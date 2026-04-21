Deviza
EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,91 +0,03% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12% EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,91 +0,03% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nem rohantak állampapírt venni a magyarok a választás után

Noha kilőtt a magyar eszközök iránti érdeklődés a múlt héten, volt, ami kimaradt a lelkesedésből. Pedig a lakossági állampapírok továbbra is vonzó befektetésnek számítanak.
K. B. G.
2026.04.21, 10:45

A lakossági állampapírok piacán nem hozott akkora fordulatot a választási eredmény, mint az intézményi piacon. A kereslet elmozdult az iráni háború hullámai keltette mélypontról, de továbbra is meglehetősen lanyha maradt, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint a múlt héten a bruttó értékesítés 59 milliárd forintot tett ki, szemben az idei évet jellemző heti 87 milliárd forintos átlaggal.

A lakossági állampapírok kínálta biztonság hasznos lehet a geopolitikai feszültségek árnyékában / Fotó: Kallus György

A korábban rendkívül népszerű befektetés iránti lelkesedés visszaesése némileg érthető, hiszen például a kockázatosabb tőzsdei befektetések kiváló eredményeket produkáltak a magyar piacon a múlt héten. Azonban továbbra is lehetnek előnyei a kockázatmentes hozamot biztosító lakossági állampapíroknak, hiszen a geopolitikai bizonytalanság továbbra is nagy, miközben a kínált kamatok magasnak mondhatók. Ezt bizonyítja némiképp, hogy 

összességében idén már közel bruttó 1400 milliárd forintért vásároltak lakossági állampapírokat a magyarok.

Az alacsonyabb kereslet mögött az is állhat, hogy vannak, akik a később kibocsátandó magyar állampapírokon a mostaninál magasabb kamatokra számítanak. 

  • Az iráni konfliktus általában is az európai kamatok emelkedéséhez vezethet, 
  • belföldön pedig nem ismertek a felálló új kormány költségvetési tervei. Az utóbbiak nagyobb állampapír-kibocsátáshoz is vezethetnek, akkor pedig vélhetően magasabb kamat kifizetésére kényszerülhet az állam.

Ez volt a lakossági állampapírok toplistája

  • Továbbra is az özéves futamidejű, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír a legnépszerűbb a magyarok körében, a múlt héten 35,62 milliárd forint értékben fogyott belőle, jóval több az egy héttel korábbi 25,22 milliárd forintos értéknél.
  • Ugyanakkor a lépcsőzetesen, 6,5 százaléktól 7,5 százalékig emelkedő kamatozású, szintén ötéves futamidejű Magyar Állampapír Plusz kamatozása csökkent: a múlt heti 13,14 milliárd forintos kereslet elmarad az egy héttel korábbi 14,71 milliárd forinttól.
  • Szintén csökkent a harmadik legnépszerűbb lakossági állampapír, a Kincstári Takarékjegy népszerűsége, abból mindössze 7,96 milliárd forint kelt el. Az egy- vagy kétéves futamidejű, 5,5 vagy 6 százalékos kamatot kínáló, postán kapható értékpapírból egy héttel korábban még 8,99 milliárd forintot értékesített az ÁKK.
  • A változó kamatozású, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez kötött Bónusz Magyar Állampapír és az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír népszerűsége ugyancsak csökkent, a két sorozat értékesítése együtt sem érte el a 2 milliárd forintot.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
