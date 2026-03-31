Figyel a MÁV: elkészült az új magyar vonat, már be is mutatták az első kocsit – itt az első fotó, így néz ki a NEO

Az IC+NEO intercity személykocsi a Magyar Vagon Vasúti Kft. legújabb fejlesztése, egy korszerű, sorozatgyártásra optimalizált intercity vonatkocsi, amely a hazai és nemzetközi utazási igényekhez igazodva született meg. Az IC+NEO a már ismert IC+ platform továbbfejlesztett változata, amelyben a komfort, a megbízhatóság és az üzemeltetési hatékonyság egyaránt új szintre lépett – közölte Facebook-oldalán a Magyar Vagon.

A vonatkocsi egy korszerű, sorozatgyártásra optimalizált intercity személykocsi / Fotó: Magyar Vagon / Facebook

Az új járművekben megújult belső tér, ergonomikusabb ülések, fejlettebb klímarendszer és korszerű műszaki megoldások gondoskodnak arról, hogy az utazás minden szempontból magasabb minőséget képviseljen.

A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a karbantarthatóság és az élettartam-költségek optimalizálása is – írták.

A vállalat szerint az IC+NEO válasz a növekvő utasigényekre, a klímaváltozás kihívásaira és a modern vasúti közlekedés elvárásaira.

Soha nem látott üzletet kötött Magyarország nagy bajba került vonatgyára – európai vasúttársaság vesz tőle szerelvényeket

A Magyar Vagon a szlovén vasúttársaságnak gyárthat vasúti szerelvényeket, miután hétfőn aláírták az erről szóló szerződést a szomszédos ország fővárosában, Ljubljanában – közölte a társaság decemberben.

A kiírás értelmében öt intercity-szerelvényt szállíthatnak a szomszédos országba, ezek mindegyike négy kocsiból áll. A szerződéskötést követően két év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást vállaltak a közlemény szerint. A szerelvények 2028 második felében állhatnak forgalomba – írták.

Az uniós közbeszerzési tendert a szlovén vasút személyszállítási üzletága jelentette meg.

A Magyar Vagonnak a versenyben előnyt jelentett, hogy alkalmazkodott a speciális műszaki elvárásokhoz és a kiíró igényeihez.

Ludvig László vezérigazgató a megbízás elnyerését azért tartja különösen fontosnak, mert ezzel a magyar fejlesztésű IC+ kocsik először jutnak el külföldi piacra. A MÁV részére korábban már gyártottak 92 hasonlót, de a Szlovéniába kerülő szerelvényeket eltérő berendezéssel és belső kialakításokkal készítik.