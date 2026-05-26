Váratlan fordulat: újabb ország szállt be az iráni konfliktusba, Trumpnak ez nagyon nem fog tetszeni, de le kell nyelnie a békát
Mexikó otthont ad az iráni válogatott számára az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű, június 11-én kezdődő focivébé során. Claudia Sheinbaum mexikói elnök szerint országának „semmi problémája” nem volt a FIFA kérésével.
Mexikó beleegyezett abba, hogy a jövő havi világbajnokság idején vendégül látja az iráni labdarúgó-válogatottat, miután az ország elnöke szerint az amerikai kormány nem engedélyezte, hogy a csapat amerikai területen töltse az éjszakákat.
Washington nem akarja, hogy amerikai földön éjszakázzanak az iráni focisták
Irán a csoportkör mindhárom mérkőzését az Egyesült Államokban játssza, de a FIFA a mexikói kormányhoz fordult azzal a kéréssel, hogy biztosítsanak szállást a csapatnak – mondta hétfőn Claudia Sheinbaum elnök.
Az Egyesült Államok nem akarja, hogy az iráni válogatott amerikai területen éjszakázzon… Ezért megkérdeztek minket, hogy maradhatnának-e Mexikóban, mi pedig azt mondtuk, hogy semmi akadálya
– idézi a Financial Times a mexikói elnököt.
„Nem volt okunk arra, hogy elutasítsuk őket, ezért felajánlottuk ezt a lehetőséget.” Az elnök ezzel megerősítette Mehdi Tajnak, az iráni szövetség elnökének hétvégi bejelentését, amely szerint
biztonsági aggályok miatt a válogatott edzőbázisát az arizonai Tucsonból Mexikóba helyezik át.
Az Egyesült Államok – amely Izraellel együtt február végén háborút indított Irán ellen – fokozza diplomáciai erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a törékeny tűzszünetet 60 nappal meghosszabbítsák, illetve újranyissák a Hormuzi-szorost, amely létfontosságú tengeri szállítási útvonal. Ez az időkeret egybeeshet a világbajnokság kezdetével, amelynek az Egyesült Államok Mexikóval és Kanadával közösen ad otthont. A torna június 11-én kezdődik Mexikóvárosban.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások „kedvezően haladnak”. Ugyanakkor a Truth Social platformon azt írta:
csak akkor lesz megállapodás mindenki számára, ha teljes megállapodás születik – vagy egyáltalán nem lesz megállapodás. Akkor visszatérünk a harctérre és a lövöldözéshez, méghozzá minden eddiginél nagyobb és erősebb formában – és ezt senki sem akarja!
Az iráni válogatott Los Angelesben játszik először
- Irán első világbajnoki mérkőzését június 15-én Új-Zéland ellen játssza Los Angelesben.
- Június 21-én Belgium ellen lép pályára szintén Los Angelesben,
- június 26-án Egyiptom ellen Seattle-ben.
Azt szeretnénk, hogy a bázisuk Tijuanában legyen, innen utazhatnak az Egyesült Államokban rendezett mérkőzésekre
– mondta Sheinbaum. A részleteket jelenleg egyeztetik a felek.
Irán garanciákat kért
Irán korábban aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogyan bánnának játékosaival az Egyesült Államokban, és garanciákat kért arra, hogy az Iszlám Forradalmi Gárdához köthető stábtagok és játékosok vízumkérelmei ne ütközzenek akadályba.
A kanadai hatóságok a múlt hónapban három órán keresztül hallgatták ki Tajt – aki korábban a Forradalmi Gárda tagja volt – és delegációját a torontói repülőtéren, mielőtt beengedték volna őket egy FIFA-konferenciára.
Taj szerint azonban végül úgy döntöttek, hogy visszafordulnak. Az Egyesült Államok és Kanada terrorista szervezetként tartja nyilván az IRGC-t.
A hónap elején ugyanakkor a FIFA biztosította Iránt arról, hogy „örömmel látják Észak-Amerikában”. Taj szerint Teherán ismertette aggályait, a találkozó pedig „pozitív és konstruktív” volt. Sheinbaum azt mondta, nem tudja, hogyan utazik majd Irán a mérkőzésekre, Taj azonban jelezte, hogy az Iran Air használata is felmerült lehetőségként.