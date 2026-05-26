Oroszország arra kérte az Egyesült Államokat, hogy evakuálja állampolgárait és diplomatáit Kijevből, mivel a Kreml újabb intenzív rakéta- és dróntámadásokat tervez az ukrán főváros ellen. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon tájékoztatta Marco Rubio amerikai külügyminisztert arról, hogy Moszkva további csapásokat tervez Kijevben, beleértve az úgynevezett „döntéshozó központokat” is.

Putyin megüzente Trumpnak: Kijev már nem biztonságos, evakuálják az amerikaiakat – nem hagyják abba a pusztító támadásokat

Oroszország tovább fogja támadni Kijevet

Az orosz külügyminisztérium közlése szerint Lavrov Vlagyimir Putyin kérésére hívta fel Rubiót. A tárca állítása alapján az orosz fél arról tájékoztatta Washingtont, hogy a következő időszakban folytatódnak a célzott támadások Kijev katonai, illetve adminisztratív infrastruktúrája ellen. Az orosz vezetés emellett felszólította a külföldi állampolgárokat, a diplomáciai képviseletek dolgozóit és a nemzetközi szervezetek munkatársait, hogy hagyják el az ukrán fővárost.

A hétvége folyamán nagyszabású orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet, köztük az

új generációs Oresnyik ballisztikus rakétát is bevetették ukrán célpontok ellen.

Moszkva szerint ez válaszlépés volt egy korábbi ukrán dróntámadásra, mely az orosz irányítás alatt álló luhanszki régió egyik főiskoláját érte, és az orosz állítások szerint 21 diák halálát okozta.

Ukrajna ezzel szemben azt közölte, hogy hadserege egy orosz drónegység parancsnoki központját támadta Sztarobilszk térségében, és visszautasította Putyin azon állítását, hogy civil létesítményeket értek volna célzott csapások. Kijev szerint Oroszország a civil infrastruktúra elleni támadásokat próbálja legitimálni megtorlásként.

Lavrov nem kíméli Európát, Rubio borúlátó

Az orosz külügyminiszter Európát és Ukrajnát vádolta azzal, hogy akadályozzák a Putyin és Donald Trump között létrejött alaszkai megállapodások végrehajtását. Az orosz külügyminisztérium szerint szóba került a Hormuzi-szoros körüli feszültség és Kuba helyzete is, ami arra utal, hogy Moszkva a globális geopolitikai alkufolyamat részeként kezeli az ukrajnai háborút – írja a Bloomberg.