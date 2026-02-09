Deviza
Végre: heteken belül befejeződik Magyarország történelmi építkezése, átadják a Citadellát, rá se lehet ismerni – fotók

Fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik kiemelkedő beruházása. A Citadella felújítása heteken belül befejeződhet, 2026 első felében megtörténhet az átadás.
VG
2026.02.09, 08:52
Frissítve: 2026.02.09, 09:22

A véghajrához érkezett a budapesti Citadella felújítása – számolt be róla a Citadella – A Szabadság Bástyája Facebook-oldal. Kiemelték, hogy a falak védelmében kiépítették a teljes erődfalat követő vízelvezető rendszert, amely elvezeti a csapadékvizet, és segít megőrizni az erőd állapotát. Közben közel 10 ezer négyzetméternyi falazatot tisztítottak meg és újítottak fel, beleértve az ágyútornyot és a lődomb rézsűit is. A süttői és tardosi mészkövek kőrestaurátori felügyelet mellett védőréteget kaptak, ennek célja az, hogy a Citadella még hosszú éveken keresztül ellenálljon az időjárás viszontagsáainak.

Citadella, Budapest
Közel 10 ezer négyzetméternyi falazatot tisztítottak és újítottak fel / Fotó: Palkó György / Citadella – A Szabadság Bástyája

A bejegyzésben kiemelték, hogy a Citadella megújításának alapgondolata szerint az épületegyüttes egyszerre idézi fel a magyar történelem tragikus korszakait, az elnyomás emlékeit, valamint az ezek meghaladását kifejező, felszabadító törekvéseket.

A koncepció középpontjában egy erőteljes történeti metafora áll, amelyben a zsarnokság „fejeként” értelmezett nyugati ágyútorony leválik a „testről”, és ezzel megnyitja, felszabadítja a környező tereket az érkező látogatók számára. E gondolat mentén az ágyútorony (rondella) melletti erődfalak részleges megnyitásával új bejáratok és átjárók jöttek létre, amelyek összeköttetést teremtenek a hegy két oldala között, miközben a korábban zárt belső területek is mindenki számára elérhetők. Új belépési pontot is kialakítottak a keleti bástyánál, a Szabadság-szobor mögött.

Hozzátették, hogy az új gyalogos kapcsolatok korszerű lépcsősorok révén valósultak meg, amelyek pengefalait letisztult megjelenésű, fehér burkolati elemek hangsúlyozzák. Mindezek eredményeként a korábban csupán egyetlen irányból megközelíthető belső tér ma már három irányból is bejárható, jelentősen hozzájárulva a Citadella nyitottabb, látogatóbarát kialakításához.

 

A végéhez közelít Magyarország egyik legfontosabb építkezése: ilyen lesz a teljesen megújult Citadella

A Magyar Építők tavaly tavasszal arról számolt te, hogy gőzerővel dolgoznak a szakemberek a Citadella megújításán, a párhuzamosan zajló munkálatok már az utolsó szakaszhoz értek az erődfal rekonstrukciójával, a szárnyépületekben tavasszal a festési, burkolási feladatokat végzik el. Megépült a különleges üveghíd, telepítik az erőd parkjának növényzetét is. A fejlesztést a Citadella Vagyonkezelő Nkft. megbízásából a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Market Építő Zrt. végzi.

A projektben a területre összesen

  • több mint 10 ezer cserjét,
  • százezer évelő és félmilliónál is több hagymás növényt ültetnek,
  • 128 nagyméretű fa mellett.

A Citadelláról nyíló budapesti panorámán kívül az óriási park és egy különleges építészeti megoldással megvalósuló kiállítótér is a város impozáns találkozóhelyévé teszi a Gellért-hegy tetejét.

