Deviza
EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07% EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 699,88 +0,75% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 844 +0,42% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 010 +0,08% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34% BUX130 699,88 +0,75% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 844 +0,42% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 010 +0,08% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Spar
szupermarket
Ausztria

Óriási botrány érik Magyarország és Ausztria között: a Spar vezére az asztalra csapott, segítségül hívta az EU-t – nagyon nem ezt várták a Tisza-kormánytól

Az Európai Bizottság és az Európai Unió Bíróság előtt a magyar kiskereskedelmi különadó ügye, miközben a magyar kormány egyelőre nem tervezi a bevételi forrás gyors kivezetését. A kérdés különösen érzékeny Ausztriában, mert a magyar piacon aktív osztrák hátterű Spar szerint a szabályozás aránytalanul nagy terhet rak a külföldi tulajdonú láncokra.
Csókási Annamária
2026.05.26, 07:57
Frissítve: 2026.05.26, 08:41

Az Európai Bizottság április végén döntött arról, hogy Magyarországot az Európai Unió Bírósága elé utalja a kiskereskedelmi különadó miatt. Brüsszel álláspontja szerint a magyar adórendszer nincs összhangban az uniós joggal, mert sértheti a letelepedés szabadságát. Ez az uniós alapszabadság azt védi, hogy egy vállalkozás más tagállamban is hátrányos megkülönböztetés nélkül működhessen, amibe most beszállt a Spar is Magyarország ellen.

Budapest,,Hungary,-,Ju spar ly ,15,,2024:,Spar,Supermarket,And,Logo
Magyarország és az Európai Unió adóügyben vitázik, amibe a Spar is beszáll / Fotó: csikiphoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Terítéken a különadó témája

A különadó progresszív módon terheli a nagyobb árbevételű kiskereskedelmi vállalatokat. Fontos jelezni, hogy a teher nem tulajdonosi alapon különböztet meg, de miután a nemzetközi hátterű láncok rendelkeznek a legnagyobb magyarországi forgalommal, az adó nagyrészét ők fizetik be az államkasszába. Az osztrák Heute szerint az érintett cégek között van a Spar, a Penny, a dm és a Tesco is, amelyek a lap szerint

évek óta veszteségesen működnek Magyarországon.

A salzburgi központú Spar a Heute beszámolója szerint 2024-ben mintegy 75 millió eurót fizetett be különadóként Magyarországon. Ez a május 25-i, 356,35 forintos euróárfolyammal számolva nagyjából 26,7 milliárd forint. A lap azt írja, hogy a Spar 2,8 milliárd eurós, vagyis közel 998 milliárd forintos magyarországi árbevételével a második legnagyobb szereplő a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi piacon.

Orbán Viktor indította a lavinát

Még az Orbán-kormány vezette be a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira adott válságkezelő csomag részeként. A Reuters szerint a rendszer progresszív adókulcsokkal működik, vagyis a nagyobb forgalmú kiskereskedelmi láncokra nagyobb teher jut. Az osztrák kormány és a Spar már korábban is bírálta a szabályozást, mert szerintük az 

a külföldi tulajdonú vállalatokat sújtja legerősebben.

Magyar Péter május 21-én, bécsi látogatásán arról beszélt, hogy a kabinet először a 2026-os költségvetést akarja elfogadni, és csak ezután lehet közép- vagy hosszabb távon beszélni az adórendszer módosításáról. A miniszterelnök türelmet kért, és azzal indokolta az óvatos menetrendet, hogy a magyar költségvetés rossz állapotban van.

A Spar hatalmas veszteséget termel

Az osztrák fél számára az ügy nemcsak egy vállalat adóterhéről szól, hanem arról is, hogy mennyire kiszámítható Magyarországon a külföldi befektetők működési környezete. Christian Stocker osztrák kancellár a Reuters szerint azt mondta, az osztrák cégeknek megbízható feltételekre van szükségük, és a különadó szerinte ezzel ellentétes. 

A Spar vezérigazgatója, Hans Reisch ennél tovább menne. Azt nyilatkozta, hogy ha az Európai Bizottság állami támogatási eljárást is indítana Magyarországgal szemben, és a haszonkulcs-korlátozás ügyében is bíróság elé vinné az országot.

A különadók jelentős bevételt termelnek a költségvetésnek, miközben a kormány mozgástere szűk, ha egyszerre akarja stabilizálni az államháztartást, finanszírozni a közszolgáltatásokat és elkerülni az újabb megszorító intézkedéseket. Kármán András pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy a kabinetnek rövid távon nincs szándékában lemondani erről a bevételi forrásról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu