Kőkeményen rászállt a GVH a Wizz Airre, ez sokak pénztárcáját érinti

A Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálatot indított a Wizz Airnél. A légitársaságot az eredeti eljárásban utasfelvételi szolgáltatásával és egyes szolgáltatási csomagjainak „többletszolgáltatásaival” kapcsolatos megtévesztő gyakorlatai miatt bírságolta meg a hivatal több mint 300 millió forintra. A szervezet Versenytanácsa emellett kötelezte a vállalkozást az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértő magatartás megszüntetésére, melynek teljesítését a hatóság nem tudta kellő bizonyossággal megállapítani a Wizz Air által benyújtott dokumentumok alapján, ezt most tüzetesen ellenőrzi az utóvizsgálat elrendelésével.
VG
2026.03.27, 10:38
Frissítve: 2026.03.27, 11:41

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. teljeskörűen felhagyott-e a korábban megállapított jogsértéseivel.

A Wizz Air a megszabott határidőknek megfelelően benyújtotta a GVH-nak igazolását / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A nemzeti versenyhatóság 2024 augusztusában szabott ki mintegy 307 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a hazai légitársaságra. Az eljárásban a GVH megállapította, hogy a cég:

  • elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta –, hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások külön-külön történő megvásárlására, ezzel a drágább csomagszolgáltatások irányába terelte az utazókat;
  • valamint a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban.

A Wizz Air védekezik

A GVH Versenytanácsa döntésében – a bírság kiszabása mellett – megtiltotta az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértés további folytatását, és kötelezte a vállalkozást, hogy ennek megvalósítását igazolja a versenyhatóságnál. Bár a Wizz Air a megszabott határidőknek megfelelően benyújtotta a GVH-nak igazolását, a megküldött dokumentumokból nem volt megállapítható a kötelezettség megfelelő teljesítése. A nemzeti versenyhatóság ezért utóvizsgálatot indított azok teljesítésének feltárására.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek kötelezettségvállalásainak, valamint az eljárások eredményeként előírt intézkedések végrehajtását. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul kell teljesíteniük, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

