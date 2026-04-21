Nem rohantak állampapírt venni a magyarok a választás után

A lakossági állampapírok piacán nem hozott akkora fordulatot a választási eredmény, mint az intézményi piacon. A kereslet elmozdult az iráni háború hullámai keltette mélypontról, de továbbra is meglehetősen lanyha maradt, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint a múlt héten a bruttó értékesítés 59 milliárd forintot tett ki, szemben az idei évet jellemző heti 87 milliárd forintos átlaggal.

A lakossági állampapírok kínálta biztonság hasznos lehet a geopolitikai feszültségek árnyékában / Fotó: Kallus György

A korábban rendkívül népszerű befektetés iránti lelkesedés visszaesése némileg érthető, hiszen például a kockázatosabb tőzsdei befektetések kiváló eredményeket produkáltak a magyar piacon a múlt héten. Azonban továbbra is lehetnek előnyei a kockázatmentes hozamot biztosító lakossági állampapíroknak, hiszen a geopolitikai bizonytalanság továbbra is nagy, miközben a kínált kamatok magasnak mondhatók. Ezt bizonyítja némiképp, hogy

összességében idén már közel bruttó 1400 milliárd forintért vásároltak lakossági állampapírokat a magyarok.

Az alacsonyabb kereslet mögött az is állhat, hogy vannak, akik a később kibocsátandó magyar állampapírokon a mostaninál magasabb kamatokra számítanak.

Az iráni konfliktus általában is az európai kamatok emelkedéséhez vezethet,

belföldön pedig nem ismertek a felálló új kormány költségvetési tervei. Az utóbbiak nagyobb állampapír-kibocsátáshoz is vezethetnek, akkor pedig vélhetően magasabb kamat kifizetésére kényszerülhet az állam.

