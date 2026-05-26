Ehhez már nem kellett Orbán Viktor: a sarkukra álltak Európa legnagyobb országai, nem adnak több pénzt Ukrajnának – elbukott a NATO-főtitkár terve

Nem kapott elég támogatást Mark Rutte javaslata a NATO-ban, így elvetették, hogy minden tagállam a GDP-jének százalékos arányában adjon Ukrajnának katonai támogatást. A NATO-főtitkár tervét Ukrajna egyik legnagyobb támogatója és több nagy európai gazdaság is elvetette.
Németh Anita
2026.05.26, 08:00
Frissítve: 2026.05.26, 09:02

Több európai nagy gazdaság meghiúsította azt a javaslatot, amely szerint a NATO-szövetségesek bruttó hazai termékének, azaz a GDP-jük 0,25 százalékát kellene Ukrajnának nyújtott katonai segítségre fordítaniuk. Mark Rutte főtitkár elismerte, hogy a tervét nem viszik tovább, mert nem volt hozzá elegendő támogatás – számolt be a The Telegraph.

Ehhez már nem kellett Orbán Viktor: a sarkukra álltak Európa legnagyobb országai, nem adnak több pénzt Ukrajnának – elbukott a NATO-főtitkár terve / Fotó: Anadolu via AFP

Rutte amellett érvelt, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség „nem egyenletesen oszlik meg a NATO-n belül”, sokan pedig „nem költenek eleget Ukrajna támogatására”.

Rutte azt remélte, hogy a javaslatot a NATO közelgő éves csúcstalálkozóján, a törökországi Ankarában jóvá hagyják, ám a brit lap értesülése szerint 

az ötlet megvalósítását az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada blokkolta a 32 részes államot számláló védelmi szövetségben.

A lapnak egy bennfentes azt mondta, hogy az ötletnek voltak támogatói is: legalább hét tagállam, amelyek mind GDP-jük több mint 0,25 százalékát költik Ukrajnának nyújtott katonai segítségre.

A NATO által elfogadott bármely javaslathoz azonban minden tagország egyhangú támogatása szükséges.

A miniszterek tehát megkezdték a tárgyalásokat arról, hogy kézzelfogható támogatást nyújtsanak Ukrajnának. 

Kijev és más szövetségesek meglepetésére a miniszterek jóváhagyták azt a döntést, hogy a közel-keleti helyzet miatt időben korlátozott mentességeket adjanak olyan repülőgép-üzemanyag és dízel vásárlására, amelyet harmadik országokban orosz nyersolajból finomítottak.

Az Egyesült Királyság szavakban Ukrajna mellett áll, ám a tettei ezt nem mindig mutatják

A hír nagy csapást jelent Nagy-Britannia hitelességére, amely azt hangoztatja magáról, hogy Ukrajna egyik legelszántabb szövetségese.

Ráadásul a napokban derült ki, hogy a brit kormány enyhített az orosz olaj- és gázexportra vonatkozó szankciókon.

Más szövetségesekkel ellentétben Nagy-Britannia katonai hozzájárulásának nagyságát nem kérdőjelezik meg, annak ellenére sem, hogy az nem éri el a GDP 0,25 százalékát. Keir Starmer brit miniszterelnök a belátható jövőre legalább évi 3 milliárd fontot ígért az ukránoknak, ami megközelítőleg a GDP 0,1 százaléka.

A NATO tagjai aránytalan mértékben segélyezik Ukrajnát

Egyes országok, köztükEurópa 3–5. legnagyobb gazdasága, sokkal kevesebbet segélyezték Ukrajnát, mint kisebb szövetségeseik.

A legtöbb panasz Franciaországra, Spanyolországra, Olaszországra és Kanadára irányul, amelyeket többször is azzal vádoltak, hogy nem veszik ki eléggé a részüket a terhekből.

A Kiel Intézet által összegyűjtött, nyilvánosan elérhető adatok szerint Hollandia, Lengyelország, valamint az északi és balti országok a GDP 0,25 százalékának megfelelő vagy azt meghaladó támogatást nyújtanak.

A svédországi NATO-találkozó előtt az északi ország miniszterelnöke felszólította a szövetségeseket, hogy növeljék támogatásukat. „Nagyon szeretném, ha több olyan ország, amely rendkívül szépen beszél Ukrajnáról, a pénzével is alátámasztaná a szavait” – mondta Ulf Kristersson újságíróknak.

Meghökkentek Bukarestben és találgatnak: Magyarország nem írta alá a Zelenszkijt támogató NATO-nyilatkozatot

Bukarestben minden részt vevő ország támogatta a NATO keleti megerősítését és az Ukrajna melletti kiállást – egy kivétellel. Magyarország szerint a nyilatkozat jelenlegi formája vállalhatatlan volt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
