 44 milliárd forintot, 2024-ben 46 milliárd forintot meghaladó bevétellel zárt. Az exportértékesítés közben 503 millió forintról 674 millió forintra nőtt, a 2023-as 50 milliós nyereség után viszont tavaly 8,3 milliárd forint veszteségük volt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
