Itt a menetrend: eddig lehet bejelentkezni a Richter osztalékáért, a vártnál is nagyobb lehet a kifizetés
Közzétette osztalékfizetése rendjét a Richter. A menetrend a következő a gyógyszergyártó tájékoztatása szerint, az osztalékfizetés kezdő napja: június 11, utoljára pedig június 2-án forog osztalékszelvénnyel a részvény.
Az osztalékfizetés rendje
A Richter a törzsrészvényekre összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet. A társaság saját részvényeire eső osztalék mértékével korrigálja a kifizetést, azaz a saját részvények osztalékát az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában szétosztja.
A korrigált részvényenkénti összeget a társaság 2026. május 29-én határozza meg,
és teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Kiemelt dátumok:
- az osztalék kifizetésének kezdő napja: 2026. június 11.,
- a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2026. június 4.,
- utoljára 2026. június 2-án forog osztalékszelvénnyel a részvény.
Egy részvényre nézve a fentiek 656 forintot jelentenek, 5,5 százalékos hozam mellett. Ha korrigálják ezt a saját részvényekkel, ez magasabb lesz várhatóan.
Rekordok éve volt a tavalyi
A társaság sok szempontból rekordévet zárt tavaly.
- Az árbevétel árfolyamszűrten 8,3 százalékkal bővült, 914 milliárd forintra.
- Ennél jobban, 14 százalékkal nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT), ami 306,2 milliárd forintot tett ki 2025-ben, árfolyammal tisztítva.
A 232 milliárd forintos adózott eredmény pedig csak a forinterősödés révén elkönyvelt árfolyamveszteség miatt nem futott a többi fő pénzügyi mutatóhoz hasonlóan rekordra 2025-ben.
Halasztott kifizetés
A Richter korábban bejelentette, hogy három nagytulajdonos
- a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC),
- a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC)
- és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány
esetében az osztalék kifizetését elhalasztják.
Hasonló döntést hozott a Mol is, melyben az MCC tulajdonos. Az alapítványok sorsa jelenleg politikai kérdés.