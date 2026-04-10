Jönnek az új pénzeső intézkedések – több jut a családokra és a gazdaságra

A nehéz külső környezet ellenére is biztosított a fedezet a családokat és vállalkozásokat támogató programokra. A kormány a költségvetési stabilitás megőrzése mellett folytatja a béremeléseket és az adócsökkentéseket.
2026.04.10, 12:46
Frissítve: 2026.04.10, 12:56

Magyarország pénzügyi helyzete stabil maradt, és a 2026-os költségvetés a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, valamint a háború elhúzódása ellenére is biztosítja a szükséges forrásokat a kormány kiemelt intézkedéseihez – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány a költségvetési stabilitás megőrzése mellett folytatja a béremeléseket és az adócsökkentéseket / Fotó: pics five / Shutterstock

A közlemény emlékeztet, hogy a költségvetés fedezetet nyújt többek között a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programra , a kedvezményes kkv-hitelekre, a közszféra béremeléseire, valamint a 13. és részben már a 14. havi nyugdíj kifizetésére. Emellett folytatódik a két- és háromgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, illetve a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a Demján Sándor Program is.

A kormány célja, hogy a költségvetési stabilitás fenntartása mellett folytassa az adócsökkentéseket, a béremeléseket és az infláció elleni intézkedéseket. A kabinet álláspontja szerint a forrásokat elsősorban a magyar családok és vállalkozások támogatására kell fordítani.

Ugyanakkor az államháztartás hiánya jelentős: 

2026 márciusának végéig a központi alrendszer 3420,4 milliárd forintos deficitet mutatott. 

Ezen belül a központi költségvetés hiánya 3242,6 milliárd forint volt, miközben az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet értek el, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt halmoztak fel.

Pozitívum, hogy az adó- és járulékbevételek 8,1 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan azonban a kiadások is emelkedtek, különösen a nyugdíjak és az egészségügyi ellátások területén. Március végéig nyugellátásokra és nyugdíjszerű juttatásokra összesen 2506,1 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 798,3 milliárd forintot fordítottak.

Március hónap különösen nagy hiányt hozott: egyetlen hónap alatt 1313,6 milliárd forintos deficit keletkezett, szemben az egy évvel korábbi 831,2 milliárd forinttal. A növekedés hátterében főként az otthonteremtési programok és az infrastruktúra-fejlesztések állnak.

A kiadási oldalon jelentős többletet okozott a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthon Start program támogatásainak kifizetése. Utóbbi esetében 2026 márciusában jelent meg először a költségvetésben az állami kamattámogatás költsége. Emellett az állami beruházások, különösen a közútfejlesztések is nagyobb forrásokat igényeltek.

Szintén jelentős tételt képviseltek az uniós kifizetések, amelyek közül mintegy 150 milliárd forintot tettek ki a gazdáknak nyújtott agrártámogatások.

Összességében a költségvetés egyszerre tükrözi a gazdaságélénkítő és társadalmi célú intézkedések fenntartását, valamint az ezekkel járó növekvő kiadási nyomást.

