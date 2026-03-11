A szegedi BYD és a debreceni BMW miatt nem figyelt rá senki: 5000 fős kisvárosban épül Magyarország egyik legnagyobb gyára – videó

Több jelentős beruházáson, köztük a Hankook gyárbővítésén dolgozik egy dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalat. A Grabarics Építőipari Kft. nemcsak hagyományos munkákat nyert el, hanem a magyar MotoGP pályára is különleges terméket gyártott.

A Grabarics Építőipari Kft. kulcsszerepet játszik a rácalmási Hankook-gyár több mint 210 milliárd forintos bővítésében / Fotó: Grabarics Építőipari Kft. / Facebook

A Duol cikke szerint február végén rövid helyzetjelentést adtak a Hankook-projektről, az ország jelenleg egyik legnagyobb kivitelezéséről, amiben nemcsak generálkivitelezőként, hanem fővállalkozói minőségben vesznek részt.

A rácalmási gyár bővítésén napi több mint 900 munkavállaló dolgozik feszes tempó mellett. A hatalmas volumenű beruházás novemberben ért el egy jelentős pillanathoz, a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási üzemének bővítésén: felkerült a bokréta az épülő gyártócsarnok legmagasabb pontjára.

A Hankook Tire egy új zöldmezős, nagy teherbírású teherautó- és autóbuszabroncsokra fókuszáló beruházás megvalósítása mellett döntött.

A közel félezer új munkahelyet teremtő, több mint 210 milliárd forint (540 millió euró) értékű beruházás helyszíne az a Dunaújváros melletti Rácalmás lesz,

ahol a Hankook 2007 óta gyárt személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik számára gumiabroncsokat, és innen szolgálja ki a teljes európai piacot.

A döntés értelmében a koreai vállalat egy közel 66 ezer négyzetméteres gyártóüzemmel és egy új automata raktár létesítésével bővíti kapacitásait Magyarországon. Az új üzem naponta 2380, évente pedig mintegy 800 ezer darab magas minőségű, acél megerősítésű, nagy teherbírású nehézgépjármű – teherautó és autóbusz – abroncs gyártására lesz képes.

A 70 ezer négyzetméteres beépítendő területű gyártóegység építése 2025 januárjában indult el és 11 hónap alatt érte el legmagasabb pontját, 30,17 méter magasságban.

A kivitelezés addigi anyagmennyiségei:

36 835 köbméter beton,

149 295 négyzetméter zsalu,

2499 tonna betonacél.

A betonacél mennyiségét egyetlen kép is jól érzékelteti: ha mindet 16 milliméteres szálként húznánk ki, 1580 kilométer hosszan futna – ez Magyarország teljes autópálya-hálózatának 83 százalékát tenné ki.