Itt a menetrend: eddig lehet bejelentkezni a Richter osztalékáért, a vártnál is nagyobb lehet a kifizetés

Június 2-án lehet utoljára osztalékért megvásárolni a Richter részvényeit, a kifizetés rá kilenc napra történik. Míg korábban bejelentették, hogy három nagytulajdonos esetében a kifizetést későbbre halasztják.
VG
2026.05.26, 10:14
Frissítve: 2026.05.26, 10:54

Közzétette osztalékfizetése rendjét a Richter. A menetrend a következő a gyógyszergyártó tájékoztatása szerint, az osztalékfizetés kezdő napja: június 11, utoljára pedig június 2-án forog osztalékszelvénnyel a részvény.

Bőkezűen fizet osztalékot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az osztalékfizetés rendje

A Richter a törzsrészvényekre összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet. A társaság saját részvényeire eső osztalék mértékével korrigálja a kifizetést, azaz a saját részvények osztalékát az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában szétosztja. 

A korrigált részvényenkénti összeget a társaság 2026. május 29-én határozza meg,

és teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján.  
Kiemelt dátumok: 

  • az osztalék kifizetésének kezdő napja: 2026. június 11., 
  • a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2026. június 4.,
  • utoljára 2026. június 2-án forog osztalékszelvénnyel a részvény. 
    Egy részvényre nézve a fentiek 656 forintot jelentenek, 5,5 százalékos hozam mellett. Ha korrigálják ezt a saját részvényekkel, ez magasabb lesz várhatóan. 
RICHTER részvény12:40:02
Árfolyam: 12 120 HUF +120 / +0,99 %
Forgalom: 1 084 811 110 HUF
Rekordok éve volt a tavalyi

A társaság sok szempontból rekordévet zárt tavaly.

  • Az árbevétel árfolyamszűrten 8,3 százalékkal bővült, 914 milliárd forintra.
  • Ennél jobban, 14 százalékkal nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT), ami 306,2 milliárd forintot tett ki 2025-ben, árfolyammal tisztítva.

A 232 milliárd forintos adózott eredmény pedig csak a forinterősödés révén elkönyvelt árfolyamveszteség miatt nem futott a többi fő pénzügyi mutatóhoz hasonlóan rekordra 2025-ben.

Halasztott kifizetés

A Richter korábban bejelentette, hogy három nagytulajdonos

  • a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC), 
  • a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) 
  • és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

esetében az osztalék kifizetését elhalasztják. 

Hasonló döntést hozott a Mol is, melyben az MCC tulajdonos. Az alapítványok sorsa jelenleg politikai kérdés.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
